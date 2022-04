Loewe wird eine ausgezeichnete Markenqualität bescheinigt

Loewe erhält zahlreiche Red Dot und iF Design Awards, Bestnoten für Technik und wird als „Top Marke Smarthome“ prämiert.

Rund zwei Jahre nach dem Neustart ist Loewe wieder erfolgreich am Markt präsent. Mit einer Vielzahl neuer Produkte und Lösungen „Made in Germany“ überzeugt das Unternehmen gleichermaßen Fachredakteure, Technik- und Designexperten sowie Verbraucher. Und dabei legt Loewe, ganz im Sinne seiner fast hundertjährigen Tradition, besonderen Wert auf erstklassige Materialauswahl, nachhaltige und innovative Entwicklungen sowie auf ein zeitlos-edles Design. Werte, die sowohl unter Fach- und Designexperten als auch bei Endverbrauchern geschätzt werden, wie die beeindruckende Sammlung renommierter Auszeichnungen der letzten Monate beweist.



Mit Top Marke Smarthome.

Besonders stolz ist man in Kronach auf die Auszeichnung als „Top Marke Smarthome“ in der Kategorie „Smart-TV’s“, verliehen von der Computer Bild. Gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Statista hat das Magazin dafür mehr als 2.500 Smarthome-Besitzer aus ganz Deutschland nach ihren Erfahrungen mit entsprechenden Produkten befragt. Die repräsentative Verbraucherstudie ermittelte anhand objektiver Kriterien die persönlichen Einschätzungen privater Nutzer vom Kauf über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zu den Alltagserfahrungen. Hier konnte Loewe mit den Fernsehgeräten Loewe bild i und Loewe bild c punkten. Die Verbraucher nehmen Loewe wieder sehr positiv wahr und bestätigen, dass Loewe zu den Top Marken im Smarthome-Bereich gehört.

Read Dot und IF Design Award Red Dot Award IF Design und Red Dot Award Von HiFi.de wurde der Loewe Bild i.55 dr+ als „Ausnahme-TV“ ausgezeichnet.



Ausgezeichnetes Design.

Zeitlos, hochfunktional und minimalistisch: Loewe steht für ästhetisch anspruchsvolles Design über das gesamte Produktportfolio hinweg. Ein Anspruch, dem das Unternehmen auch heute mit jeder neuen Entwicklung gerecht wird und der auch eine renommierte Fachjury überzeugt. Die international besetzte Red Dot- Jury zeichnete insgesamt neun Loewe Produkte mit dem weltweiten Gütesiegel für hohe Designqualität aus. So sicherte sich Loewe mit den Fernsehgeräten bild c und We. SEE jeweils den Red Dot Design Award. Auch die Lautsprecher des Multiroom-Systems Loewe klang mr sowie die Aufstelllösungen Loewe floor2ceiling stand und Loewe floor stand flex konnten in dem internationalen Designwettbewerb überzeugen und erhielten die begehrte Auszeichnung.



Beim diesjährigen iF Design Award sind ebenfalls zahlreiche Loewe Produkte ausgezeichnet worden. Gleich sieben Einreichungen zählen zu den Preisträgern des weltweit anerkannten Design-Labels. Prämiert wurden aus der aktuellen Produktserie unter anderem die Loewe bild c Modellreihe und die Loewe floor2ceiling stand Aufstelllösung in der Disziplin „Product“, Kategorie „TV / Cameras“ sowie die gemeinsam mit Netflix gestaltete Loewe Kampagne in der Disziplin „Communication“, Kategorie „Campaigns / Advertising“. Der iF Design Award wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH, vergeben. In diesem Jahr hatte die 132-köpfige Expertenjury fast 11.000 Einreichungen aus 57 Ländern zu bewerten.



Ausgezeichnete Technik.

Nicht nur Endkunden und Designexperten sind von Loewe überzeugt. Auch die Tester und Redakteure führender Fachzeitschriften attestieren den Produkten aus Kronach regelmäßig Bestnoten. Als „Ausnahme-TV“ für Fernsehen und Streaming bewerteten die Tester von HiFi.de erst kürzlich den Loewe bild i.55 dr+ mit der Bestnote „sehr gut“ und zeigten sich begeistert von den Komfortfunktionen wie der integrierten Festplatte, dem nutzerfreundlichen Menü, der schnellen und komfortablen Handhabung sowie von der herausragenden Bildqualität. Das bestätigten auch die Experten von Computer Bild, die dem Loewe bild i.65 dr+ die Note 1,5 gaben und die in ihrem Fazit betonten, dass dessen Bildqualität „allerhöchste Ansprüche“ erfüllt.



Insgesamt sicherte sich Loewe seit der Neugründung mehr als 20 Auszeichnungen allein in den führenden deutschsprachigen Fach- und Branchenmedien für Unterhaltungselektronik.



„Trotz schwieriger Rahmenbedingungen haben wir in den letzten beiden Jahren viel erreicht und vier neue TV-Linien vorgestellt sowie die Produktkategorie Audio erfolgreich etabliert“, erklärt Aslan Khabliev , CEO und Eigentümer der Loewe Technology GmbH. „Umso mehr bin ich stolz auf unser Team und das, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir haben unsere Versprechen erfüllt und Loewe wieder zu einer erfolgreichen und international angesehenen Marke entwickelt. Dass diese Anstrengungen auch von Design- und Fachexperten honoriert werden, freut uns sehr. Ganz besonders aber freuen wir uns auch über die Auszeichnung als Top Marke Smarthome. Hier sind die Erfahrungen und Meinungen von Konsumenten maßgeblich und deren Anerkennung bestätigt, dass wir mit unserem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Komfort sowie auf innovative Technologien und ikonisches Design die richtigen Schwerpunkte setzen.“