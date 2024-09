LG und Rakuten TV führen neuen VOD-Dienst ein

LG Electronics (LG) und Rakuten TV, eine der führenden Streaming-Plattformen Europas, haben die Einführung von LG Movies & TV bekannt gegeben.

Dabei handelt es sich um einen neuen Video-on-Demand (VOD)-Dienst, der nun auf LG-Fernsehern in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien verfügbar ist. Der neue, App-basierte VOD-Dienst funktioniert ohne Abonnement und ist jederzeit bequem über einen LG-Fernseher zugänglich. LG Movies & TV ermöglicht es, Filme auszuleihen und zu kaufen und bereichert so das Heimkino mit einer breiten Palette spannender Inhalte – von den neuesten Blockbustern bis hin zu beliebten Klassikern.

Dank der Partnerschaft mit Rakuten TV haben Nutzer von LG-Fernsehern nun Zugang zu über 6.000 Titeln aus unterschiedlichen Genres. Beliebte Franchise-Prequels wie „Furiosa: A Mad Max Saga“ und der Sommer-Blockbuster „The Fall Guy“ liefern spannende Unterhaltung für Actionliebhaber, während „Dune: Teil Zwei“ die epische Saga von Frank Herbert fortsetzt und mit beeindruckender Optik Sci-Fi-Fans in den Bann zieht.

Nutzer profitieren von webOS Pay

LG Movies & TV ist derzeit auf ausgewählten TV-Modellen von 2022 verfügbar1, wird aber bis Ende des Jahres auf alle TV-Modelle des Unternehmens von 2022, 2023 und 2024 erweitert. Nutzer des neuen VOD-Dienstes profitieren als Erste von dem neu eingeführten webOS Pay2, einem besonders komfortablen und effizienten Bezahldienst. Sobald webOS Pay mit einem LG-Konto verknüpft ist3, benötigt es lediglich eine PIN und einen Klick auf die LG Magic Remote-Fernbedienung, um Transaktionen durchzuführen – auf diese Weise entfällt das lästige Scannen von QR-Codes mit Smartphones oder die manuelle Eingabe von URLs. Bemerkenswert: webOS Pay zielt darauf ab, ein einheitliches Bezahlsystem zu werden, das in Zukunft den Zugang zu verschiedenen Diensten nach einem einmaligen Einrichtungsprozess ermöglicht. Der Dienst verknüpft dann Zahlungsinformationen mit dem LG-TV-Konto des Nutzers und ermöglicht es ihm, mühelos die Kaufhistorie sowie den aktuellen Status von Inhalten und Abonnements zu überprüfen.

Hohe Investitionen für unvergessliche Nutzererlebnisse

„LG strebt an, durch die fortschrittliche webOS Smart-TV-Plattform ein vielfältiges Angebot an Inhalten und Diensten zu bieten und somit ein unvergleichliches Nutzererlebnis zu schaffen. Mit strategischen Investitionen von über 740 Millionen USD bis 2027 wollen wir webOS deutlich verbessern und das Angebot erweitern“, sagte Chris Jo, Senior Vice President der Plattformgeschäftsabteilung der LG Home Entertainment Company. „LG wird weiterhin mit mehr als 4.000 globalen Content-Partnern zusammenarbeiten, um den Kunden weltweit ein vielfältiges und nutzerorientiertes Heimkino-Erlebnis zu bieten.“ „Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit LG auszubauen“, sagte Sidharth Jayant, Chief Product Officer bei Rakuten TV. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Rakuten TV, an der Spitze des Premium-Entertainments zu stehen und das Beste des globalen Kinos in die Wohnzimmer unserer europäischen Zuschauer zu bringen.“

