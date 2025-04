Samsung erweitert den Samsung Art Store

Samsung ist seit 2024 offizieller Display-Partner der Art Basel und erweitert nun die Zusammenarbeit: Die zeitgenössischen Meisterwerke der Art Basel Hong Kong 2025 werden im Samsung Art-Store – einer digitalen Premium-Kunstplattform, die exklusiv auf Samsung Fernsehern verfügbar ist – zugänglich gemacht.

Insgesamt können Abonnenten eine kuratierte Auswahl von 23 einzigartigen Werken der Art Basel Hong Kong 2025 entdecken, die vom 28. bis 30. März 2025 im Hong Kong Convention & Exhibition Centre stattfand.

Der Samsung Art Store umfasst mehr als 3.000 Werke weltberühmter Museen, Galerien und Künstlern. Jetzt können sich Nutzer die kuratierten Meisterwerke der Art Basel Hong Kong auch in atemberaubender 4K-Auflösung in ihr Zuhause holen, darunter Zhu Jinshis „This Triptych is as Gorgeous as the Autumn in a Scented Room“, Ticko Lius „Enduring as the Universe“, Jimok Chois „Shadow of the Sun“ und Bae Yoon Hwans „Green Bear“.

„Der Samsung Art Store bringt Kunstwerke, die von führenden internationalen Galerien auf der Art Basel Hong Kong präsentiert werden, direkt in die vier Wände unserer Kunden“, sagt Bongjun Ko, Vice President von Samsung Electronics Visual Display Business. „Wir sind stolz darauf, dieses Erlebnis Samsung TV-Besitzern weltweit in atemberaubender 4K-Qualität zugänglich zu machen.“

Samsung holt die Art Basel ins Wohnzimmer

Die Art Basel ist eine der weltweit bedeutendsten Kunstmessen für moderne und zeitgenössische Kunst und findet in Hongkong, Basel, Paris und Miami Beach statt. Über den Samsung Art Store ist eine kuratierte Auswahl der ausgestellten Meisterwerke auch außerhalb der Ausstellungshallen erhältlich.

Um die Verbindung von Kunst und Technologie weiter zu stärken, präsentierte Samsung auf der Art Basel Hong Kong vom 28. bis 30. März eine interaktive Lounge mit dem Namen ArtCube. Der Showcase soll zeigen, wie beispielsweise The Frame, MICRO LED und Neo QLED 8K TVs digitale Kunsterlebnisse in atemberaubenden Details darstellen können. Unter dem Motto „Borderless, Dive into the Art“ können die Besucher*innen des ArtCube exklusive Kollektionen des Samsung Art Store genießen und physische und digitale Kunst im Einklang erleben.

Zusätzlich zur ArtCube Lounge organisiert Samsung verschiedene Podiumsdiskussionen, die einflussreichen Stimmen aus der zeitgenössischen Kunstszene eine Plattform bieten. Daria Greene, Leiterin der Abteilung Content and Curation bei Samsung, leitet die spannenden Gespräche. Zu den Teilnehmer*innen zählen außerdem Hayley Romer, Chief Growth Officer der Art Basel, und Marc Dennis, ein amerikanischer Künstler des Hyperrealismus.

Samsung baut Angebot im Bereich der digitalen Kunst aus

Der Samsung Art Store, der bisher nur auf The Frame und MICRO LED TVs zugänglich war, wird demnächst auch auf Modellen der 2025er Neo QLED und QLED TVs verfügbar sein. Und im Laufe des Jahres können Kunst-Fans sich neben der Art Basel Hong Kong Kollektion auf weitere exklusive Kunstwerke aus den Kollektionen der Art Basel und Art Basel Paris freuen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Art Basel Hong Kong Kollektion 2025 in den Samsung Art Store zu bringen. Dadurch wird das erstklassige kulturelle Erlebnis der Kollektion über die Messehallen hinweg digital erweitert. So kann ein noch breiteres Publikum die großartigen Werke genießen und sich mit den Künstlern auseinandersetzen“, freut sich Noah Horowitz, CEO der Art Basel.

Die Sammlung der Art Basel Hongkong umfasst Werke von 17 international anerkannten Künstler*innen, darunter Jimok Choi, Bae Yoon Hwan, Stephen Wong Chun Hei, Ticko Liu, Alasie Inoue, Tromarama, Damian Elwes, Zhu Jinshi, Nakai Katsumi, Cao Yu, Hamra Abbas, Nabil Nahas, Owen Fu, Sophie von Hellermann, Chow Chun Fai, Gillian Ayres und Gongkan.

