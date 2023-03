Neue Soundbars von LG Electronics

LG Electronics (LG) präsentiert sein neues Soundbar Line-Up für den deutschen Markt. Die neuen Modelle punkten nicht nur mit stilvollem Design und praktischen Funktionen, sondern vor allem durch ihren kraftvollen, nuancierten Klang.

Die neuen 2023er Soundbar-Modelle DSC9S und DSE6S sind die perfekte Ergänzung zum 2023er TV Line-Up des Unternehmens. Die Soundbars lassen sich mühelos mit den TVs von LG koppeln und bieten Konsumenten mit Funktionen wie WOW Orchestra1 das den Klang von Soundbar und integrierten TV-Lautsprechern kombiniert, ein eindrucksvolles Sounderlebnis. Dank WOWCAST erfolgt die Kopplung sogar kabellos – lästiger Kabelsalat gehört damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus sorgen Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced (nur DSC9S) für herausragenden Multi-Surround-Sound. WOW Interface als intuitive Benutzeroberfläche für das Home Dashboard macht die Verwaltung von Einstellungen und das Teilen der Soundmodi mit dem TV einfach und komfortabel.

Minimalistisches Design

Das neue Line-Up überzeugt zudem durch ein stilvolles Design, das die neuen TVs optimal ergänzt. Speziell das Modell DSC9 rundet den minimalistischen Look der OLED TVs der C3- und C2-Serien harmonisch ab. Denn diese Soundbar bringt eine zweiteilige Halterung aus Metall mit, die den regulären TV-Standfuß ersetzt und die Soundbar fest mit dem TV verbindet. Bei einer Wandmontage wird nur das L-förmige Hauptteil genutzt, bei einer Standmontage auch das zweite, das den TV im Stehen abstützt. Unschöne zusätzliche Bohrlöcher an den Wänden für eine separate Soundbarwandhalterung bleiben dem Nutzer somit erspart.

LG Triple Sound-Technologie

Die LG Triple Sound-Technologie mit dem weltweit ersten Triple Upfiring-Lautsprecher garantiert präzisen Klang und verbesserte Klarheit. Ein Highlight des 2023er Line-Ups ist die neue Triple Level Spatial Sound-Technologie. Dabei sorgt ein zusätzlicher virtualer Mid-Layer für ein beeindruckendes Raumgefühl, das die eigenen vier Wände in ein Heimkino verwandelt.

Die neue LG DSE6S Soundbar eignet sich dank ihres schlanken und modernen Designs sowie ihrer kompakten Form ideal für kleine Räume

Darüber hinaus profitieren Konsumenten dank Triple Sound Optimizer und Smart Up-Mixer von einer gesteigerten Leistung und verbessertem Sound. Der Smart Up-Mixer verwandelt Zweikanal-Audio in einen eindrucksvollen Mehrkanal-Surround-Sound. Außerdem ist die erweiterte LG KI-Raumkalibrierung zu einer Analyse der Raumgegebenheiten sowie Anpassung der Audioausgabe an den individuellen Wohnraum fähig, was in höherer Präzision im Niedrigfrequenzbereich sowie einer Unterteilung der Frontkanalfrequenzen resultiert. So wird die Klarheit von Gesang und die Genauigkeit von Klängen optimiert.

AI Sound Pro-Technologie für Film, Spiel, Sport und Musik

Auch in diesem Jahr ist wieder die fortschrittliche AI Sound Pro-Technologie in den Geräten enthalten, die den besten Sound in der jeweiligen Audiokategorie garantiert. Egal ob Film, Spiele, Sport oder Musik – die AI Sound Pro-Technologie analysiert das Audiosignal und wählt automatisch die optimale Einstellung aus.

Konnektivität

Die neuen Modelle sind mit einer Vielzahl von Konnektivitätsfunktionen, Diensten und Geräten kompatibel. So können Musik-Streaming-Dienste wie Tidal Connect mit High-Fidelity-Sound genutzt werden, um ununterbrochene Audiospitzenqualität zu genießen.

Schlank und kompakt

Die neue LG DSE6S Soundbar eignet sich dank ihres schlanken und modernen Designs sowie ihrer kompakten Form ideal für kleine Räume. Trotz seiner kleinen Größe garantiert das Gerät dank vier passiver Bass-Radiatoren kräftige Tieftonwiedergabe.

Die Soundbar-Modelle DSC9S (1.099 € UVP) und DSE6S (499 € UVP) werden ab März verfügbar sein.

www.lge.de