Sharp präsentiert sein neues Soundsystem Sumobox

Sharp Consumer Electronics stellt die neue SumoBox vor, einen tragbaren Hochleistungslautsprecher, mit der Kraft eines Sumo-Ringers.

Mit ihrer beeindruckenden Leistung und Flexibilität sorgt die SumoBox dafür, bei jeder Gelegenheit gehört zu werden: Festivals, Events, Sportunterricht, Straßenauftritte, Gigs und mehr.

Kräfige Beats

Sharp SumoBox (CP-LS100) liefert bis zu 105 dB pures Klangvergnügen über sein leistungsstarkes 120-W-RMS-Stereolautsprechersystem mit 2 x 8-Zoll-Tieftönern und 2 x 2-Zoll-Hochtönern. Das Holzgehäuse der SumoBox bietet eine hervorragende Akustik und das abgewinkelte Design sorgt für eine optimale Schallabstrahlung. Die SumoBox ist das erste Produkt, bei dem Sharp mit der französischen High-End-Audiomarke Devialet zusammenarbeitet und deren SAM®-Technologie (Speaker Active Matching) einbindet. SAM® von Devialet ermöglicht der SumoBox, satte, detaillierte und kraftvolle Bässe mit minimaler hörbarer Verzerrung zu erzeugen. In Verbindung mit dem einzigartigen geschlossenen (unbelüfteten) Design ermöglichen die Lautsprecher eine äußerst präszise Wiedergabe der Audiodateien.

Robustes Aussehen: attraktives Design

Das Gitter aus schwarzem Industriestahl ist sowohl funktionell als auch optisch imposant. Die Eckschutzkugeln aus Silikongummi schützen die SumoBox, wenn sie auf dem Boden steht oder transportiert wird. Sie ermöglichen auch eine seitliche Positionierung, wenn die SumoBox als Monitor-Lautsprecher verwendet wird. Senkrecht aufgestellt oder auf einem Ständer platziert, können die Eckschützer entfernt und durch flache Füße ersetzt werden. Dank der drei Griffe an der Oberseite und den Seiten lässt sich die SumoBox leicht positionieren, egal wie sie verwendet werden soll.

Soundsystem für jede Jamsession

Das Profi-Panel der SumoBox bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten: drei Eingangskanäle, TRS/XLR-Combo (2x) mit Reverb, Bass- und Höhenanpassung sowie Aux/Bluetooth, alle mit unabhängiger Pegelregelung. Es ist einfach, ein Keyboard, eine Gitarre oder ein Mikrofon anzuschließen und die Pegel mit Leichtigkeit anzupassen. Die SumoBox kann im Duo-Modus drahtlos mit einer anderen SumoBox verbunden werden, um eine True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth-Wiedergabe zu ermöglichen. Alternativ kann auch die kabelgebundene Lautsprecherverbindung genutzt werden, um mehrere SumoBoxen miteinander zu verbinden und die Eingangsquellen gemeinsam zu nutzen. Für Auftritte oder Veranstaltungen, kann die SumoBox mit einer praktischen, standardisierten 1 3/8-Zoll-Lautsprecherstangenhalterung an der Unterseite befestigt werden.

Austauschbarer Akku und intelligente App-Steuerung

Ein weiteres einzigartiges Merkmal der SumoBox ist der (mitgelieferte) herausnehmbare, aufladbare 14,8V 5Ah Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 10 Stunden Spielzeit bietet. Um eine Unterbrechung der Wiedergabe zu verhindern, kann der Akku einfach in Sekundenschnelle gegen einen anderen ausgetauscht werden. Alternativ ist es möglich, die SumoBox auch einfach an das Stromnetz anzuschließen. Die SumoBox kann von überall im Raum über die SharpLife App gesteuert werden, was ihre unglaubliche Vielseitigkeit noch erhöht.„Wir freuen uns, mit der SumoBox einen einzigartigen, leistungsstarken und vielseitigen Lautsprecher vorstellen zu können, an dem wir schon seit Jahren arbeiten“, so Matt Sienko, European Product Director für den Audio-Bereich bei Sharp Consumer Electronics. „Die beeindruckende Leistung der SumoBox wird Musikliebhaber auf der ganzen Welt begeistern. Man hat seinen Lieblingssong nicht wirklich gehört, bevor man ihn nicht auf der SumoBox erlebt hat! Wir sind sehr stolz darauf, dass die SumoBox das japanische Erbe von Sharp als Top-Audio-Marke unterstreicht.“

www.sharpconsumer.de