Lica kommt mit olivgrünem Sondermodell

Leica Camera AG präsentiert mit der Leica M11-P Safari ein neues Mitglied der M11-Familie.

Mit ihrer Einführung will das Unternehmen die lange Tradition der begehrten Leica Safari Editionen fortsetzen, dezente Designmerkmale unterstreichen zudem die exklusive Ästhetik des Sondermodells.

Seinen unverwechselbaren Charakter erhält das Leica „Safari“ Design durch seine markante Färbung. So wird die aufwendig aus massivem Messing gefertigte Kameradeckkappe mit einer widerstandsfähigen Lackierung in mattem Olivgrün versehen. Farblich ausbalanciert soll das olivgrüne Finish der Belederung für besondere Griffigkeit sorgen. Sondermodell entspricht in seinen Leistungen und technischen Eigenschaften der Leica M11-P: Ausgestattet mit Content Credentials Technologie signiert auch die M11-P Safari auf Wunsch jedes Bild mit manipulationssicheren Metadaten wie Kameramodell, Urheberinformationen, Erstellungs- und Bearbeitungsdaten. Zudem bietet der interne Speicher von 256 GB reichlich Kapazität für Aufnahmen im DNG- sowie JPG-Format. Der Monitor aus besonders kratzfestem Saphirkristall mit Antireflex-Schutzbeschichtung gewährt bei allen Sichtverhältnissen die volle Kontrolle. Für detailreiche Aufnahmen sorgt der leistungsstarke BSI-CMOS-Vollformatsensor mit Triple Resolution Technologie, der Aufnahmen wahlweise mit einer Auflösung von 60, 36 und 18 Megapixeln ermöglicht. Dank nahtloser Konnektivität über Bluetooth, WiFi oder Kabel, lässt sich die Kamera schnell und komfortabel mit der Leica FOTOS App verbinden. Bluetooth Low Energy sorgt für schnelle und energieeffiziente Bildübertragung im Hintergrund. Die Leica M11-P Safari ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 9.250,00 Euro inkl. MwSt.