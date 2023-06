Panasonic setzt neue TV-Maßstäbe für Film und Gaming

Panasonic hat seine TV-Serien für 2023 die mit Film- und Gaming-Machern entwickelt wurden, vorgestellt.

Die langjährige Zusammenarbeit von Panasonic mit professionellen Filmemachern und den wichtigsten Spieleentwicklern führt dazu, dass neue Produkte auch aus der Sicht der Content-Ersteller entwickelt werden. So wird sichergestellt, dass Inhalte originalgetreu wiedergegeben werden, wie sie von den Produzenten erdacht waren.

„Home Entertainment entwickelt sich ständig weiter und unser neuestes Sortiment zeigt, warum Panasonic immer noch die erste Wahl für Verbraucher und Profis auf der ganzen Welt ist.“, kommentiert Paul Darch, Director Panasonic Consumer Europe, die neue TV-Range von Panasonic. „Aufgrund unserer jahrelangen technischen Expertise und unseres Design-Know-hows freuen wir uns, eine Reihe von Fernsehern vorzustellen, die sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügen und jeden Film, jedes Spiel, jede Fernsehsendung oder jedes Sportereignis dank mitreißendem Klang und unübertroffene Bildqualität in ein wahres Spektakel verwandeln“, ergänzt Paul Darch.

Alle neuen TV-Modelle 2023 im Überblick

Die erstmals im Januar auf der CES angekündigte MZW2004-Serie ist Flaggschiff-OLED-Modellreihe von Panasonic für 2023, die in den Bildgrößen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich ist. Diese neuen Fernseher verschieben die Grenzen dessen, was mit OLED-Bildqualität möglich ist, deutlich nach oben. Die Serie basiert auf einem hochmodernen Panel mit Micro Lens Array und einer maßgeschneiderten, mehrschichtigen Wärmemanagement-Konfiguration, welche eine deutliche Steigerung der Helligkeit1 ermöglicht.

Mit der neuen 4K-Ultra-HD Fernseher-Serie MZ1500 kombiniert Panasonic ein revolutionäres Design mit professioneller OLED-Technologie eines Master OLED PRO-Panels und bietet dank der nach vorne gerichteten Lautsprechern2 ein außergewöhnlich beeindruckendes Film- und Spielerlebnisse mit großartigem Sound. Erhältlich ist die MZ1500-Serie in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll.

Auch die ebenfalls in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll erhältliche MZW984-Serie ist eine absolute Empfehlung für alle, die Kino- und Gaming-Erlebnisse mit einem OLED-Fernseher auf höchstem Niveau erleben möchten.

Mit einem minimalistischen rahmenlosen Design kann die MZ800E-Reihe überzeugen. Die in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll erhältlichen Modelle der Serie machen es möglich, auch zu einem überschaubaren Preis in die faszinierende Welt der 4K Ultra-HD OLED-Fernseher einzutauchen.

Die LED-4K-Ultra-HD-Fernseher der Serien MXW954 und MXW944 bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Bildqualität und Vielseitigkeit für verschiedene Arten von Inhalten. Diese TV-Geräte verfügen über die neueste Mini-LED-Panel-Technologie3 und sind in den Bildschirmgrößen von 43 und 50 Zoll (MXW944), sowie 55, 65 und 75 Zoll (MXW954) erhältlich.

Modelle aus der 4K Ultra HD LED-TV-Serie MX800 liefern die für Panasonic typische hochwertige Bild- und Tonqualität, gepaart mit der optimierten Bedienoberfläche von Fire-TV OS. Erhältlich sind diese Modelle in den Größen 43, 50, 55, 65, 75 sowie 85 Zoll4.

Die LED-Ultra-HD-Fernseher aus der Serien MX700E von Panasonic (erhältlich in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll) kombinieren die personalisierten Smart-Funktionen von Google TV5 mit außergewöhnlicher 4K-Bildqualität und ermöglichen das Streamen der besten Inhalte wie Fernsehprogramme, Filme und Sport und Games so einfach wie nie zuvor.

Feintuning aus Hollywood

Bei den OLED-Topmodellen kombiniert Panasonic japanisches Know-how und Ingenieurskunst mit dem professionellen Erfahrungsschatz des Hollywood Film-Koloristen Stefan Sonnenfeld bei der Farbabstimmung.

Stefan Sonnenfeld, Gründer und CEO von Company 3, ist geschätzter Mitarbeiter der weltbesten Filmemacher. Sonnenfeld gehört zu einer Handvoll Künstlern, welche die perfekte Farbkorrektur beherrschen. Mehrfach als „da Vinci der Filme“ bezeichnet, hat Sonnenfeld seine Fähigkeiten als Kolorist auf viele der beliebtesten Filme des letzten Jahrzehnts angewendet: A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Beauty and the Beast, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300 und viele mehr. Wie viele andere führende Koloristen verwendet er OLED-Bildschirme von Panasonic als großformatige Referenzmonitore in seinem täglichen Arbeitsablauf. OLED-Fernseher von Panasonic werden zudem weltweit in vielen Studios und Postproduktionshäusern eingesetzt.

