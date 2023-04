Technics Streaming-Verstärker SU-GX70 und Plattenspieler SL-1500C

Technics stellt neuen Streaming-Verstärker und den Plattenspieler SL-1500C in einer neuen Farbe vor.

Technics hat heute mit dem SU-GX70 und SL-1500C-W zwei neue Produkte für die erste Jahreshälfte 2023 vorgestellt. Mit dem neuen SU-GX70 wird Technics das Grand Class-Portfolio der Marke ausweiten. Der Streaming-Verstärker kombiniert dabei die klanglichen Gene der Technics Grand Class mit einer außerordentlichen Vielfalt an Funktionen, die auch die Verarbeitung von Videosignalen umfasst. Außerdem wird Technics den weltweit erfolgreichen und vielgelobten direktgetriebenen Plattenspieler SL-1500C in dem neuen, topaktuellen Farbton Weiß anbieten. Damit kommt Technics der Nachfrage vieler designorientierter Plattenliebhaber nach, die sich eine weitere, moderne Farbvariante für dieses Modell wünschen.

SU-GX70 – Musikstreaming auf höchstem Niveau

Mit dem neuen Streaming-Verstärker SU-GX70 eröffnet Technics ein neues Kapitel, denn er ist das erste Produkt der 2014 wiederbelebten Marke mit einem HDMI ARC-Anschluss an Bord. “Es gibt eine große Nachfrage nach hochwertigen Verstärkern, die eine einfache Integration des heimischen Fernsehgerätes in die Hi-Fi-Anlage ermöglichen. Diese Kundengruppe möchte den TV-Ton zwar in hoher Qualität, jedoch weniger kompliziert genießen, wie es bei einem Mehrkanalsystem üblich ist”, so Frank Balzuweit, Senior Product Manager bei Technics Europa. Um dem hohen Anspruch der Marke gerecht zu werden, nutzt Technics beim HDMI ARC-Anschluss des neuen Streaming-Verstärkers SU-GX70 das umfangreiche Know-how seines Mutterkonzerns Panasonic in Sachen Videosignal-Verarbeitung. Auch kommt das volle klangliche Potenzial beim HDMI ARC-Anschluss dank der von Technics entwickelten Technologien wie der JENO-Engine voll zur Geltung. Darüber hinaus sorgt das neue, doppelt ausgelegte Netzteil für einen sehr hohen Signal-Rauschabstand und gewährleistet somit ein feines, detailreiches Klangbild.

Das Anschlussfeld des Technics Streaming-Verstärkers SU-GX70

Zusätzlich befreit die aus der Technics Reference Class übernommene “Power Clean”-Technologie alle folgenden Baugruppen von möglichen Restrauschen des Netzteils und garantiert bestmögliche Klangqualität.

Der SU-GX70 verblüfft des Weiteren mit einem beachtlich hohen Funktionsumfang. Basierend auf der Google Chromecast-Plattform sind Streamingdienste wie Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz und Amazon Music HD* implementiert, auch die Wiedergabe von MQA wird unterstützt. Für die kabellose Zuspielung von Musikdaten stehen WLAN, Airplay2 und Bluetooth zur Auswahl.

Mit zwei Hochpegel- und drei Digitaleingängen sowie USB-A- und USB-B-Buchsen stehen ausreichend Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Musikquellen bereit. Der SU-GX70 unterstützt die Wiedergabe von Internetradio, auch DAB+ und analoges UKW-Radio sind mit an Bord. Zu guter Letzt erlaubt ein hochwertiger, rauscharmer Phono-Eingang auch den Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmer. Dieser bietet höchsten Klanggenuss bei der Plattenwiedergabe – ganz so, wie es sich für eine Marke gehört, die wahre Meilensteine der Vinylkultur hervorgebracht hat.

Auch äußerlich besticht der SU-GX70 durch sein elegantes und wohltuend zurückhaltendes Gehäusedesign. Erhältlich ist der neue Streaming-Verstärker SU-GX70 in den Versionen Silber und Schwarz beim autorisierten Technics Fachhandel ab Juni 2023 für 1.799 Euro.

* Amazon Music HD wird zu einem späteren Zeitpunkt per OTA-Firmware-Update hinzugefügt

SL-1500C-W – Plattenspieler-Highlight in neuer Farbversion

Der erfolgreiche Plattenspieler Technics SL-1500C-W ist jetzt auch in Mattweiß verfügbar

Mit einer neuen Farbvariante des erfolgreichen und vielgelobten direktgetriebenen Plattenspielers SL-1500C wird Technics seine zweite Neuerscheinung für das erste Halbjahr 2023 präsentieren. Neben den bekannten Versionen in Silber und Schwarz ist dieses umfangreich ausgestattete Vinyl-Laufwerk als SL-1500C-W künftig auch in Mattweiß erhältlich.

“Unsere letzten Erfahrungen mit limitierten Sondermodellen zeigen klar, dass die Resonanz auf zusätzliche Farbvarianten – besonders bei Plattenspielern – enorm groß ist. Viele Nutzer wünschen sich schicke Farbvarianten, besonders im Hinblick auf modernes Wohn-Interieur, und gerade auch bei Produkten mit geradlinigem, minimalistischem Design”, sagt Frank Balzuweit , Senior Product Manager für Technics Europa. “Der neue, strahlende Weißton unterstreicht das klare, zurückhaltende Design des SL-1500C, das lediglich die bei einem Plattenspieler notwendigsten Bedienelemente trägt“, fügt Balzuweit hinzu.

Doch trotz der minimalistischen Formensprache bietet der SL-1500C hohen Bedienkomfort und ein überaus pralles Ausstattungspaket.

Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges MM-Abtastsystem Ortofon 2M Red, welches bereits präzise auf dem beiliegenden Headshell montiert ist und per Bajonett-Schraubanschluss kinderleicht in Sekundenschnelle auf dem Tonarm fixiert werden kann. Für höchste Anschlussvielfalt sorgen der herkömmliche Phono-Ausgang sowie die integrierte Phono-Entzerrung, für die ein separater Ausgang bereitsteht. Somit findet der SL-1500C auch problemlos Anschluss an Audiokomponenten, die nicht über einen dedizierten Phono-Eingang verfügen. Eine automatische Tonarm-Anhebung am Ende der Schallplatte verhindert unnötige Abnutzung des Tonabnehmers und den hochwertigen Vinylscheiben.

Die technischen Gene des SL-1500C-W werden Technics’ Ruf als Hersteller hochwertigster Plattenspieler in allen Punkten gerecht. So sorgt der eisenkernlose Direktantriebsmotor im Zusammenspiel mit der hochwertigen Regelelektronik für höchste Rotationspräzision und bietet einen lupenreinen, urtypischen analogen Plattensound. Ein doppellagiger Plattenteller erreicht in Verbindung mit dem steifen, zweischichtigen Chassis und dem aus Aluminium gefertigten S-förmigen Tonarm eine hohe Vibrationsdämpfung bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit für feinste Signale. Dies sorgt für einen ungestörten Abtastprozess und für den Technics-typischen, ultimativen Plattengenuss.

Die neue, weiße Variante des SL-1500C ist ab Mai 2023 beim autorisierten Technics Fachhandel für 1.199 Euro erhältlich.

www.technics.com