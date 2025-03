Samsung bringt neues TV- und Audio-Line-up mit mehr AI und Kunst

Neue Neo QLED-Modelle in 8K mit Glare-Free, Wireless One Connect Box und Metal Frame Design

Samsung präsentiert sein TV- und Audio-Portfolio, das smart und individualisierbar ist. Mit modernen AI-Funktionen, atemberaubender Auflösung bis zu 8K und einem kabellosen Design erleben Nutzer Inhalte in einer beeindruckenden Dimension und können mit Vision AI das Fernseherlebnis intuitiv und personalisiert gestalten.

Gleichzeitig bietet Samsung Knox hohen Schutz, sodass Nutzer sich voll und ganz auf ihr Entertainment konzentrieren können. Das neue Line-up umfasst ein breites Spektrum an Modellen – von Premium 8K- und OLED-TVs bis zu Lifestyle-TVs und Soundbars, die jedes Wohnzimmer aufwerten.

„Das neue TV- und Audio-Portfolio von Samsung setzt starke Akzente nicht nur in Bild- und Klangqualität. Mit Samsung Vision AI bündeln wir Unterhaltung, Personalisierung und Lifestyle Lösungen in einem nahtlosen Erlebnis – für alle, die höchste Ansprüche an Design, Funktionalität und Performance stellen,“ sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Die 2025er Samsung Fernseher sind smarte Begleiter im Alltag – sie können sich flexibel den individuellen Bedürfnissen der Nutzer*innen anpassen und sich nahtlos in unterschiedliche Lebensstile integrieren.“

Samsung Vision AI analysiert Inhalte in Echtzeit und kann das Bild individuell an Genre, Lichtverhältnisse und Sehgewohnheiten anpassen. 4K und 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering und der neue Color Booster Pro sorgen 2025 für lebendige Farben, beeindruckende Kontraste und Details – egal, ob Streaming, Gaming oder Live-Sport. Das Feature Adaptive Sound Pro erkennt Hintergrundgeräusche und optimiert die Klangkulisse automatisch, sodass Dialoge klar verständlich bleiben, selbst in lauten Umgebungen. Mit dem AI Mode lassen sich die smarten Funktionen bequem steuern, sodass Nutzer ihr Seherlebnis an ihre Wünsche und Gewohnheiten einfach anpassen können.

2025 geht Samsung einen weiteren Schritt mit einer Reihe weiterer AI-Funktionen, die für ein angenehmes Nutzungserlebnis sorgen. Mit Click to Search können Film- und Sportbegeisterte per Klick Hintergrundinformationen zu ihren Lieblingsinhalten abrufen oder Vorschläge zu ähnlichen Formaten erhalten. Live Translate kann geschlossene Bildunterschriften im Live-TV in Echtzeit übersetzen. Damit lassen sich internationale Spiele des Lieblingssports oder Kulturevents in anderen Ländern in der eigenen Muttersprache verfolgen, auch wenn sie nicht im deutschsprachigen TV übertragen werden. Mit Generative Wallpaper haben Nutzer die Möglichkeit, individuelle Hintergrundbilder je nach Geschmack und Anlass zu gestalten und so eine persönliche Note auf den Bildschirm zu bringen. Außerdem gibt es eine gute Neuigkeit für Menschen, die immer nach der Fernbedienung suchen: In Verbindung mit der Samsung Galaxy Watch reagiert der TV mit Universal Gestures jetzt nämlich auch auf Handbewegungen. Damit ist im Handumdrehen der Ton gedrosselt, wenn das Telefon oder die Nachbarn klingeln.

Schutz mit Samsung Knox

Mit wachsender Vernetzung von Geräten im Smart Home und neuen AI-Funktionen zur Personalisierung bekommt Sicherheit eine noch größere Bedeutung. Für Samsung hat der Schutz von Daten und Privatsphäre der Nutzer Priorität. Mit Samsung Knox verfügen Samsung TVs über eine umfassende Sicherheitslösung, die Hardware, Software und Dienste umfasst. Ab 2025 gibt es die Möglichkeit, Passkeys zur Autorisierung auf Samsung TVs zu nutzen. Durch das Scannen eines QR-Codes auf dem TV-Screen erfolgt die Anmeldung in Apps und Diensten über die ohnehin eingerichtete biometrische Methode wie Gesichts-Scan oder Fingerabdruck auf dem Samsung Galaxy Smartphone.

8K und Neo QLED für perfekte Bildqualität

Wer sich einmal an 8K gewöhnt hat, will nichts anderes mehr. Die neuen Neo QLED-Modelle liefern die gewohnte spektakuläre Bildqualität und bringen spannende neue Features mit. Der QN990F2 mit Infinity Air Design liefert unglaubliche Bildtiefe, dabei sorgen 768 neuronale Netzwerke für Upscaling bis zu 8K Auflösung. Mit der Samsung Glare Free-Technologie gibt es auch bei dem 8K TV keine störenden Reflexionen. Das Modell verfügt zudem über die neue Wireless One Connect Box für eine kabellose und flexible Integration ins Zuhause. Ein weiteres Highlight ist der Neo QLED QN900F3, neu im stilvollen und funktionalen Metal Frame Design. Er vereint die gewohnte Spitzenbildqualität eines Neo QLED TVs mit dem populären matten The Frame Design. Zudem haben Nutzer Zugang zu über 3.000 Kunstwerken in 8K im Art Store. Sie können sich Werke von renommierten Kunstpartnern wie The MET, dem MoMA, der Tate Gallery oder Amsterdams Van Gogh Museum auf ihren Screen holen und ihr Zuhause künstlerisch personalisieren. Modelle wie der QN90F4 bieten zusätzlich eine hervorragende Helligkeit, lebendige Farben und flüssige Bewegungen – ideal für Actionfilme, Gaming und Sportübertragungen. Auch hier sorgt die Wireless One Connect Box für ein nahtloses Setup mit Style.