Ein weiter verbesserter Filmmaker Mode sorgt dafür, dass Kino-Enthusiasten Filme exakt so genießen können, wie vom Regisseur erdacht. Zusätzlich kommen intelligente Sensoren zum Einsatz, um die Farbtemperatur des Umgebungslichts zu erkennen und das Bild detailliert anzupassen. So lässt sich sowohl tagsüber als auch beim nächtlichen Filmeschauen eine natürlichere Bilddarstellung erreichen. Diese Sensoren sorgen im Filmmaker-Modus für eine feinfühlige Anpassung von Farbtemperatur und Helligkeit je nach Umgebungslicht und korrigieren sogar die durch Lichtreflexion entstehende Farbänderungen bei dunklen Bildinhalten.

Gaming auf höchstem Niveau

Gaming hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Spielverläufe sind wie Hollywood-Blockbuster geschrieben, 3D-Welten sind größer und realistischer als je zuvor und es gibt unzählige Gaming-Universen zu entdecken. Um bestmöglich in diese wachsende Welt der Spiele-Unterhaltung einzutauchen, setzen Gamer oftmals auf Computer-Monitore um die maximale Leistung aus den neuesten Konsolen und PCs herausholen können.

Mit den neuesten OLED-TVs von Panasonic ist erstklassiges Gaming auch auf dem Fernseh-Bildschirm möglich, denn sie liefern das Erlebnis genauso, wie es von Spieleentwicklern beabsichtigt war. Die Gaming-Verbesserungen von Panasonic aus dem Jahr 2022 wurden nicht nur von Gamern, sondern auch von Gaming-Studios und professionellen eSport-Teams gewürdigt – und im Jahr 2023 wurde das Engagement für Gamer auf ein ganz neues Niveau gehoben.

Panasonic freut sich bekannt zu geben, der offizielle TV-Partner für Diablo IV® zu sein – dem Blockbuster-Gaming-Titel in der EMEA. Die weitläufige Spiele-Welt „Sanktuario“ in der von Blizzard Entertainment neu entwickelten Version Diablo IV® basiert auf zwei Handlungssträngen: „Die alten Meister“ und „Rückkehr in die Dunkelheit“. Dabei berücksichtigt „Alte Meister“ die von klassischen Malern verwendeten Techniken aus gezielt eingesetzten Details und durchdachten Einsatz von umfangreichen Farbpaletten. „Rückkehr in die Dunkelheit“ konzentriert sich hingegen auf die Darstellung der Sanktuario-Szenerie als gefährliche und dunkle mittelalterliche Gothic-Welt.

„Ich kann mir kaum Dinge vorstellen, bei denen eine perfekte Farbbalance wichtiger ist als bei Diablo IV®. Wir nutzen dort eine sehr subtile Farbpalette. Um etwas zu erschaffen, das sich wie ein altes Meisterwerk anfühlt, muss man in der Lage sein, diese Welt auf sehr nuancierte Weise darzustellen“, kommentiert John Mueller, Art Director von Diablo IV®.

Um sicherzustellen, dass jedes Spiel optimal aussieht, bringt der neue True Game Mode6 alle für Filme verfügbaren Features für eine akkurate Farbwiedergabe nun auch in die Welt des Gaming, während das verbesserte HDR Tone Mapping eine originalgetreue Darstellung der von der Spielkonsole gelieferten HDR-Inhalte garantiert. Zusätzlich ist der True Game Mode kalibrierbar und bietet eine perfekte Anpassung mit der Calman® Color-Kalibrierungssoftware von Portrait Displays – dem De-facto-Standard in der Welt der Filmemacher, Studios und TV-Hersteller. Das bedeutet, dass dank des True Game Mode Spiele exakt so reproduziert werden, wie von ihren Entwicklern beabsichtigt.

Mit voller Unterstützung für die wichtigsten Funktionen von HDMI 2.1, voller 4K-Auflösung, bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz, niedriger Latenz und geringer Eingangsverzögerung, VRR und AMD Freesync®7 Premium sind die Modelle mit True Game Mode die perfekte Lösung auch für anspruchsvolle Gamer. Darüber hinaus ermöglicht Dolby Vision8 bei allen Modellen mit Game Mode Extreme9 die Wiedergabe feinster Bilddetails und zeigt, was das Spiel visuell zu bieten hat. Die Panasonic OLED-Fernseher mit HXC PRO AI unterstützen zudem Nvidia G-SYNC, was PC-Spielern ein flüssiges und scharfes Gaming-Erlebnis bietet10.

1 Bei 55“ und 65“ Modellen

