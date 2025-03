Samsung kündigt neue Galaxy A-Serie an

Die neue Samsung Galaxy A-Serie ist da und sie ist intelligenter als zuvor. Das Samsung Galaxy A56 5G, das Samsung Galaxy A36 5G und das Samsung Galaxy A26 5G bieten als erste A-Serie Samsung Awesome Intelligence direkt bei Verkaufsstart.

Gleichzeitig sind die Smartphones der neuen Samsung Galaxy A-Serie haltbarer und robuster als ihre Vorgänger und dabei in Sachen Datenschutz und Sicherheit gut gerüstet.

Awesome Intelligence ist als mobile AI exklusiv auf dem Samsung Galaxy A56 5G, dem Galaxy A36 5G und dem Galaxy A26 5G verfügbar und gibt Nutzern leistungsstarke, unterhaltsame und benutzerfreundliche AI-Unterstützung an die Hand. „Mit der neuen Samsung Galaxy A-Serie haben nun noch mehr Nutzer auf der ganzen Welt die Möglichkeit, mobile AI-Funktionen zu verwenden“, sagte TM Roh, Präsident und Leiter des Bereichs Mobile eXperience (MX) Business bei Samsung Electronics. „Die neuen Funktionen und Features machen kreativ und ermöglichen auch langfristig für mobile Sicherheit.“

Awesome Intelligence für erweiterte Suchfunktionen mit Circle to Search mit Google

Circle to Search mit Google macht die Suche im Internet jetzt noch einfacher. Nutzer erledigen ihre Tasks damit intuitiv: Schnell und vor allem kontextbezogen kann es Telefonnummern, E-Mail-Adressen und URLs auf dem Bildschirm erkennen. Nutzer können mit einem einzigen Tipp ein Telefonat beginnen, anfangen eine E-Mail zu schreiben oder die vorgeschlagene Website besuchen. Mit der neuen Version von Circle to Search mit Google können Nutzer jetzt auch direkt nach Liedern suchen, die sie gerade hören, ohne dafür die App wechseln zu müssen. Egal, ob das Lied gerade in einer Social Media App auf dem Telefon läuft oder aus Lautsprechern in ihrer Nähe – einfach die Navigationsleiste gedrückt halten, um Circle to Search mit Google zu aktivieren und auf das Notensymbol tippen, um schnell den Namen des Songs und den Interpreten herauszufinden.

Neues Kamera-Set-Up

Mit der neuen Samsung Galaxy A-Serie haben Nutzer ein kreatives Tool für beeindruckende Fotografie in der Hand. Das leistungsstarke Set-Up mit drei Kameras, einer 50-Megapixel-Hauptkamera in allen Geräten und einer 10-Bit-HDR-Frontkamera im Samsung Galaxy A56 5G und im Samsung Galaxy A36 5G liefert helle und scharfe Selfies. Das Samsung Galaxy A56 5G verfügt über ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Intelligente Tools zur Bildbearbeitung bessern nach, bis das Foto perfekt ist.

Raffinierte Bildbearbeitung

Die Funktion „Bestes Gesicht“ ist auf dem Samsung Galaxy A56 5G verfügbar und unterstützt Nutzer dabei, ein perfektes Gruppenfoto aufzunehmen: „Bestes Gesicht“ wählt die besten Gesichtsausdrücke oder Merkmale von bis zu fünf Personen von einem Bewegungsfoto aus und kombiniert sie für Gruppenbilder ohne Blinzeln oder falsche Blickrichtung. Mit dem Samsung Galaxy A56 5G können Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen jetzt noch besser gelingen: Der Low Noise-Modus hat Einzug in die 12-Megapixel-Selfie-Kamera gehalten. Mit seiner Unterstützung liefern die Weitwinkelkameras atemberaubende Bilder bei Tag und Nacht.

Auf allen drei Geräten der neuen A-Serie hilft der Objektradierer6 dabei, unerwünschte Details aus einem Foto zu entfernen, egal ob einen Passanten im Hintergrund oder einen störenden Schatten. Nutzer wählen das unerwünschte Detail manuell oder automatisch aus und entfernen es. So entsteht mit ein paar Gesten ein bereinigtes Bild.

Eine weitere spannende Funktion sind benutzerdefinierte Filter: Nutzer extrahieren Farben und Stile aus vorhandenen Fotos und wenden sie nach Belieben auf andere Fotos an. So können einzigartige und persönliche visuelle Effekt entstehen. Mit den intelligenten Tools der neuen Samsung Galaxy A-Serie können Nutzer ihre Fotos ganz einfach und richtig kreativ verfeinern und anpassen.

