Hisense präsentiert den neuen PX3-Pro Laser Cinema

Hisense bringt ein weiteres Upgrade des Laser Cinema Produktportfolios und stattet den neuen PX3-PRO mit höherer Spitzenhelligkeit und 3D Unterstützung aus.

Mit dem neuen Ultrakurzdistanzprojektor PX3-PRO Laser Cinema ist Hisense ein weiteres Upgrade gelungen, dass das Fernseherlebnis noch atemberaubender macht. Neu ist die höhere Spitzenhelligkeit von jetzt 3000 Lumen und die 3D Unterstützung*. Während Filmfans bei aktuellen TV-Modellen oftmals auf 3D-Features verzichten müssen, bietet der PX3-PRO lebensechte Screenaction auf bis zu 150 Zoll.

Die Bilddiagonale ist frei wählbar: Je nach Positionierung der Laserkonsole ist eine Bilddarstellung von 80 bis 150 Zoll möglich. Der Abstand zur Leinwand bleibt mit 11,9 cm bis maximal 46 cm erfreulich gering. Die Kalibrierung gelingt spielend einfach, je nach Zollgröße manuell oder automatisch über das Menü. Die Leinwand ist nicht im Bundle enthalten, sondern wird ganz nach individuellen Ansprüchen ausgewählt und erworben.

RGB- Lasertechnologie & höhere Spitzenhelligkeit

Die Farbdarstellung des neuen PX3-PRO Laser Cinema ist besonders atemberaubend und brillant, was durch die Hisense Trichroma Technologie mit separaten RGB-Laserlichtquellen in Rot, Grün und Blau ermöglicht wird. Hierbei wird eine intensive Farbdarstellung von 110% des erweiterten BT2020 Farbraums erreicht. Dank 4K-Ultra-HD Auflösung können kristallklare Bilder wiedergegeben werden. Darüber hinaus überzeugt die großzügige HDR-Ausstattung mit HDR10+ Unterstützung und Dolby Vision für einen erweiterten Kontrastumfang und Detailgenauigkeit. Dank der höheren Spitzenhelligkeit von 3000 Lumen punktet der Laserprojektor nicht nur in abgedunkelten Räumen, sondern spielt seine Vorzüge auch in Tageslichtumgebung aus. Für Langlebigkeit sorgt die Premium X-Fusion Technologie, die über 25.000 Stunden Filmvergnügen gewährleistet, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss.

In puncto Sound besticht das Modell mit einer Harman Kardon Sound Integration mit 50W Klangvolumen inklusive Dolby Atmos Unterstützung.

Entertainment für Gamer, Film- & Sportfans

Aber nicht nur Filmfans eröffnet der PX3-PRO ein besonderes Entertainment-Erlebnis, denn die umfangreiche Ausstattung wird ebenso Gaming- und Sportfans gerecht.

Cineasten freuen sich über Features wie Filmmaker Mode und IMAX Enhanced, die für ein besonders authentisches Kinofeeling sorgen. Schnelle Bewegungen und actionreiche Sportszenen werden dank MEMC flüssig dargestellt. Bei Sportinhalten kommt zusätzlich der Sport Modus zum Einsatz, der eine optimierte Bild- und Sounddarstellung gewährleistet. Schnelle Bildabläufe werden ohne Verzögerungen wiedergeben werden und der Kommentator ist klar und deutlich zu verstehen.

Der Game Modus reduziert die Eingabeverzögerung und schafft optimale Voraussetzungen für reaktionsschnelle Gaming-Action im Kinoformat. Die Reaktionszeit im DLP-Turbomodus bei 2K@240 Hz beträgt etwa 12 Ms. Ein weiteres Plus ist die exklusive Kooperation zwischen Hisense und Xbox. Der PX3-PRO gehört zur „Designed for Xbox Limited Series“ und ermöglicht nahtlose Kompatibilität, Plug-and-Play-Komfort und maßgeschneiderten Funktionen, die speziell auf das Xbox-Gameplay zugeschnitten sind.

Intuitives Betriebssystem und Solarfernbedienung

Als Bedienoberfläche setzt Hisense auf VIDAA U7 mit zahlreichen Smart-TV-Funktionen und beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+. Ein Highlight ist die solarbetriebene Fernbedienung, die via Tageslicht oder USB-C Anschluss aufgeladen werden kann. Tasten für den schnellen Zugriff auf beliebte Apps sowie die Sprachsteuerung mit Alexa Built In oder VIDAA Voice sind hinterlegt und erhöhen den Bedienkomfort. Praktisch im Alltag: die Share to Funktion, mit der Inhalte vom Handy oder anderen mobilen Geräten spielend leicht auf dem großen Bildschirm geteilt werden. Dabei werden unter anderem Airplay2 und Apple Homekit unterstützt.

Der PX3- PRO Laser Cinema ist zum Preis von 2.999 Euro erhältlich.

