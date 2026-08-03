Verbraucher setzen immer mehr auf Klimageräte und Ventilatoren 

Repräsentative Umfrage des ZVEI zeigt, immer mehr Menschen wünschen sich Klimageräte und Ventilatoren.

Schon heute verfügen viele Haushalte über Geräte, die die Raumluft kühlen. Die repräsentative Umfrage des ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) hat nun einen Blick durch das Schlüsselloch geworfen. Besonders weit verbreitet sind in Deutschlands Haushalten Ventilatoren. In fast zwei von drei Wohnungen oder Eigenheimen (62 %) findet sich schon heute der klassische Standventilator. Und auch unterwegs setzen Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend auf kühlende Begleiter: Drei von zehn Befragten (28 %) besitzen einen Mini-Ventilator für unterwegs. Gut jeder Vierte (27 %) verfügt heute über ein Klimagerät. Mobile Geräte (19 %) liegen vor stationären Klimaanlagen (8 %).

Deutsche rüsten gegen die Hitze auf: Vier von zehn Befragten planen Anschaffung

Die letzte Hitze-Welle liegt erst wenige Wochen zurück, neue Höchst-Temperaturen sind im Anmarsch. Um die eigenen vier Wände besser zu kühlen, planen mehr als vier von zehn Befragten die Anschaffung neuer kühlender Haushaltsgeräte für ihren Haushalt. Laut ZVEI-Umfrage steht knapp ein Drittel vor der Anschaffung eines Klimageräts oder einer Klimaanlage. Zwölf Prozent wollen einen oder mehrere Ventilatoren erwerben. Die aktuelle Hitze treibt zwar zu Käufen, aber es gibt auch Gründe, die potenzielle Kunden derzeit noch vom Kauf abhalten: Zum einen die unter Umständen hohen Anschaffungskosten des Geräts, und zum anderen die Sorge vor hohen Stromkosten. Die vergleichsweise hohen Strompreise und die hohe Besteuerung für Strom wirken hier wie Anschaffungsbremsen.

Was sich die Deutschen erhoffen: Besserer Schlaf durch gute Kühlleistung

Bei ihrer Kaufentscheidung für ein Klimagerät oder einen Ventilator haben die Verbraucherinnen und Verbraucher klare Prioritäten. So sind der Anschaffungspreis und die Lautstärke des Geräts für rund jeden Zweiten ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl. Noch wichtiger sind lediglich der Stromverbrauch und die Kühlleistung (jeweils 53 %). Das zeigt, welch hohen Stellenwert die Energieeffizienz inzwischen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern einnimmt. Die besondere Bedeutung der Kühlleistung der Geräte erklärt sich aus dem klaren Ziel, das mit der Anschaffung verbunden ist: Nichts ist so wichtig wie eine gute Nachtruhe. 55 Prozent geben als Grund für die Anschaffung eines kühlenden Haushaltsgeräts an, dass sie damit ihre Schlafqualität verbessern wollen.

Bei der Anschaffung nicht auf die Hitze warten

Weitere wichtige Gründe für eine Anschaffung sind die letzte Hitzewelle (51 %) sowie die Vorbereitung auf künftige heiße Sommer (48 %). Diese Voraussicht ist empfehlenswert und wichtig, denn Hitzespitzen, wie wir sie aktuell erleben, können dazu führen, dass die Lagerbestände von Klimaanlagen und Ventilatoren bei Herstellern und Handel aufgebraucht sind. Die Enttäuschung, ein Gerät kaufen zu wollen, aber es nicht zu bekommen, droht in den akuten Hitze-Tagen besonders. Fast jeder Zehnte (8 %), der noch über kein Klimagerät verfügt, gab an, er habe eine Anschaffung erwogen, es sei aber kein Gerät verfügbar gewesen. Wer außerhalb der Hitze-Phasen kauft, ist auf der sicheren Seite.

Die Nachfrage nach Ventilatoren und Klimageräten hängt einer Umfrage unter ZVEI-Mitgliedsunternehmen zufolge stark von Witterungsbedingungen ab und ist entsprechend schwer für Hersteller und Handel prognostizierbar. So ist die Nachfrage 2026 vielfach höher als ursprünglich erwartet. Teilweise waren die für die Saison geplanten Stückzahlen bereits frühzeitig ausverkauft. Zudem erschweren Liefer- und Produktionsvorlaufzeiten die kurzfristige Reaktion auf Nachfragespitzen.