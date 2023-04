Sony präsentiert die True-Wireless-Earbuds WF-C700N

Mit seinen neuen True-Wireless-Earbuds WF-C700N macht Sony es jetzt noch einfacher, überall Musik zu genießen.

Die WF-C700N sind die ideale Wahl für alle, die auf True-Wireless-Earbuds umsteigen möchten, ohne Kompromisse bei Komfort und Stabilität eingehen zu müssen, und sich zugleich eine hohe Klangqualität und effektive Geräuschminimierung wünschen.

Komfort und Qualität in Taschengröße

Beim Design der Earbuds WF-C700N wurde besonderer Wert auf Komfort und stabilen Halt gelegt, unabhängig von der Größe der Ohren. In die Entwicklung flossen die umfangreichen Daten zur Ohrform ein, die Sony seit der Einführung der ersten In-Ear-Kopfhörer im Jahr 1982 erfasst hat. Zudem wurde die Empfindlichkeit unterschiedlicher Ohrtypen analysiert. Die Earbuds WF-C700N vereinen eine Form, die perfekt an das menschliche Ohr angepasst ist, mit einem ergonomischen Oberflächendesign für einen stabileren Sitz. So können die Nutzer/-innen noch länger ihre Musik genießen, ohne die Earbuds zwischendurch herausnehmen zu müssen.

Das zylindrische Ladeetui passt dank seines kleinen Formats problemlos in die Hand- oder Jackentasche, sodass die Earbuds überall mit dabei sein können. Die geometrisch gemusterte Textur verleiht dem Etui eine stilvolle, luxuriöse Anmutung.

Textur, Qualität und Farben der WF-C700N sind ganz auf Stil und Komfort ausgelegt. Bei den Farben stehen Gojischwarz, Holunderweiß, Lavendel und Salbeigrün zur Auswahl – so ist für jeden Geschmack das richtige Modell dabei.

Kein Lärm. Nur Musik.

Mit den Earbuds WF-C700N trübt nichts den Hörgenuss. Je nach Bedarf können die Nutzer/-innen mit der Geräuschminimierung Hintergrundgeräusche ausblenden oder den Ambient Sound-Modus aktivieren, um mit ihrer Umgebung in Verbindung zu bleiben.

Im Ambient Sound-Modus fangen die Feedforward-Mikrofone mehr Umgebungsgeräusche ein. Dies ermöglicht ein natürliches Hörerlebnis, bei dem die Nutzer/-innen auch mitbekommen, was um sie herum geschieht. Dazu können sie die Einstellungen in der Sony | Headphones Connect App anpassen oder den Fokus auf Sprache einstellen, um sich unterhalten zu können, ohne die Earbuds herausnehmen zu müssen. Zum Beispiel können sie im Café schnell und einfach bestellen und sich dann entspannt zurücklehnen, um ihre Lieblingsmusik ohne Ablenkung zu genießen.

Die Earbuds WF-C700N verfügen auch über eine adaptive Geräuschsteuerung, die die Einstellungen für Umgebungsgeräusche an den aktuellen Aufenthaltsort und die Tätigkeit anpasst. Diese Funktion merkt sich Orte, an denen sich die Nutzer/-innen häufig aufhalten – zum Beispiel den Arbeitsplatz, das Fitnessstudio oder das Stammcafé –, und stellt die Klangmodi jeweils passend ein. So können die Nutzer/-innen nahtlos von einem Ort zum anderen wechseln, immer begleitet von ihren Lieblingskünstler/-innen und ihrer bevorzugten Unterhaltung.

Ton für Ton hohe Qualität

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) gewährleistet bei den WF-C700N eine ausgezeichnete Klangqualität. Überdies sorgen die speziell entwickelten 5-mm-Treiber von Sony trotz der geringen Größe der Earbuds für einen satten Sound mit kraftvollen Bässen und atemberaubend klaren Stimmen, unabhängig vom Musikgenre oder der Art des Entertainments. Mit den EQ-Einstellungen in der Sony | Headphones Connect App lässt sich die Musik ganz nach Wunsch anpassen.

Komfortables Hörerlebnis

Mit ihrer langen Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden1, einer Wasserbeständigkeit gemäß Schutzart IPX42 und smarten Funktionen sind die True-Wireless-Earbuds WF-C700N ausgesprochen alltagstauglich.

Dank Bluetooth Multipoint Connection3 lassen sich die Earbuds WF-C700N mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig koppeln. Wenn ein Anruf eingeht, erkennen die Earbuds das Gerät und wählen es automatisch aus.

Zur zuverlässigen Anrufqualität trägt überdies eine speziell entwickelte Struktur zur Reduzierung von Windrauschen bei. Sie sorgt dafür, dass die Stimme auch an windigen Tagen klar und deutlich übertragen wird.

Die Kopfhörer WF-C700N von Sony sijn dum Preis von 129,99 Euro in den Farben Gojischwarz, Holunderweiß, Lavendel und Salbeigrün verfügbar.

www.sony.de