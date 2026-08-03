NIQ kehrt zur IFA 2026 zurück und prägt die Branchendebatte 

Exklusive Insights, Executive Thought Leadership und Branchendialoge beim IFA Retail Leaders Summit.

Als Official Global Insights Partner der IFA Berlin 2026 wird NIQ (NYSE: NIQ) erneut eine zentrale Rolle in den Branchendiskussionen einnehmen. Mit der Verbindung aus Daten, KI-gestützter Intelligenz und menschlicher Expertise macht NIQ die Kräfte sichtbar, die Wachstum, Innovation und Konsumentenverhalten neu formen. Mit Executive Keynotes, Paneldiskussionen, exklusiver Marktintelligenz und strategischen Kundenterminen, darunter die Teilnahme am IFA Retail Leaders Summit, das vierte NIQ Business Breakfast sowie ein eigenes Event mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen, will NIQ helfen, rasante Marktveränderungen in konkrete Chancen für das globale Technologie-Ökosystem zu übersetzen.

Unter dem diesjährigen IFA-Leitmotiv „The Future Is Now“ liefert NIQ aktuelle Einblicke in die Kräfte, die Consumer Technology, Haushaltsgeräte und den Handel neu definieren – von KI-getriebener Innovation und veränderten Shopper-Erwartungen bis hin zur Omnichannel-Transformation und neuen Wachstumspotenzialen.

Während Marken und Händler mit wirtschaftlicher Unsicherheit, veränderten Kaufmustern und wachsender Preissensibilität umgehen müssen, zeigen die neuesten Marktdaten von NIQ sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen der Branche. Auch wenn die Märkte für Tech & Durables in einzelnen Regionen weiter unter Druck stehen, zeichnet sich in wichtigen europäischen Märkten weiterhin Wachstum ab. Das unterstreicht, wie entscheidend Innovation, Agilität und datengestützte Entscheidungen heute sind.

„Die IFA ist der Ort, an dem die Zukunft der Branche Gestalt annimmt“, sagt Perry James, SVP, Global Tech & Durables, NIQ. „Wir treten in eine neue Ära ein, in der Daten, KI und Konsumentenverhalten zusammenlaufen – und die Regeln für Wachstum in Echtzeit neu geschrieben werden. Die Frage ist nicht, ob sich die Branche verändert, sondern wer die Intelligenz besitzt, um sie anzuführen. NIQ bringt Erkenntnisse auf die IFA, die der Branche helfen sollen, von der Analyse ins Handeln zu kommen.“

IFA-Programm 2026: KI, Innovation und die Zukunft des Wachstums

Mit einer Reihe hochkarätiger Formate bringt NIQ seine neuesten KI-gestützten Insights und Marktinformationen zur IFA 2026. Im Fokus stehen die Kräfte, die Technologie und Handel grundlegend verändern.

IFA Retail Leaders Summit (3. September)

NIQ wird gemeinsam mit führenden Entscheiderinnen und Entscheidern aus Handel und Technologie darüber diskutieren, wie KI, Daten und verändertes Konsumentenverhalten die Zukunft des Handels prägen. In einer Keynote gibt NIQ Einblicke in die Kräfte, die die Tech-&-Durables-Branche verändern. Auf Basis globaler Marktintelligenz und Konsumententrends zeigt NIQ, wie Unternehmen durch KI-gestützte Entscheidungen, Omnichannel-Strategien und Handelsmodelle der nächsten Generation in einem zunehmend komplexen Marktumfeld nachhaltiges Wachstum erzielen können.

Mehr Informationen: IFA Retail Leaders Summit

The Intelligence Edge: How Emerging Tech Brands Compete and Win (4. September)

Diese Session mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen beleuchtet, wo neues Wachstum entsteht, wie Herausforderermarken Marktanteile gewinnen und was Verschiebungen in der Distribution über den breiteren Marktumbau verraten. Im Anschluss gibt es einen Networking-Empfang mit NIQ-Expertinnen und -Experten.

Mehr Informationen: IFA 2026 Side Event – NIQ

NIQ Business Breakfast: Reset 2026 – Disruption, neue Player und die Zukunft der Tech-Industrie (5. September)

Beim NIQ Business Breakfast kommen Branchenführerinnen und Branchenführer zusammen, um einen Markt im Umbruch zu beleuchten. Social Commerce, Marktplätze, D2C-Kanäle und KI-gestützte Erlebnisse verändern grundlegend, wie Konsumentinnen und Konsumenten Produkte entdecken und kaufen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Marken und Händler anpassen können – über neue Commerce-Ökosysteme, plattformübergreifende Customer Journeys und mehr Kontrolle über das Kundenerlebnis in einer KI-getriebenen Welt.

Mehr Informationen: NIQ Business Breakfast IFA 2026