Außerdem baut Samsung die QLED-Kategorie mit neuen Modellen weiter aus. Mit über acht Millionen verkaufter Geräte weltweit im Jahr 2024 erreicht Samsung einen Marktanteil von fast 47 % und ist damit 10 Jahre weltweit führender QLED TV-Hersteller in Folge5.

Das OLED-Portfolio hat ein frisches Upgrade erhalten. Auch der OLED S95F6 bietet mit der Glare Free-Technologie eine verbesserte Reflexionskontrolle bei Tageslicht und eine optimierte Beschichtung, die für klare und lebendige Bilder sorgt, selbst in hellen Räumen. Mit einer 30 % höheren Helligkeit liefert das Modell dabei noch dynamischere Bilder, während die 165 Hz Bildwiederholrate für ein flüssiges Entertainment-Erlebnis sorgt7. Mit 83 Zoll, OLED HDR Pro und OLED Brightness Booster sorgt das Modell für brillante Farben – perfekt für alle, die auch bei Tageslicht ein intensives Heimkinoerlebnis wollen.

The Frame Pro & The Premiere5: Kunst und Technologie für verschiedene Lifestyles

Kunstwerk oder Fernseher? Beides! Der neue The Frame Pro8 vereint jetzt Spitzentechnik mit dem bekannten hochwertigen Design. Mit der brillanten Neo QLED-Technologie bringt der The Frame Pro lebendige Farben, tiefere Schwarztöne und Spitzenhelligkeit in die eigenen vier Wände. Das Display liefert eine authentische Farbwiedergabe, so dass jedes Bild, ob Kunstwerk oder Spielfilm, mit hoher Präzision dargestellt wird. Der The Frame Pro geht einen Schritt weiter als seine Vorgänger und bietet nun auch die Wireless One Connect Box, die eine Aufhängung ohne sichtbare Kabel ermöglicht. Insgesamt ist der The Frame Pro ein idealer Mix aus smarter TV-Technologie und ästhetischem Design – ideal für Nutzer, die sowohl ein beeindruckendes Fernseherlebnis als auch ein stilvolles Kunstwerk in einem Gerät wünschen.

Ein weiteres Highlight im Lifestyle Line-up ist The Premiere 5. Mit einer Diagonale von 20 bis 100 Zoll bringt der Ultrakurzdistanzprojektor nicht nur Filme und Serien in Full HD ins Zuhause, sondern auch einen smarten Speaker oder einen Monitor, der individuell genutzt werden kann. Mit der Boden-Touch-Projektion können interaktive Inhalte auf Oberflächen oder den Boden projiziert werden, sodass Nutzer*innen das Gerät wie einen Touchscreen steuern können. Das ermöglicht abwechslungsreiche Lerneinheiten genauso wie gemeinsame Kreativ- und Gaming-Sessions wie beispielsweise als Spielbrett bei einem Spieleabend oder ganz einfach per Touch ein Video auf dem Boden pausieren bei einem Home Workout. Gleichzeitig sorgt Smart Edge Blending dafür, dass das Bild auf verschiedenen Oberflächen ideal angezeigt werden kann, unabhängig davon, wo oder wie der Projektor platziert ist. The Premiere 5 wird mit den integrierten Smart Speakern, die Alexa und Bixby unterstützen, zum smarten Allrounder. Ob beim Filmeabend oder der Home-Workout-Session, er passt sich dem Anlass an.

Sound, der den Raum füllt

Auch im Audio-Portfolio erweitert Samsung das beeindruckende Klangerlebnis seiner neuen Soundbars um spannende Features. Die Convertible Soundbar QS710F kombiniert großen Klang mit flexiblem Design. Ganz nach dem persönlichen Geschmack der Nutzer lässt sich das elegante Lifestyle Gerät flexibel im Wohnraum platzieren oder beliebig an der Wand anbringen. Im Bereich der AI Sound-Features hat Samsung ebenfalls weiterentwickelt und ermöglicht nun die Verbindung von bis zu 3 Geräten gleichzeitig – zum Beispiel ein TV mit Soundbar und 2 Music Frame Lautsprechern – für ein breites und raumfüllendes Klangerlebnis. Der neue kompakte Subwoofer liefert satten Bass, während er gleichzeitig kleiner wird, sodass er volle Leistung bei weniger Platzbedarf bietet.

Die Samsung TVs und Soundbars des 2025er Portfolios sind ab April erhältlich.

www.samsung.de