Samsung kommt jetzt auch mit OLED-TV

In den USA seit der CES auf dem Markt, jetzt kommen die Samsung OLED 55- und 65-Zöller auch zu uns.

Warum bauen Maserati und Bentley Geländewagen? Diese Sportwagenschmieden haben erkannt, rund 50 Prozent der Neuwagenkäufer entscheiden sich für einen SUV. Also entschied man in Italien und England, Autos zu bauen, wie sie sich die Kunden wünschen. Porsche hatte das schon viel früher erkannt.

Die gleichen Überlegungen hatten wohl auch die Samsung-Manager in Seoul. Warum auf ein Marktsegment verzichten, in dem andere äußerst erfolgreich sind; ganz besonders Hauptkonkurrent LG, der allein in Deutschland 2021 den Verkauf seiner OLED-TVs um 116 Prozent steigern konnte.

Samsung startet seine OLED-Offensive auf dem deutschen Markt mit einem Modell in den Größen 55 und 65 Zoll. Die Preise: 55 Zoll sollen 2.399 Euro kosten, der 65-Zöller 3.299 Euro. Ein Preisrahmen, der die Positionierung dieser Geräte im Samsung Angebot verdeutlicht und der ebenfalls den aktuellen Trend zu höheren Preisen für TV-Geräte widerspiegelt.

Kollege Christoph de Leuw von Computer Bild hatte schon Gelegenheit, sich den Samsung OLED-TV S95B näher anzusehen und war durchaus begeistert. Was unterscheidet QLED von OLED? OLED kann perfekt tiefes Schwarz darstellen, hat aber den Nachteil weniger hell zu sein. Diesen Nachteil soll Samsung bei seinem OLED mit der Samsung-eigenen Quantum Dot-Technologie ausgeräumt haben. Während bei herkömmlicher OLED-Technologie die Farben durch RGB-Filter erzeugt werden, verzichtet Samsung auf diese Filter und setzt auf die mikroskopischen Leuchtkristalle, die Quantum Dots. Sie schlucken viel weniger Helligkeit. Deshalb verspricht Samsung für seine OLED-Displays eine Helligkeit von 1.500 Candela pro m2, die bisherigen OLED-Displays erreichen im Schnitt 500 bis maximal knapp 1.000 Candela.

Dieser Vorteil zeigt sich, wie de Leuw in seiner ersten Beurteilung schreibt: „Positiv fällt die sehr gute Entspiegelung auf, das lässt das ohnehin auffallend brillante Bild selbst in heller Umgebung noch besser zur Geltung kommen“.

Samsung OLED TV S95B

Auch die OLEDs von Samsung haben die umfangreiche Ausstattung mit UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und natürlich die neueste HDMI-2.1-Version. Die bekannte Anschlussbox von Samsung gibt es bei den OLED-Geräten nicht. Auf der Rückseite hat das extrem dünne Display einen Anschlusskasten für alle Schnittstellen. Ansonsten entspricht die Ausstattung den aktuellen Samsung QL.

Wer einen Samsung OLED-TV haben will, kann ihn schon jetzt bei Samsung vorbestellen, der Handel muss leider noch etwas warten aber Samsung verspricht die beiden 55 und 65 Zoll-Gerät noch im 2. Quartal auch an den Handel auszuliefern. Wir konnten mit Leif-Erik Lindner , Vice President Consumer Electronics, Samsung Electronics, über die Markteinführung und die Positionierung der neuen OLED-Fernseher im Samsung TV-Portfolio sprechen.

Ab wann wird Samsung auch OLED-Geräte im TV-Programm haben?

„Unser neues Samsung OLED-4K-Modell kann derzeit bereits vorbestellt werden und wird noch im zweiten Quartal 2022 erhältlich sein.“

Wo werden diese Geräte im breiten TV-Portfolio von Samsung positioniert?

