Telekom stellt sein erstes KI-Smartphone vor

Telekom KI-Smartphone ohne sichtbare Apps

2024 hat die Telekom auf dem MWC die Idee eines KI-Handys vorgestellt. Nun schlägt die Telekom das nächste Kapitel auf: Aus der Idee wird Realität.

Das neue KI-Phone der Telekom wird dank des Assistenten von Perplexity zum unentbehrlichen Begleiter: Taxi bestellen, Tisch reservieren, Übersetzungen in Echtzeit und Antworten auf alle Fragen. All das haben Millionen Kundinnen und Kunden der Telekom künftig durch den virtuellen Butler des KI-Phones immer an ihrer Seite. Er schreibt auch Mails, startet Telefonanrufe, spielt Musik ab, fasst Texte zusammen oder übersetzt sie, macht Kalendereinträge und vieles mehr.

Auf Smartphones der Telekom in Deutschland wird der digitale Assistent direkt über den Sperrbildschirm oder durch Doppeltippen auf den Power-Button erreichbar sein. Neben dem Assistenten finden sich auch Anwendungen von Google Cloud AI, ElevenLabs und Picsart auf dem KI-Phone. Das KI-Phone wird im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Über Sprachsteuerung werden die entsprechenden Apps automatisch ausgewählt.

„Unser KI-Phone und ‚Magenta AI‘ vereinen Spitzentechnologie mit Alltagskomfort. Mit seinem vertrauenswürdigen KI-Assistenten hilft unser KI-Phone in vielen Situationen: verlässliche Antworten mit Bezug zur Quelle, bequeme Reservierungen im Restaurant, Taxi-Buchungen. Lassen Sie einen KI-Assistenten Ihre Einkäufe erledigen. Und das alles, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Intuitiv und am liebsten per Sprache. Das ist die Zukunft der KI-Innovation für die Verbraucher“, sagt Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Telekom. „Damit sind die Tage des unübersichtlichen App-Dschungels vorbei.“

Alle Kundinnen und Kunden, die sich kein neues Smartphone kaufen möchten, haben mit „Magenta AI“ in der MeinMagenta-App ebenfalls Zugriff auf diese ausgewählten KI-Angebote. Ab diesem Sommer stehen neben Perplexity dann auch Google Cloud AI, ElevenLabs und Picsart als neue Anwendungen zur Verfügung.

„Wir wollen den Zugang zu den besten generativen KI-Technologien für unsere Kundinnen und Kunden demokratisieren. Das ist unsere Kernvision für ‚Magenta AI’“, sagt Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer bei der Telekom. „‘Magenta AI‘ steht für großartige, nützliche und sichere KI-Services. Einmal genutzt, gibt man es nie wieder her.“

Der persönliche Assistent nur einen Fingertipp entfernt

Erster Partner von „Magenta AI“ war im Herbst 2024 Perplexity. Mit Milliarden beantworteter Fragen im Jahr 2024 ist Perplexity eines der gefragtesten Startups.

Der digitale Assistent von Perplexity wird im Laufe des Jahres zum Haupt-Feature des KI-Phones der Telekom. Er verarbeitet Sprache, Text und Bilder. Erstellt Kalendereinträge, verfasst E-Mails, macht Zusammenfassungen und übersetzt Inhalte.

Mehr noch: Taxi benötigt? Anruf einleiten? Essen bestellen? Etwas einkaufen? Kein Problem. Der digitale Assistent von Perplexity ermöglicht es.

Weitere top KI-Partner am Start: Google Cloud AI, ElevenLabs und Picsart

Im Laufe der Zeit wächst das KI-Angebot um immer mehr Services. Im Sommer folgen nach Perplexity Googles Cloud AI, ElevenLabs und Picsart.

Die Welt noch besser verstehen mit Cloud-KI.

Die KI von Google Cloud macht KI zu einem nahtlosen und intuitiven Bestandteil des täglichen Lebens. Unterwegs können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise Gespräche in Echtzeit übersetzen oder Text auf Schildern, Menü-Karten und anderen Dokumenten übersetzen, indem sie sie einfach durch die Kamera des Smartphones betrachten. Dies liegt an der Gemini Multimodal Live API von Google. Es ermöglicht natürliche Gespräche und ‚versteht‘ Videos. Das erweitert die Kommunikationsmöglichkeiten und Nutzende können Kamerabilder oder Screencasts freigeben und Fragen dazu stellen.

Eigene Podcasts schnell und einfach.

ElevenLabs kann verschiedene Eingaben (Eingabeaufforderungen, URLs, Dokumente) in anspruchsvolle Podcasts mit mehreren Sprecher-Stimmen umwandeln. So lassen sich Inhalte schnell und ohne aufwändiges manuelles Schreiben erstellen. Die KI-gesteuerte Podcast-Erstellung reduziert den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Produktion erheblich.

KI-Avatare für alle.

Die Integration der Avatar-Erstellung in „Magenta AI“ bietet eine unterhaltsame, interaktive Funktion. Das Tool von Picsart verwandelt Selfies oder Fotos im Handumdrehen. Heraus kommen Bilder in verschiedenen künstlerischen Stilen, darunter Superhelden, Anime, Fantasy und mehr. Es ist einfach zu bedienen, einzigartig, vielseitig und macht Spaß! Kunden können personalisierte Bilder für Social-Media-Profile, Urlaubsgrüße und mehr erstellen.