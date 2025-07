Martin Christian Markus Broderick General Manager bei Fujifilm

Martin Christian Markus Broderick neuer General Manager der Fujifilm Electronic Imaging Europe GmbH

Martin Broderick hat am 1. Juli die Position als General Manager der Fujifilm Electronic Imaging Europe GmbH in Kleve übernommen. Er ist in dieser Position zuständig für den Vertrieb, das Marketing und den Service der Fujifilm Digitalkameras in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Darüber hinaus hat er die Funktion als General Manager der Fujifilm Imaging Solutions in Ratingen übernommen. In dieser Funktion verantwortet er den Bereich Imaging (etwa Instax und Onsite-Printing) in Deutschland. Martin Broderick folgt damit auf Bernd Gansohr, der am 31. Juli 2025, nach insgesamt 27 sehr erfolgreichen Jahren in leitenden Managementfunktionen bei Fujifilm, in den verdienten Ruhestand gehen wird. Martin Broderick bringt durch seine bisherigen sehr erfolgreichen beruflichen Stationen in verantwortlichen Management-Positionen im Marketing und Vertrieb, unter anderem bei Sony, Google oder Nikon umfangreiche Erfahrungen und ideale Voraussetzungen für sein neues Aufgabengebiet und die Weiterentwicklung des Imaging-Geschäfts bei Fujifilm mit.