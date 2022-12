LG stelle „Better Live for All“ auf der CES 2023 vor

LG Electronics (LG) rückt auf der CES 2023 sein kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit in den Fokus.

LG stellt seine ESG-Vision sowie seine neuesten Innovationen in einer exklusiven Ausstellung namens Better Life for All auf der CES 2023 in Las Vegas vor.

Die Better Life for All Zone bietet einen umfassenden Einblick in die Nachhaltigkeitsbestrebungen von LG, einschließlich der wichtigsten ESG-Meilensteine, aktuellen Initiativen und langfristigen Ziele. Die Zone besteht aus drei Bereichen: For the Planet, For People und Our Commitment. In der Ausstellung werden auch die vier Finalisten des ersten LIFE’S GOOD AWARD von LG vorgestellt – ein Innovationswettbewerb, der die „Life’s Good“-Botschaft des Unternehmens verbreiten und Innovatoren ermutigen soll, nachhaltige Alternativen für Mensch und Planeten zu schaffen.

Die Schwerpunkte der ESG-Agenda von LG finden sich in jedem Aspekt der Better Life for All Zone zu finden. Die in diesem Bereich bereitgestellten Informationsunterlagen sind für Menschen mit Sehbehinderungen in Blindenschrift und in einer rollstuhlgerechten Höhe angebracht. Gebärdensprachkundige Guides werden vor Ort sein, ebenso wie ein LG CLOi GuideBot, der Gebärdensprachdienste anbietet. Die Zone selbst besteht aus umweltfreundlichen Materialien.

Better Life for All: Innovationen für eine nachhaltige Zukunft und der Better Life Plan 2030

Der Bereich For the Planet stellt die verschiedenen Umweltinitiativen von LG vor – darunter die Schaffung eines nachhaltigen Kreislaufs, der in jeder Phase des Produktlebenszyklus Nachhaltigkeitsbestrebungen in den Vordergrund stellt. Hierzu gehören z. B. die Sammlung, Entsorgung und Wiederverwendung von Elektroschrott nach Gebrauch. Die Besucher von For the Planet können sich ansehen, wie Materialien, die im Chilseo Recycling Center (CRC) von LG aus ausrangiertem Elektroschrott gewonnen werden, zur Herstellung von neuen LG-Produktteilen verwendet werden. Weitere Schwerpunkte von For the Planet sind die energieeffiziente Fabrik, der LG Smart Park (Changwon, Südkorea) sowie eine neue Polystyrolschaum (EPS) Recyclingtechnologie, die von LG entwickelt wurde, um Produktverpackungen umweltfreundlicher zu gestalten.

Der zweite Teil der Ausstellung, For People, zeigt die Bestrebungen und Erfolge von LG im Hinblick auf die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Dazu gehören die Entwicklung von Produkthandbüchern mit Sprach- und Gebärdensprachführung sowie die Implementierung von speziellen Features wie Spracherkennung, Sprachanweisungen und Bewegungserkennungssensoren in eine breite Palette von LG Produkten. For People wird den Besuchern auch die Möglichkeit geben, die barrierefreien Funktionen von LG-Fernsehern zu erkunden – von Audio-zu-Text-Untertiteln bis hin zu einem Bildschirm für Gebärdensprache, der leicht bewegt und in der Größe verändert werden kann.

Our Commitment, der dritte und letzte Abschnitt des Bereichs Better Life for All, spiegelt das Engagement von LG für eine nachhaltige Zukunft wider – das große Ziel des „Better Life Plan 2030“ des Unternehmens. LG will die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung seiner Produkte im Vergleich zu 2017 um 50 Prozent senken und die Treibhausgasemissionen bei sieben Schlüsselprodukten bis 2030 um 20 Prozent pro verkaufter Einheit (ausgehend vom Basisjahr 2020) reduzieren. Darüber hinaus plant das Unternehmen bis 2025 barrierefreie Funktionen für alle seine Produktlinien anzubieten und bis 2030 für jedes LG Produkt eine akustische Bedienungsanleitung und eine Videoanleitung in Gebärdensprache bereitzustellen.

„Bei LG stellen wir uns ständig der Herausforderung, unsere Vision von einem besseren Leben für alle zu verwirklichen“, sagte Lee Jeong-seok , Leiter des Global Marketing Center von LG Electronics. „Unsere auf die ESG-Kriterien ausgerichtete Ausstellung wird den Besuchern der CES einen Einblick in die Werte, die Entschlossenheit und das Engagement geben, die uns auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit antreiben. Im Fokus stehen dabei die innovativen Technologien und Praktiken, die wir entwickeln, um eine bessere Zukunft mitzugestalten.“