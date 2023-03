Im Lieferumfang des Mag Pro Wireless Car Chargers enthalten sind neben einem USB-Typ-C-auf USB-Typ-C-Ladekabel auch eine Halterung, um ihn schnell und einfach am Lüftungsgitter im Innenraum befestigen zu können

Navigationssystem, Musikquelle, Telefon – Das Smartphone ist auch im Auto Dreh- und Angelpunkt für Info- und Entertainment. Mit dem neuen Mag Pro Wireless Car Charger liefert VARTA ein magnetisches Ladegerät, dank dem das Smartphone unterwegs geladen wird.

Das Auto ist – egal in welcher Form oder Antriebsvariante – zum festen und individuellen Bestandteil des modernen Lebens geworden. Während die einen es als reines Nutzfahrzeug sehen, ist es für andere der Schlüssel, um ein völlig neues Lebensgefühl und neue Orte zu entdecken. Doch gerade während der Fahrt lässt sich bei allen Autofahrern das gleiche Phänomen feststellen: Auch wenn es nicht in der Hand gehalten wird, ist das Smartphone das zentrale Tool, um die Fahrt dank diverser Apps angenehm, zielführend und effizient zu gestalten – sei es, um uns schnell zum Ziel zu navigieren, per Playlist für gute Stimmung zu sorgen oder auch um für unsere Liebsten immer erreichbar zu sein.

Der neue Mag Pro Wireless Car Charger von VARTA ist dabei der ideale Begleiter, um einen hohen Lade- und Bedienkomfort im Auto zu ermöglichen. VARTA nutzt dafür die MagSafe-Technologie, die Apple seit dem iPhone 12 in jedem Smartphone verbaut. Ein magnetischer Ring auf der Rückseite des iPhones zieht dieses automatisch an das ebenso magnetische Ladegerät und garantiert dadurch nicht nur einen sicheren Halt, sondern auch die richtige Positionierung auf dem Charger sowie eine ideale und unterbrechungsfreie Verbindung über den gesamten Ladevorgang.

Im Lieferumfang des Mag Pro Wireless Car Chargers enthalten sind neben einem USB-Typ-C-auf USB-Typ-C-Ladekabel auch eine Halterung, um ihn schnell und einfach am Lüftungsgitter im Innenraum befestigen zu können. Der Car Charger ist aus einem weichen Kunststoff gefertigt und verfügt über Gummi-Protektoren, die sowohl das Smartphone als auch den Innenraum schützen. Das Design ist schlicht und in elegantem Schwarz gehalten und passt dadurch perfekt zu jedem Auto-Interieur. Die weiße LED zur Anzeige des Ladevorgangs leuchtet nur sehr dezent, um besonders bei Nachtfahrten die Sicht nicht zu stören. Einmal mit dem Wireless Car Charger verbunden, werden iPhones per MagSafe-Verbindung mit 7,5 Watt geladen. Da der Mag Pro Wireless Car Charger auch den Qi-Ladestandard unterstützt, lassen sich auch andere Smartphones, die beispielsweise mit einer magnetischen Hülle genutzt werden, mit bis zu 15 Watt aufladen. Dabei kann die Position der Halterung beim Laden dank eines Kugelgelenks nach Bedarf eingestellt werden.

Mit einem Preis von 39,99 Euro bietet der Mag Pro Wireless Car Charger von VARTA eine leistungsstarke Ladelösung zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Mit dem Mag Pro Wireless Car Charger haben Autofahrer sowohl auf kurzen als auch langen Strecken alle wichtigen Tools immer griffbereit und sind, am Ziel angekommen, dank vollgeladenem Akku perfekt für alle Eventualitäten gerüstet.

www.varta-ag.com/de/