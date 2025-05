Panasonic kommt mit zwei neuen Kumix-Kameras

Panasonic erweitert seine LUMIX S-Serie um zwei neue Modelle, die LUMIX S1II und S1IIE.

Die neuen Kameras LUMIX S1II und S1IIE zeichnen sich durch außergewöhnliche Bildqualität, dynamische Farbdarstellung und bedeutende Fortschritte in der Videotechnologie aus.

Die LUMIX S1II wurde speziell für professionelle Fotografen und Videofilmer entwickelt. Sie verfügt über einen neu entwickelten 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor mit partiellem Stacking und wird von einer Venus Engine der neuesten Generation angetrieben. Diese Synergie ermöglicht schnellere Auslese- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die Aufnahmen mit hohen Bildraten in Formaten wie 4K120p und 5.8K 60p ermögliche. Darüber hinaus zeichnet sich die Kamera durch den Dynamic Range Boost-Modus aus, der bis zu 15 Blendenstufenin V-Log bei Bildraten unter 30p erreicht. Auf der fotografischen Seite sorgt die Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahme mit bis zu 70 Bildern pro Sekundemit SH / SH Pre-Burst-Aufnahmen bis zu 1,5 Sekunden für das Einfangen flüchtiger Momente. Auch die LUMIX S1IIE gehört zur zweiten Generation der S1-Serie. Sie behält das beliebte Design und die hervorragende Ergonomie der S1II und S1RII bei und bietet Potenzial für kreative Entdeckungen. Sie ist mit einem 24,2-Megapixel-Sensor ausgestattet, der sich an den Eigenschaften der LUMIX S5II orientiert und so eine außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet, die auf unterschiedliche Aufnahmebedingungen zugeschnitten ist. Sie verfügt über herausragende Funktionen der S1II und positioniert sich damit als umfassendes Werkzeug für kreative Projekte. Insbesondere führt die LUMIX S1IIE ein neues Cinemascope-Videoformat (2,4:1) ein, das in verschiedenen Bildwechselfrequenzen einschließlich 60p ohne Beschneidung verfügbar ist. Die Vollformat Hybrid-Kamera LUMIX DC-S1M2ESE (Body) ist ab Juni 2025 für 2.799,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich. Die LUMIX DC-S1M2ESME (als Kit mit dem S-R24105/F4 Objektiv) ist ab Juni 2025 für 3.699,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich. Die professionelle Vollformat Hybrid-Kamera LUMIX DC-S1M2E (Body) ist ab Juni 2025 für 3.499,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich. Die LUMIX DC-S1M2ME (als Kit mit dem S-R24105/F4 Objektiv) ist ab Juni 2025 für 4.399,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich.