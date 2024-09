LG bringt innovative OLED evo M4-Serie auf den Markt

LG Electronics (LG) startet den deutschlandweiten Rollout seiner neuen OLED evo M4-Serie. Die Fernseher kommen mit der dazugehörigen Zero Connect Box auf den Markt, die eine kabellose 4K Video- und Audioübertragung ermöglicht und den Nutzern so mehr kreative Freiheit bei der Raumgestaltung gibt.

Teil des brandneuen OLED evo M4-Portfolios ist erstmals auch ein 65-Zoll-Fernseher. Zusätzlich sind wie schon bei der Vorgänger-Serie M3 die Größen 77, 83 und 97 Zoll verfügbar. Die neuen Geräte sind in Deutschland ab sofort im Handel verfügbar. Der UVP für das 65 Zoll-Modell liegt bei 4.499 Euro, die Varianten in 77 und 83 Zoll liegen bei einem UVP von 5.999 Euro beziehungsweise 9.199 Euro. Das Serien-Flaggschiff mit einer Bildschirmdiagonale von 97 Zoll wird mit einem UVP von 30.499 Euro in den Handel starten.

Alleinstellungsmerkmal bei drahtloser Konnektivität in 4K

Die LG OLED evo TVs der M4-Serie sind die ersten Fernseher überhaupt, die drahtlos übertragene Video- und Audiosignale in 4K bis zu 144 Hz anzeigen können.1 Dafür sendet die Zero Connect Box unter Nutzung einer proprietären 60-GHz-Funkverbindung verlustfrei Video- und Audiodaten an den selbstleuchtenden OLED-Bildschirm des Fernsehers, ohne dass eine direkte Kabelverbindung erforderlich ist. Auf diese Weise können der TV sowie die Zero Connect Box fast überall im Raum individuell platziert werden und den Nutzern frei von jeglichem Kabelgewirr kreative Wege bei der Inneneinrichtung eröffnen.

Technisches Herzstück der neuen LG OLED evo M4-Reihe ist der auch im LG OLED evo G4 eingesetzte α11 4K AI-Prozessor, der über den selbstleuchtenden Bildschirm des TV für eine spektakuläre Bildqualität sorgt – auch bei Videospielen. Generell gilt: Dank vierfach höherer KI-Performance, gesteigerten Verarbeitungsgeschwindigkeiten und ausgeklügelten Software-Algorithmen holt der LG OLED evo M4 auch aus niedrig aufgelösten Inhalten das mögliche Optimum heraus und präsentiert sich als Spitzen-Fernseher für jede Anwendung.

