Sony bringt native 4K-SXRD-Laserprojektoren für zu Hause

Die nativen 4K-SXRD-Laserprojektoren VPL-XW7000ES und VPL-XW5000ES verfügen über die neuesten Technologien von Sony und bieten auch bei heller Umgebungsbeleuchtung mitreißende Seherlebnisse

Sony erweitert sein Projektor-Portfolio um zwei neue Native 4K-SXRD-Laserprojektoren für zu Hause, die mit dem weltweit kleinsten1 Native 4K-SXRD-Panel von 0,61“ (3840 x 2160) in einem kompakten Gehäuse ausgestattet sind und das ultimative Seherlebnis mit hoher Auflösung und hohem Kontrast bieten. Die neue Optik mit weitem Dynamikbereich sorgt zusammen mit TRILUMINOS PRO für unübertroffene 4K-HDR-Bilder auf der Leinwand. Der erstklassige Bildprozessor „X1 Ultimate for projector“, der auf einer in den Fernsehern der BRAVIA Reihe verwendeten Technologie basiert und für Projektoren optimiert wurde, verfügt über einzigartige Funktionen wie Dynamic HDR Enhancer und objektbasierte Super Resolution, die den Dynamikbereich erweitern und durch extreme Klarheit ein gesteigertes Seherlebnis bieten.

Der VPL-XW7000ES ist der leistungsstärkste Native 4K-HDR-Laserprojektor der Produktreihe. Mit beeindruckenden 3200 Lumen Helligkeit und Live Colour Enhancer bietet der Projektor eine außergewöhnlich hohe Lichtleistung sowie lebendige Bilder auch in hellen Wohnräumen und ist damit die ideale Wahl für alle, die noch tiefer in Filme, Sport und Spiele eintauchen möchten. Das Modell verfügt außerdem über ein neues Advanced-Crisp-Focus-Objektiv (ACF-Objektiv) mit asphärischer 70-mm-Frontlinse und elektrischem Fokussierungssystem, das gestochen scharfe Bilder erzeugt und jedes Detail auf der Leinwand zum Leben erweckt.

Der VPL-XW5000ES ist ein Laser-Heimprojektor mit 2000 Lumen, der mit seinem um 30 % reduzierten Stromverbrauch pro Lumen bei gesteigertem Kontrast und höherer Auflösung überzeugt. Mit objektbasiertem HDR-Remastering sorgt er für eine leistungsstarke Bildverarbeitung in Echtzeit. In der XW-Serie erweckt TRILUMINOS PRO über eine Milliarde Farben zum Leben – mit einer breiten Farbskala von 95 % DCI-P3.

„Bereits seit 50 Jahren ermöglichen wir mit Projektoren von höchster Qualität atemberaubende Unterhaltungserlebnisse, und unsere Native 4K-SXRD-Projektoren sind hierbei seit mehr als einem Jahrzehnt branchenführend“, so Christopher Mullins, Home Cinema Product Manager bei Sony Professional Displays & Solutions. „Wir freuen uns, unseren Kunden die kompaktesten Laserprojektoren weltweit mit hoher Helligkeit vorzustellen, deren elegantes neues Design sich perfekt in viele Wohnumgebungen einfügt und flexiblere Einsatzmöglichkeiten sowohl im Heimkino als auch in beleuchteten Medien- oder Wohnräumen bietet. Diese neuen Modelle stehen für unser kontinuierliches Engagement, Produkte zu entwickeln, die außergewöhnliche Bildqualität liefern und Kunden mit jeder neuen Generation einen größeren Nutzen bringen.“

Im Vergleich zum VPL-VW790ES ist der VPL-XW7000ES 20 % kleiner und 30 % leichter, während der VPL-XW5000ES 30 % kleiner und 35 % leichter ist – und damit der weltweit kompakteste native 4K-HDR-Laser-Heimprojektor. Mit ihrem eleganten, platzsparenden Design eignen sie sich für viele verschiedene Räume.

Wie die Vorgängermodelle verfügen auch diese neuen Projektoren über den Modus zur Reduzierung der Eingangsverzögerung, der die Display-Reaktionsgeschwindigkeit erheblich verbessert, damit Gamer das bestmögliche Erlebnis und die gewohnt hervorragende Bildqualität genießen können. Die neue XW-Reihe unterstützt einen 2K-120-Hz-Eingang mit einer Eingabeverzögerung von 13 ms.

