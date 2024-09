Leistungsstarker Kompakt-TV Loewe callas

Der Loewe callas ist ein kompakter, äußerst leistungsstarker Smart-TV mit unbegrenztem Entertainment – dank seiner vielseitigen, technisch ausgefeilten Ausstattung.

Ein maßgeschneidertes Panel mit superschneller Smart-Plattform, feiner Auflösung und HDR-Verarbeitung bis zu Dolby Vision™ sorgt für erstklassige Bildqualität und komfortables Entertainment.

Bei der Loewe callas TV-Serie ist maximale Funktionalität in ein kompaktes Gehäuse integriert – so bietet die Neuheit von Loewe ein überzeugendes Set für klassisches TV und komfortables Streaming. Für eine erstklassige Bildqualität sorgen maßgeschneiderte LCD-Panels und die smarte TV-Plattform kombiniert mit einer feinen Auflösung und HDR-Verarbeitung. Dolby Atmos und eine hervorragende Sprachverständlichkeit, reproduziert von der integrierten Soundbar mit 60 Watt Musikleistung wiederum sorgen für den guten Ton. Dank des klassischen Designs und modularen Aufstelllösungen fügt sich der Loewe callas in jedes Ambiente ein.

Brillantes und natürliches Bild

Der Loewe callas bietet mit seinen maßgeschneiderten 43 Zoll Ultra HD und 32 Zoll Full HD Edge-LED LCD-Panels ein brillantes TV-Erlebnis mit HDR bis zu Dolby Vision beim 43 Zoll-Modell. Dank VA-LCD-Technologie und spezieller Hintergrundbeleuchtung liefern die Displays lebendige Farben, große Betrachtungswinkel und schnelle Reaktionszeiten.

Superschnelles und smartes Streaming

Das Loewe os8 Betriebssystem bietet schnellen Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste, wie Netflix & Co., sowie erweiterte Konnektivität mit Smart-Home-Geräten. Darüber werden Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi für weitere Interaktion und Konnektivität mit Smart-Home und Multiroom-Audio-Produkten unterstützt. Die komfortable Fernbedienung Loewe remote ermöglicht mit nur einem Tastendruck direkten Zugriff auf VoD-Dienste und unterstützt Sprachsteuerung über Bluetooth.

Flexibilität durch HDMI 2.1

Die neuen in der Loewe callas Serie verbauten Loewe-Chassis SL830 und SL810 bieten dank High-Performance-CPU und -GPU schnellen Zugriff und volle Unterstützung aller modernen Features und Apps. Mit HDMI 2.1-Eingängen, die CEC, HDCP, ALLM und VRR bis zu Ultra HD unterstützen, sind sie auch bereit für den Anschluss von Spielekonsolen. Eine der HDMI-Schnittstellen unterstützt zudem eARC für den Anschluss einer aktiven Loewe klang bar3 mr oder klang bar5 mr, um Heimkino-Sound mit den neuesten Audio-Codecs von Dolby Atmos in hochauflösendem Surround-Sound mit Mehrkanal-Konfiguration zu genießen.

Überragender Klang durch Front-Soundbar.

Die integrierte Front-Soundbar des Loewe callas sorgt dank Dolby Atmos und 60 Watt Leistung für beste Sprachverständlichkeit und beeindruckende Klangqualität. Für ein noch intensiveres Klangerlebnis lassen sich die Loewe callas TVs mit verschiedenen Audiosystemen für eine noch größere Klangbühne erweitern. Dies können entweder der Subwoofer Loewe klang sub1 oder Soundbars der Loewe klang bar mr Modellreihe sein. Mit Loewe Multiroom-Lautsprechern der Loewe klang mr Serie kann zudem direktes Musikstreaming und Multiroom-Audio via Apple AirPlay oder DTS Play-Fi realisiert werden.

360° Design und innovative Aufstelllösungen

Das einzigartige Design „Made in Germany“ der Loewe callas TVs überzeugt mit cleverem Kabelmanagement, versteckten Anschlüssen und einer hochwertig lackierten Rückseite. Der drehbare Loewe table stand mit Chrom-Finish verleiht dem Fernseher zusätzliche Eleganz und Funktionalität. Die mechanische Konstruktion ist sowohl clever als auch robust, mit soliden VESA-Domen, die in der inneren Metall-Struktur des Sets verankert sind. Optionales Zubehör und Aufstelllösungen wie der spektakuläre Loewe floor2ceiling stand, der extravagante Loewe floor stand c sowie verschiedene Loewe wall mount Wandhalterungen ermöglichen eine individuelle Anpassung an nahezu alle Raumsituationen.

Der Loewe callas 43 ist zum Preis von 1.499,00 Euro verfügbar und der Loewe callas 32 ist für 1.299,00 Euro ab Oktober lieferbar.

www.loewe.tv