CHERRY baut Vertriebsteam in strategisch wichtigen Märkten aus

Fünf erfahrene Experten stärken die Marktpräsenz von Cherry auf den europäischen Märkten.

Im Rahmen ihrer Wachstums- und Transformationsstrategie „Project Blossom“ treibt die CHERRY SE den Ausbau ihrer europäischen Vertriebsorganisation konsequent voran. Mit gezielten Verstärkungen in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), Frankreich, Großbritannien und Benelux schafft das Unternehmen die Voraussetzungen für mehr Kundennähe, eine stärkere Partnerorientierung und nachhaltiges Wachstum.

„’Project Blossom’ steht für einen klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum, unsere Kunden und Partner sowie die für CHERRY strategisch relevanten Märkte. Mit dem Ausbau unserer europäischen Vertriebsorganisation bringen wir Verantwortung und Entscheidungskompetenz näher an unsere Märkte. So können wir Chancen früher erkennen, unsere Partner gezielter unterstützen und unsere Strategie konsequenter lokal umsetzen. Stärkere regionale Präsenz, klare Verantwortlichkeiten und eine enge europäische Zusammenarbeit sind für uns wesentliche Voraussetzungen für langfristigen und profitablen Unternehmenserfolg“, erklärt Alexander Hecker, Senior Vice President Global Peripherals der CHERRY SE.

Cherry Head of B2B System House & Channel Andrée Kratzenberg.

Zwei Neuzugänge am deutschen Standort in Auerbach

Andrée Kratzenberg übernimmt als neuer Head of B2B System House & Channel die strategische Weiterentwicklung des B2B-Channels in der DACH-Region. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung in der Consumer-Electronics- und IT-Branche. Vor seinem Wechsel zu CHERRY war er unter anderem Head of Key Account & Channel Management EMEA bei Wacom Europe sowie in verschiedenen Führungspositionen bei Sharp Electronics Europe tätig.

„CHERRY ist eine Marke mit einzigartiger Strahlkraft und außergewöhnlicher Produktqualität. Diese Stärke im B2B-Channel weiter auszubauen und gemeinsam mit unseren Partnern neue Wachstumsfelder zu erschließen, ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, sagt Kratzenberg.

Mit Charly Engelhardt gewinnt CHERRY einen neuen Key Account Manager Systemhaus DACH, der nicht nur umfassende Erfahrung im Channel-Vertrieb und Business Development mitbringt, sondern das Unternehmen auch aus der Perspektive eines Distributors kennt. Als Business Development Manager bei Littlebit Technology für die Gaming und PC-Peripherie, wo er auch für den Ausbau der Zusammenarbeit mit E-Tail- und Retail-Partnern verantwortlich war, arbeitete er bereits eng mit CHERRY zusammen.

Charry Key Account Manager Charly Engelhardt.

„Ich schätze die hohe Produktqualität, die Partnerorientierung und die Ambitionen von CHERRY. Nun freue ich mich darauf, diese Beziehungen innerhalb des Unternehmens weiter auszubauen und gemeinsam mit unseren Partnern nachhaltiges Wachstum zu gestalten“, so Engelhardt.