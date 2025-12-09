Samsung präsentiert seinen mobilen Fernseher Movingstyle

Samsung kündigt den Launch des Movingstyle an, der demnächst auch auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Der portable Smart TV mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll ist für einen flexiblen Lebensstil konzipiert und lässt sich über den rollbaren Bodenständer mühelos von Raum zu Raum bewegen.

In Kombination mit dem leistungsstarken Tizen-Betriebssystem, dem integriertem Gaming Hub und der Sketch Now-App lädt der QHD-Bildschirm nicht nur zum Streamen und Spielen ein, sondern kann auch als interaktive Leinwand genutzt werden. Auf der IFA 2025 vorgestellt, erhielt der flexibelste TV von Samsung direkt 2 Innovation Awards. Nun ist der Movingstyle ab demnächst im Handel und auf Samsung.com erhältlich.

Der QHD-Touchscreen in 27 Zoll überzeugt nicht nur durch eine hohe Auflösung und eine nahtlose Interaktion. Vielmehr ist seine Flexibilität die große Stärke des Smart TVs, der ab Werk mit einem rollbaren Bodenständer geliefert wird. So kann der Movingstyle leicht von A nach B geschoben werden. Daneben lässt sich der Bildschirm vom Ständer abnehmen und über den integrierten Griff sicher tragen. Dieser dient zugleich als Standfuß, sodass das Display auf Tischen, Anrichten und anderen glatten Oberflächen aufgestellt werden kann.

„Der Movingstyle ist die Antwort auf den flexiblen Lebensstil vieler Samsung Nutzer*innen. Egal ob in der Familie, in der WG, im Klassenzimmer oder dem Coworking-Büro: Mit unserem flexibelsten Smart TV ist es möglich, zu arbeiten, lernen, zeichnen, spielen und streamen – immer dort, wo er gerade gebraucht wird.“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Einmal platziert, verwandelt er jeden Raum wahlweise in einen Arbeitsplatz, ein Heimkino oder ein Gaming-Zimmer.“

Brillante Bilder, fesselnder Sound – ganz ohne Kabel

Durch den Standfuß mit Rollen ist der Movingstyle nicht nur mobil. Seine Flexibilität zeigt er außerdem im Design, denn der Smart TV lässt sich am Standfuß neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen. Darüber hinaus kann der Bildschirm auch mit einer einfachen Bewegung vom Standfuß getrennt werden und dank des integrierten Akkus bis zu 3 Stunden lang ohne Steckdose auskommen. Dadurch ist der Movingstyle für Nutzer ideal, die ihren Alltag aktiv gestalten möchten, ohne auf ihr Lieblings-Entertainment zu verzichten. Dank des flexiblen Designs lassen sich die Morgennachrichten im Bett genauso genießen wie das Lieblingsgame bei einem entspannten Nachmittag auf dem Sofa.

Egal ob der Bildschirm vertikal oder horizontal ausgerichtet wird, die Quad High Definition-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Dazu liefern Technologien wie Dolby Atmos, und die Vision AI-Anwendungen Object Tracking Sound Lite und Adaptive Sound Pro einen raumfüllenden, klaren Klang.

Vom Heimkino zur Kunstgalerie

Aufgrund seiner großen Flexibilität und diverser integrierter Anwendungen verspricht der Movingstyle zahllose Einsatzmöglichkeiten, die einer breiten Palette an Interessen und Vorlieben gerecht werden. So bietet der Samsung Gaming Hub Zugang zu neuesten Gaming-Hits beispielsweise über den Streaming-Dienst Xbox. Um darüber in virtuelle Welten abtauchen zu können, braucht es nicht einmal eine Konsole – ein kompatibler Controller genügt.

Entertainment satt bieten auch die Smart TV-Funktionen des Samsung Tizen-Betriebssystems. Nutzer greifen darüber auf ihre Lieblings-Apps wie Netflix, Disney+ und YouTube sowie auf eine Sammlung an Serien und Filmen in der Samsung TV Plus-App zu. Wer sich stattdessen Kunst und Kultur ins eigene Zuhause holen möchte, kommt durch den Samsung Art Store auf seine Kosten, durch den sich der Movingstyle in ein digitales Kunstwerk verwandelt.¹¹

Auch in produktiven Stunden wird der Movingstyle zum praktischen Alltagsbegleiter. Während die Whiteboard-App Sketch Now das Display des Movingstyle in eine interaktive Leinwand verwandeln kann – für Zeichnungen, Brainstormings und To-do-Listen –, erhalten Nutzer über das Daily Board auf einen Blick wichtige Informationen wie Wettervorhersagen, anstehende Termine und wichtige Notizen. Besonders praktisch: Das Daily Board funktioniert auch, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Immer mit dabei ist auch der Vision AI Companion, der den Smart TV zum hilfreichen Begleiter für viele Alltagssituationen macht. Der Vision AI Companion reagiert auf natürliche Fragen per Sprachbefehl – zum aktuellen Fernsehprogramm, dem nächsten Top-Fußballspiel oder dem geplanten Restaurantbesuch – die leistungsstarke AI liefert umgehend Antworten, auch unabhängig vom laufenden Programm.

Steuerung per Touch, Spracheingabe oder Smartphone

Um die vielfältigen Funktionen nutzen zu können, kann der Touchscreen wie ein Smartphone oder Tablet mit dem Finger bedient werden. Für die Sprachsteuerung ist der intelligente Sprachassistent Bixby integriert, der auch die Grundlage des Vision AI Companion dient. Inhalte von Galaxy-Geräten lassen sich via Storage Share nahtlos auf dem 27-Zoll-Bildschirm wiedergeben, und auch für kabelgebundene Verbindungen ist das Gerät mit Anschlüssen für USB-C und HDMI bestens gewappnet. So ist der Movingstyle nicht nur in seiner Bauweise, sondern auch in seiner Bedienung auf maximale Flexibilität ausgelegt, um Nutzer entsprechend der individuellen Bedürfnisse im Alltag begleiten zu können.

