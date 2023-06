Loewe bild i.77 dr+ bringt OLED-TV in neuer Größe

Loewe erweitert seine OLED-TV-Reihe bild i um ein neues Spitzenmodell mit beeindruckender 77 Zoll (196 cm) Bilddiagonale, den Loewe bild i.77 dr+.

Wie bei allen bild i Modellen setzt Loewe dabei auf die neueste Displaytechnologie und erstklassige Hardware. So steht der Loewe bild i.77 dr+ für atemberaubende Bildqualität, schnelle und intuitive Bedienung, modernste OLED-Technologie, intelligente Zusatzfunktionen sowie exklusives Design.

Seit der Markteinführung ist die Loewe Produktlinie bild i ständig weiterentwickelt worden und steht seitdem für superschnelle und smarte Streaming-TVs: Dank vielen Features und Apps, leistungsfähigen Sound-Lösungen sowie vielfältigen optionalen Aufstellmöglichkeiten bietet Loewe mit der bild i Reihe ein individuell konfigurierbares Home Entertainment Center. Mit der Erweiterung um das neue Spitzenmodell in 77 Zoll steht die Produktlinie nun mit erstklassigen 4K-OLED-Panels in den Größen 77, 65, 55 und 48 Zoll zur Verfügung. So ist für jede Kunden-Anforderung die passende Bildgröße erhältlich.

Neuestes UHD OLED-Panel mit perfekter Brillanz

Der Loewe bild i.77 dr+ bietet dank seines neuesten Ultra HD OLED-Panels kontrastreiche Bilder und ein beeindruckendes Farbspektrum. Zudem unterstützen modernste Technologien wie HLG, HDR 10 und Dolby Vision™ die Bildverarbeitung. Der Loewe bild i.77 dr+ ist bereits ab Werk kalibriert, sodass vom ersten Einschalten an eine exzellente Bildqualität garantiert ist. Auf Basis jahrzehntelang optimierter Algorithmen erreicht das Spitzengerät der Loewe TV-Range ein natürliches, harmonisches Bild mit normgerechter und punktgenauer Darstellung und begeistert so mit einer Video-Reproduktion auf höchstem Niveau.

Ausgeklügelte Elektronik und komfortable Aufzeichnung

Technische Basis ist das Loewe Chassis SL7 mit dem neuesten Betriebssystem Loewe os7.4. Nur vier Sekunden nach dem Anschalten ist der Loewe bild i.77 dr+ startklar. Die ausgeklügelte Technik des Smart-TVs lässt keine Wünsche offen und Nutzer können schnell im intuitiv gestalteten Menü zu den gewünschten Funktionen navigieren. Mit dem serienmäßig integrierten Festplattenrekorder Loewe dr+ mit 1 TB Festplattenspeicher geht die spontane oder programmierte Aufnahme von TV-Sendungen oder das Pausieren mit Time-Shift bequem von der Hand.

Sämtliche Features und Komfortfunktionen sind auf der Fernbedienung Loewe remote nur einen Knopfdruck entfernt. Dank des integrierten Sprachassistenten, Bluetooth und Direkttasten auf der Fernbedienung für zahlreiche Streamingdienste ist die Bedienung intuitiv und kinderleicht. Zudem hat der Loewe bild i.77 dr+ eine umfangreiche Auswahl nativer Apps an Bord, beispielsweise Apple TV+, YouTube, Zattoo, HD+, Netflix, Amazon prime video, DAZN, FIFA+ und Disney+. Der übersichtliche Loewe home screen zeigt alle wichtigen Inhalte und eine fast grenzenlose Auswahl an Entertainment-Möglichkeiten auf einen Blick. Fernsehen, Video-on-Demand, Musik hören, im Internet surfen oder Onlinedienste nutzen, sind nur einige Funktionen, die der Loewe Smart-TV spielend miteinander vereint und in erstklassiger Bildqualität wiedergibt.

Das Loewe Chassis SL7 bietet gemeinsam mit der neuesten Software Loewe os7.4 auch zahlreiche Funktionen für Hotel-TV und Home Automation. Dies umfasst auch die Kompatibilität und Unterstützung von Control4- und Crestron-Systemen für die Steuerung von Home Automation Systemen.

Eindrucksvoller Klang – mit modularen Loewe Audio-Komponenten

Die beiden Loewe home cinema sets 553 und 531, die Soundbar Loewe klang bar5 mr mit dem Subwoofer Loewe klang sub5 oder die Soundbar Loewe klang bar3 mr sind die idealen Sparringspartner zum Loewe bild i.77 dr+ für eindrucksvollen Kinosound. Diese aktiven Loewe Audio-Komponenten unterstützen alle Dolby Atmos mit bis zu 5.1.2. Surround-Kanälen sowie HDMI eARC für erweiterte Audioformate neuester Film- oder Serienproduktionen mit bis zu imposanten 1.360 Watt Gesamtmusikleistung.

Darüber hinaus lassen sich dank der offenen Multiroom-Systeme DTS-Play-Fi, Apple AirPlay und Google Cast weitere Loewe klang mr Lautsprecher zu einem Multiroom-System einbinden. Für größere Räume können auch beliebig viele Subwoofer Loewe klang sub5 eingesetzt werden.

Qualität in modernem Design mit individuellen Aufstelllösungen

Der Loewe bild i.77 dr+ ist aufgrund seines 360°-Designs mit lackierter und stoffbezogener Rückwand sowie versteckter Kabelführung ein Schmuckstück von allen Seiten. Er beeindruckt als durchdacht gestaltetes, zentrales Design-Statement auch mit viel Liebe zum Detail. So verdeckt beispielsweise ein magnetisches Cover die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten sowie eventuell störende Kabel. Dank seines eleganten Designs fügt sich der Loewe bild i.77 dr+ harmonisch in jedes Interieur ein.

Abgerundet wird das ausgeklügelte und exklusive Design von den flexiblen Aufstelllösungen, die den Loewe bild i.77 dr+ zu einem ästhetisch anspruchsvoll gestalteten Heimkino werden lassen: Flach an der Wand mit dem neigbaren Loewe wall mount universal, freistehend im Raum auf dem Loewe floor stand flex, oder freischwebend am Loewe floor2ceiling stand. Bei den beiden Standlösungen lässt sich der Fernseher je nach Bedarf drehen und die Kabel verschwinden in der verdeckten Kabelführung. Ein besonderes Highlight ist der Loewe floor2ceiling stand: Diese spektakuläre Aufstelllösung in Form einer Boden-Decken-Stange lässt sich je nach Deckenhöhe (bis zu 2,90 Meter) und gewünschter TV-Höhenposition (ab 65 cm) individuell anpassen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe bild i.77 dr+ ist inklusive des wall mount universal zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5.999 EUR ab Juni 2023 im autorisierten Fachhandel verfügbar.

www.loewe.tv