Neues Homematic IP Heizkörperthermostat – pure

eQ-3, Hersteller des deutschen Smart-Home-Systems Homematic IP, präsentiert den neuen Homematic IP Heizkörperthermostat – pure. Der intelligente Thermostat kombiniert modernste Technik mit einem eleganten Äußeren, das sich harmonisch in jedes Wohnumfeld einfügt.

Ein echtes Highlight des neuen Heizkörperthermostat – pure ist das schlanke und minimalistische Design, das jeden Raum optisch aufwertet. Mit seiner klaren Linienführung und dem unaufdringlichen Look integriert der Thermostat sich nahtlos in moderne wie klassische Einrichtungsstile. Ein Drehrad mit integrierter Boost-Taste lässt jederzeit eine Justierung der Temperatur direkt am Gerät zu. Eine Magnetraste sorgt dabei für eine besonders angenehme Haptik.

Eines der herausragenden Merkmale des neuen Heizkörperthermostats ist die außergewöhnlich lange Batterielaufzeit von drei Jahren bei normalem Gebrauch. Diese lange Lebensdauer wird unter anderem durch die Verwendung eines modernen E-Paper-Displays ermöglicht. Diese Technologie, die auch in E-Readern zum Einsatz kommt, ermöglicht eine kontraststarke, dauerhaft aktive Darstellung bei gleichzeitig extrem niedrigen Energieverbrauch. Passend zur Montagerichtung lässt sich das Display außerdem um 180° drehen.

Smartes Heizen – Freude am Sparen

Mit der intelligenten Steuerung des Homematic IP Heizkörperthermostat – pure lässt sich der Energieverbrauch in Wohnungen und Nutzgebäuden erheblich reduzieren. Dank der flexiblen Programmierung über die kostenlose Homematic IP App können Heizzeiten optimal an den individuellen Tagesablauf angepasst werden. So herrscht stets die optimale Wohlfühltemperatur. Die integrierte Fenster-auf-Erkennung des Thermostats senkt beim Lüften automatisch die Solltemperatur, um nicht zum Fenster hinaus zu heizen. Noch schneller und damit effizienter klappt das in Verbindung mit Homematic IP Fenster- und Türkontakten. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Nutzerverhalten ist eine Heizenergieeinsparung von bis zu 33 % möglich. Das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

Der Homematic IP Heizkörperthermostat – pure beherrscht zudem einen automatischen hydraulischen Abgleich: Seine intelligente Regelung passt den Durchfluss des Heizkörpers dynamisch an den realen Wärmebedarf eines Raums an. Dabei werden wechselnde Rahmenbedingungen, etwa die aktuelle Temperatur und das Nutzerverhalten, berücksichtigt. Für den Nutzer bedeutet das: Die Heizung hält genau die gewünschte Wohlfühltemperatur und arbeitet zugleich besonders energiesparend. Die Effizienz dieses Verfahrens wurde durch den TÜV Rheinland geprüft und bestätigt.

Zu den weiteren Features zählen:

Flüsterbetrieb für einen ultraleisen Einsatz auch in Schlafräumen

Eco-Modus für einen energiesparenden Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur

Ventilschutzfunktion zum Schutz vor Verkalkung

Der Heizkörperthermostat – pure ist Teil des umfangreichen Homematic IP Smart-Home-Systems. Mit über 170 kompatiblen Produkten bietet Homematic IP eine vernetzte Lösung für alle Aspekte des modernen Wohnens, von Heizung und Beschattung bis hin zu Sicherheit und Zutritt. Der neue Thermostat ist ab sofort bestellbar.

