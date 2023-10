Chemie-Nobelpreis für Quantum Dot-Forschung

Grundlagenforschung der Nobelpreisträger zu Quantum Tot sind Basis der Samsung Fernsehgeräte.

„Das Potenzial der Quantum Dot-Technologie für die TV-Industrie bleibt groß“, so Mike Henkelmann , Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH.

„Das mit Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov drei in den USA tätige Forscher für ihre Grundlagenforschung zu Quantum Dots in den 80er und 90er Jahren den Chemie-Nobelpreis erhalten haben, freut mich sehr. Ihre Grundlagenforschung ermöglichte es auch dem Forschungs- und Entwicklungsteam bei Samsung, sich ab den frühen 2000er Jahren mit dem Einsatz von Quantum Dots in der Displaytechnologie zu befassen. So konnten wir nach 14 Jahren Entwicklungszeit 2015 den ersten Cadmium-freien Quantum-Dot Fernseher vorstellen. Seitdem haben wir die Technik konsequent weiterentwickelt und zuletzt in Kombination mit der OLED-Technologie hohe Maßstäbe in Sachen Bildqualität etabliert. Kein Wunder, dass der Öffentlichkeit die Anwendung von Quantum Dots anlässlich der Vergabe des Chemie-Nobelpreises im Kontext der TV-Technologie erklärt wird. Denn unsere Branche hat von dieser Grundlagenforschung besonders profitiert. Und wir sehen das Potenzial der Quantum Dot-Technologie noch lange nicht ausgereizt.



Wissenschaft und Wirtschaft forschen bereits an der nächsten Generation von Quantum Dot-Displays. Auch beim Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) liegt der Fokus unter anderem auf Elektrolumineszenz-Displays, bei denen die Quantum Dots ohne Backlight elektrisch angeregt werden und selbst leuchten. Das ist eine vielversprechende, spannende Weiterentwicklung unseres jetzigen Einsatzes von Quantum Dot.“



Weitere Einblicke in die Quantum Dot-Forschung geben Dr. Armin Wedel, Forschungsbereichsleiter Funktionale Polymersysteme bei Fraunhofer IAP, und Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH, in diesem Beitrag: https://news.samsung.com/de/quantum-dot-in-der-tv-technologie-warum-wissenschaft-und-wirtschaft-selbstleuchtende-el-displays-fur-die-nachste-entwicklungsstufe-halten

https://www.samsung.com/de/explore/entertainment/quantum-dots/