Die neuen Modelle VPL-XW7000ES und VPL-XW5000ES ersetzen alle lampenbasierten Heimkinoprojektoren sowie den VPL-VW790ES. Der VPL-VW890ES, VPL-VW5000ES und VPL-GTZ380 bleiben im Sortiment.

Die neue Optik mit weitem Dynamikbereich sorgt durch hohen Kontrast und hohe Auflösung für erstklassige, intensive Bilderlebnisse

Gemeinsame Funktionen des VPL-XW7000ES und des VPL-XW5000ES

Kleinstes Native 4K-SXRD-0.61“-Panel: Beide Modelle bieten unglaublich lebensechte 4K-Bilder (3840 x 2160) mit 8,3 Millionen Pixeln. Mit satten Schwarztönen, klaren Bewegungen in Kinoqualität und fließenden Bildern können diese Projektoren atemberaubende, texturreichere Farben mit einem breiteren Farbtonspektrum als ein Standard-Projektorsystem wiedergeben.

Optik mit weitem Dynamikbereich: Die neue Optik mit weitem Dynamikbereich sorgt durch hohen Kontrast und hohe Auflösung für erstklassige, intensive Bilderlebnisse. Die reflektierende Siliziumschicht des nativen 4K-SXRD-Panels ermöglicht eine bessere Lichtsteuerung, sodass Schattendetails und Schwarztöne genau wiedergegeben und die Lichtstabilität sowie das Reflexionsvermögen verbessert werden.

Dynamic HDR Enhancer: Aufgrund der Verarbeitungsleistung des „X1 Ultimate for projector“ wird in Kombination mit der neuen Laserlichtsteuerung bei beiden Modellen der Kontrast von HDR-Inhalten verbessert, wodurch helle Szenen heller und dunkle Szenen dunkler dargestellt werden. Das neue objektbasierte HDR-Remastering ermöglicht durch die Analyse der Objekte in jedem Bild eine leistungsstärkere Bildverarbeitung in Echtzeit und damit bei jeder Inhaltsart unübertroffene HDR-Bilder.

Schlüsselfunktionen des VPL-XW7000ES

Advanced-Crisp-Focus-Objektiv (ACF): Eine asphärische 70-mm-Frontlinse sorgt mit einem größeren 4K-Fokusbereich für Klarheit auf der gesamten Leinwand, das elektrische Fokussierungssystem ermöglicht stabilere Bilder ohne Verzerrung zwischen Kurz- und Langdistanz im gesamten Leinwandbereich und ED-Glas (Extra Low Dispersion) erzeugt gestochen scharfe Bilder ohne Farbabweichungen.

Live Colour Enhancer: Im VPL-XW7000ES kommt der neu entwickelte Live Colour Enhancer zum Einsatz, der für lebendigere, brillantere Bilder sorgt – ohne unnatürliche Übersättigung (z. B. bei Hautfarben).

Geringere Umweltbelastung

Sony setzt sich dafür ein, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Daher zeichnet sich die neue XW-Serie durch zahlreiche umweltbewusste Eigenschaften und zugleich ein hochmodernes Design, zukunftsweisende Technologien und erschwingliche Preise aus.

Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem VPL-VW790ES, wird für das Gehäuse des VPL-XW7000ES 30 % weniger Kunststoff verwendet und die Verpackungsmaterialien wurden um 15 % reduziert. Trotz der leistungsstarken 2000 Lumen des VPL-XW5000ES konnte der Stromverbrauch dieses Projektors um 30 % verringert werden. Darüber hinaus besitzen beide Modelle eine quecksilberfreie Laserlichtquelle.

Die neue XW-Serie unterstreicht das Engagement von Sony, Kunden überwältigende, immersive Erlebnisse zu bieten, und reiht sich neben der großen Auswahl an Displays des Unternehmens ein.

Der Sony VPL-XW7000ES ist ab Sommer 20222 für 14.999 Euro und der Sony VPL-XW5000ES ist ebenfalls ab Sommer 2022 zum Preis von 5.999 Euro verfügbar.

www.sony.de