„Mit unserem TV-Portfolio möchten wir unseren Kunden eine große Auswahl an Optionen bieten, die zu ihren Vorlieben und ihrem Lebensstil passen. Dieses entwicklen wir kontinuierlich weiter, mit dem Ziel, unseren Kunden spannende Innovationen und Erfahrungen zu bieten. Aus diesem Grund haben wir unser Portfolio um OLED-Bildschirme erweitert. In erster Linie konzentrieren wir uns bei Samsung jedoch weiterhin auf QLED und insbesondere Neo QLED als Spitzentechnologie. Ein weiterer Fokus liegt auf MICRO LED und Lifestyle TVs.“

Wie wird der Handel die Unterschiede zwischen der bekannten QLED-Technik und den OLED-Displays kommunizieren?

„Mit der Einführung der Neo QLED-TVs im letzten Jahr hat Samsung ein völlig neues Niveau an Bildqualität in die heimischen Wohnzimmer gebracht. Die Neo QLED 8K-Serie ist die Spitze des Premium-Portfolio von Samsung, unangefochten in Farbwiedergabe, Bilddynamik und Kontrast. Sie liefert ein dynamisches Seherlebnis auf Basis moderner Bildschirmtechnologien und Funktionen für Bilder so realitätsnah wie bei keiner Serie von Samsung zuvor. Neo QLED als führende Bildschirmtechnologie nutzt die Quantum Mini LED-Technologie. Die Lichtquelle wird durch 14-Bit-HDR-Mapping so angepasst, das dunkle und helle Szenen noch schärfer dargestellt werden können.

Daneben werden Verbraucher, die sich speziell für die OLED-Technologie interessieren, nun ebenfalls in unserem Portfolio fündig. Zu den wichtigen Botschaften im Handel gehört, dass der Samsung OLED-Fernseher die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Bildqualität und Soundtechnologie beinhaltet, um ein optimales Fernseherlebnis zu bieten. Der Samsung OLED-Fernseher ist mit einem KI-Prozessor ausgestattet und bietet Dolby Atmos®-Sound, schlankes Design sowie Tizen OS für intelligente Funktionen. Außerdem nutzt Samsung die neuesten technologischen Entwicklungen, um die Gefahr des Einbrennens zu minimieren. Damit hat der Handel gute Argumente an der Hand, um die neue Produktreihe als sehr hochwertiges OLED-TV-Angebot Richtung Konsumenten zu kommunzieren.“

Was zeichnet Samsung OLED gegenüber seinen Mitbewerbern aus?

„Samsung OLED liefert lebendige Bilder dank tiefer Schwarzwerte und präziser Farbdarstellung. Der Neural Quantum Processor 4K sorgt zusätzlich für brillante Farben. Zudem verfügt das Gerät über Perceptional Color Mapping, um helle, präzise Highlights und realistische, lebensnahe Bilder zu liefern. Nicht nur, aber vor allem für Gamer dürfte die Bewegtbilddarstellung in 4K-/120-Hz-Qualität interessant sein. Daneben besticht das Modell im Wettbewerbsumfeld mit den unglaublichen Klangerlebnissen von Samsung Object Tracking Sound und Q-Symphony mit Dolby Atmos. Und nicht zuletzt sorgt die intelligente Tizen-Plattform dafür, dass Nutzer schnell und bequem die Inhalte finden, die sie am meisten interessieren.“

Wie werden Sie OLED in Ihrer Kommunikation mit Handel und Endkunden präsentieren?

„Im Mittelpunkt der Samsung-Philosophie „Screens Everywhere, Screens For All“ stehen die neuesten Bildschirmtechnologien für ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis. In unserem Portfolio wird jeder fündig – passend zu den eigenen Vorlieben. Gemeinsam mit dem Handel legen wir Wert darauf, den Kunden ein breites Spektrum für ihren individuellen Geschmack zu bieten und dabei auf verlässliche Werte von Samsung vertrauen zu können. Egal, ob es ein Bildschirm sein soll, der sich dezent in die Wohnungseinrichtung einfügt oder man in ein 8K-Heimkino-Erlebnis eintauchen möchte – Samsung hat eine passende Antwort. Und wer nach einem OLED-TV sucht und gleichzeitig die Qualität, Innovationskraft und das Nutzungserlebnis von Samsung schätzt, wird nun ebenfalls in unserem Portfolio fündig. Kunden haben dabei die Wahl zwischen einem 55 und 65 Zoll großen OLED-TV-Gerät in LaserSlim Design.