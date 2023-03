Sony präsentiert die BRAVIA XR Fernseher des Jahres 2023

Vier neue Modelle erweitern das BRAVIA XR Sortiment von Sony und bringen mit Merkmalen wie der neuen XR Clear Image Technologie und Acoustic Center Sync intensive Kinoerlebnisse ins Haus.

Die BRAVIA XR Fernseher des Jahres 2023 sind mit dem Cognitive Processor XR ausgestattet, um atemberaubende Entertainment-Erlebnisse ins Wohnzimmer zu bringen. Das BRAVIA XR Sortiment umfasst jetzt vier neue Modelle: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED und A80L OLED. Alle Geräte warten mit Funktionen auf, die Filme, Angebote von Streaming-Apps, Spiele und mehr eindrucksvoll zum Leben erwecken.

Alle BRAVIA XR-Fernseher des Jahres 2023 haben den aktualisierten Cognitive Processor XR mit der brandneuen XR Clear Image Technologie an Bord, die die Rauschunterdrückung und die Klarheit der Bewegungsdarstellung verbessert, Unschärfen reduziert und actiongeladene Szenen noch packender darstellt. Der Cognitive Processor XR unterstützt jetzt eine noch bessere Steuerung der Hintergrundbeleuchtung für mehr individuell dimmbare Zonen, höhere Helligkeit und Minimierung von Lichtschleiern um helle Bereiche.

Darüber hinaus bietet jedes Modell Acoustic Center Sync, das das Audiosystem des Fernsehers mit dem Center-Kanal einer kompatiblen Soundbar von Sony synchronisiert und ihn so zum Center-Lautsprecher macht – für das ultimative, beeindruckende Hörerlebnis zu Hause. Für einen noch mitreißenderen Sound unterstützen die neuen Modelle gemeinsam mit einer Soundbar von Sony die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie, die Phantomlautsprecher erzeugt und das Klangfeld optimiert. Das Modell X95L nutzt das verbesserte Acoustic Multi-Audio+, um den Klang so zu optimieren, dass er direkt dem Bild zu entspringen scheint. Die Modelle A95L und A80L wiederum sind mit der Acoustic Surface Audio+ Technologie ausgerüstet, bei der Aktuatoren den Bildschirm selbst in Schwingungen versetzen und so einen Klang erzeugen, der perfekt zum Geschehen passt.

Für Spielefans halten die BRAVIA XR Fernseher exklusive Funktionen wie Tone Mapping mit HDR-Automatik und den automatischen Genre-Bildmodus bereit, um das Gaming mit der PlayStation 5 auf das nächste Level zu heben und die Bildqualität beim Spielen und Streaming zu optimieren. Zu den weiteren Merkmalen zählt ein benutzerfreundliches Gaming-Menü, in dem Gamer/-innen die Einstellungen an ihre Vorlieben anpassen und beispielsweise VRR oder die Reduzierung der Bewegungsunschärfe schnell ein- und ausschalten können. Zudem gibt ihnen das Gaming-Menü die Möglichkeit, mit dem Black Equalizer die Helligkeit in dunklen Bereichen zu erhöhen, um Objekte und Gegner/-innen gut zu erkennen, und mit sechs unterschiedlich einstellbaren Fadenkreuzen ihre Gegner/-innen leicht ins Visier zu nehmen. Neu in diesem Jahr ist die Funktion der Anpassung der Bildgröße, die es ermöglicht, die Größe des Bildes zu reduzieren, um auf einem kleineren, fokussierten Bereich zu spielen.[2] Das Modell A95L verfügt außerdem über eine Multi-View-Funktion, mit der die Benutzer/-innen z.B. Lösungen und Spielanleitungen ansehen können, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsspiele spielen.

Darüber hinaus setzt sich Sony im Rahmen seiner Road to Zero-Initiative weiter für die Verringerung des Kunststoffverbrauchs ein. Um die Umweltbelastung zu reduzieren, arbeitet Sony an verschiedensten Aspekten des Produktlebenszyklus. Dazu zählen eine verringerte Verwendung von neuem Kunststoff, Verbesserungen der Transporteffizienz und die Überprüfung des Energieverbrauchs während der Gerätenutzung. Über das neue Eco Dashboard in allen Modellen des Jahres 2023 können die Benutzer/-innen ihre Präferenzen und Einstellungen zum Energiesparen leicht anpassen.

„Die neuen BRAVIA Fernseher von Sony sind für Entertainment geschaffen – gleich, ob Sie Sport, Filme oder Spiele lieben, ein BRAVIA ist immer die beste Wahl“, so Masashi Takiguchi, derzeit Head of Pan-European Home Entertainment and Sound und künftiger Präsident von Sony Europe. „Die neuen Modelle setzen unsere Vision kompromisslos um und bündeln all die Kompetenzen, die Sony über Jahrzehnte in der Fernseh-, Film- und Spielebranche erworben hat.“