Bis zu sechs Generationen Betriebssystem-Upgrades sowie sechs Jahre Sicherheitsupdates machen die Samsung Galaxy A-Serie zu einem zuverlässigen Alltagsbegleiter. Die Updates können den Lebenszyklus der Geräte verlängern und über Jahre gute Sicherheit bieten. Das Samsung Galaxy A56 5G und das Galaxy A36 5G sind mit einem 17,01 cm/ 6,7-Zoll8 FHD+-Super-AMOLED-Display mit einer Helligkeit von bis zu 1200 Nits9 ausgestattet. Die neuen Stereolautsprecher sorgen für einen satten, ausgewogenen Klang.

Mit einem 5.000-mAh-Akku10 können die Smartphones der neuen Samsung Galaxy A-Serie mit der täglichen Routine der Nutzer locker Schritt halten. Das Samsung Galaxy A56 5G und das Samsung Galaxy A36 5G laden mit bis zu 45 Watt und unterstützen Super Fast Charge 2.0 für noch schnelleres Laden. Beide Modelle sind mit einem leistungsstarken Chipsatz ausgestattet, das Samsung Galaxy A56 5G mit dem Exynos 1580, das Samsung Galaxy A36 5G mit dem Snapdragon 6 Gen 3. Eine größere Vapor Chamber hält in beiden Geräten die Leistung aufrecht, auch wenn die Gaming Session oder der Film mal länger laufen.

Auch bei kleinen Missgeschicken sind die Smartphones der neuen Samsung Galaxy A-Serie gut geschützt: Zum ersten Mal sind alle Geräte der Galaxy A-Serie staub- und wasserdicht nach IP67 zum Schutz vor Staub und Wasser. Darüber hinaus schützt Corning Gorilla Glass Victus die Vorder- und Rückseite mit einer zusätzlichen Schicht gut gegen Kratzer und Risse.

Dank One UI 7 ist auch die Samsung Galaxy A-Serie in Sachen Sicherheit und Datenschutz robust aufgestellt. Samsung Knox Vault stärkt die Samsung Galaxy A-Serie durch einen Layer an Gerätesicherheit und Transparenz. Nutzer können darüber hinaus in den Einstellungen dafür sorgen, dass ihre sensiblen Daten gut geschützt sind. Ausgestattet mit den neuesten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen von One UI 7 profitieren sie von umfassendem Schutz wie der Diebstahlerkennung sowie weiteren Sicherheitseinstellungen und Funktionen.

Verfügbarkeit

Die neue Samsung Galaxy A-Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich: Das Samsung Galaxy A56 5G in den Farben Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive und Awesome Pink. Das Samsung Galaxy A36 5G in den Farben Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White und Awesome Lime und das Samsung Galaxy A26 5G ist in den Farben Black, White und Mint erhältlich.

Mit dem Verkaufsstart am 3. März werden die neuen Modelle der Galaxy A-Serie in Deutschland zu folgenden Preisen im Samsung Onlineshop und der Samsung Shop App erhältlich sein: Das Samsung Galaxy A56 5G ab 479 €, das Samsung Galaxy A36 5G ab 379 € und das Samsung Galaxy A26 5G ab 299 €.

Kund*innen, die ein neues Galaxy A56 5G oder Galaxy A36 5G Modell bis zum 22. April im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App kaufen, erhalten ein Speicher-Upgrade im Wert von bis zu 50 €, sowie bei Eintausch eines Altgeräts bis zu 380 € Altgerätewert als Vorabzug direkt im Warenkorb . Bei Bestellung über die Samsung Shop App gibt es zusätzlich 5 % Rabatt . Bei Anmeldung für das Loyalitätsprogramm „Samsung Members“ erhalten Kund*innen zusätzlich exklusive Vorteile wie bspw. weitere 5 % Rabatt bei Kauf eines Galaxy A56-Modells.

Des Weiteren entscheiden Kunden im Samsung Online Shop oder in der Samsung Shop App selbst, ob sie ihr Gerät mit 0 % effektivem Jahreszins bei einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten finanzieren19 oder einen passenden Mobilfunkvertrag auswählen.

Samsung Liebhaber profitieren darüber hinaus vom Samsung Treuepunkte-Programm: Mit Samsung Rewards sammeln Kunden Punkte bei jedem Kauf und können diese beim nächsten Einkauf wieder einlösen.

Wer auf Nummer sichergehen möchte, kann sein neues Galaxy A56 5G oder Galaxy A36 5G Modell auch mit Samsung Care+ versichern. Bis zum 22. April erhalten Kund*innen 15 € Rabatt auf den Versicherungsschutz.

www.samsung.de