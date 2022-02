ASUS ROG Flow Z13 Gaming-Detachable

Gaming neue definiert: ASUS ROG Flow ist das leistungsstärkste Gaming Detachableder Welt

Mit dem ROG Flow Z13 (GZ301) von Republic of Gamers (ROG) ist das leistungsstärkste Gaming-Detachable der Welt ab sofort im Handel verfügbar. Das ROG Flow Z13 vereint leistungsstarke Prozessoren und Grafik mit einem WUXGA 120Hz- oder ultrascharfen 4K 60Hz-Touch-Display für jede Menge Gaming-Power und beeindruckendes Entertainment. Mit seinem ultradünnen, leichten Gehäuse und der unvergleichlichen Flexibilität verkörpert das Tablet ROGs Vision für die Zukunft des Gaming: ultimative Portabilität gepaart mit starker Leistung.

Anpassbare Leistung

In der stärksten Ausführung des ROG Flow Z13 sorgen ein Intel Core i9-12900H-Prozessor mit 14 Kernen, eine NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop-GPU, ein MUX-Switch und bis zu 16GB LPDDR5-Arbeitsspeicher für maximale Leistung. In Kombination mit der bis zu 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD, die über eine „Quick-Access-Door“ auf der Rückseite erweiterbar oder austauschbar ist, sind auch anspruchsvollste Aufgaben oder intensive Gaming-Sessions kein Problem. Hinter den Lüftungsdurchlässen, die der CNC-gefrästen Aluminiumhülle ein edles Space-Design verleihen, verbirgt sich das effiziente Flüssigmetall-Kühlsystem mit lautloser 0db-Technologie. Die große Vapor Chamber sorgt für eine erstklassige Kühlleistung, die sich auch über CPU, GPU und VRM erstreckt. So steht dauerhaft ausreichend Leistung zur Verfügung und selbst unter Volllast bleibt der Lautstärkepegel dank effektiver Kühlung bei unter 32dBA. Damit bietet das Gaming-Detachable ein perfektes Gaming- und Entertainmenterlebnis an jedem Ort. Das Touch-Display im 16:10-Format ist wahlweise als schnelles WUXGA 120Hz- oder hochauflösendes 4K 60Hz-Display mit Dolby Vision HDR erhältlich. Dolby Vision mit 500 nits Helligkeit bietet auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen höchsten Kontrast für eine realistische und immersive Bildwiedergabe und beste Ablesbarkeit.

Optimales Gaming-Setup mit maximaler Flexibilität

Dank abnehmbarer Tastatur und der stufenlosen Beweglichkeit des Bildschirms bietet das ROG Flow Z13 maximale Flexibilität, egal ob zu Hause oder unterwegs. Der integrierte Kickstand kann bis zu 160° geöffnet werden, was Nutzern in jeder Situation ein optimales Gaming-Setup ermöglicht. Mit seiner abnehmbaren RGB-Tastatur kann das Flow Z13 als klassisches Notebook oder bequem als Tablet genutzt werden. Sollte die integrierte Grafikleistung einmal nicht ausreichen, lässt sich das Flow Z13 in Kombination mit der ROG XG Mobile eGPU, die eine GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6850M XT Grafikkarte und zahlreiche weitere Anschlüsse mit sich bringt, zu einer echten Performance-Maschine verwandeln.

Ultramobiles Entertainment

Zu Hause, im Büro oder unterwegs: Mit dem 1,1kg leichten und 12mm schlanken Design sowie einer langen Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden ist das ROG Flow Z13 immer und überall einsetzbar. Sollte der Akku während der Gaming Session doch einmal zur Neige gehen, bietet das Gaming-Detachable eine 100W Type-C Schnellladefunktion. Der vielfältige Einsatz abseits des Schreibtischs benötigt besonderen Schutz, der dank des Corning Gorilla Glass 5-Displays gewährleistet ist. Zwei Lautsprecher mit Dolby Atmos und Smart Amplifier-Technologie sorgen für vollen Sound und komplettieren die starke Multimedia-Erfahrung. Darüber hinaus sorgt neueste WiFi 6E-Technologie für schnelle und zuverlässige Netzwerkkonnektivität.



Preise & Verfügbarkeit

Das ROG Flow Z13 (GZ301) ist ab sofort ab 1.899 Euro in Deutschland verfügbar.

