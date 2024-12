Samsung startet One UI 7 Beta-Programm

Samsung hat das One UI 7 Beta-Programm gestartet. Mit direkt in das Betriebssystem integrierten AI-Funktionen markiert One UI 7 einen Meilenstein für Samsung.

Das Programm vereint künstliche Intelligenz und multimodale Funktionen direkt in der Benutzeroberfläche, wodurch sich Interaktionen natürlich und intuitiv anfühlen. Das One UI 7 Beta-Programm gibt Nutzern einen ersten Einblick in ein weiterentwickeltes mobiles Nutzungserlebnis, das mit benutzerfreundlicher Bedienung und vielen Personalisierungsoptionen besticht.

Mit One UI 7 erhält Galaxy AI einen echten Leistungsschub: Erweitert wurden unter anderem die AI-Funktionen des Chat-Assistenten, die tief in das AI-Betriebssystem integriert wurden sowie das Zusammenfassen von Inhalten, das Prüfen von Rechtschreibung und Grammatik und das automatische Formatieren von Notizen in übersichtliche Stichpunkte. Nutzer*innen können somit noch produktiver arbeiten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Die optimierten Anruf-Funktionen von One UI 7 bringen praktische Neuerungen in Sachen Kommunikation. Ein Highlight ist die Anruf-Transkription: Bei aktivierter Anrufaufzeichnung werden Telefonate automatisch transkribiert, sodass Nutzer später darauf zurückgreifen können – ganz ohne Mitschreiben.

Modernes Design für mehr Personalisierung und Kontrolle

Das moderne One UI 7 Design basiert auf einem überarbeiteten Benachrichtigungssystem, das Kommunikation vereinfacht und einen schnellen Zugriff direkt über den Sperrbildschirm ermöglicht. Im Mittelpunkt steht dabei die Now Bar, die Aktivitäten von Features wie zum Beispiel Dolmetscher3, Musik, Aufnahme und Stoppuhr übersichtlich hervorhebt. Durch den Schnellzugriff auf Benachrichtigungen kommen Nutzer mühelos an Informationen, ohne das Gerät entsperren zu müssen. Die Now Bar wird auf den Geräten der neuen Samsung Galaxy S-Serie verfügbar sein. Weitere smarte Funktionen für den Sperrbildschirm sind bereits in Planung.

Die Updates sind in ein neues, ansprechendes Design integriert, das visuelle Ablenkungen minimiert und den Nutzern ein harmonisches sowie einladendes mobiles Erlebnis bietet. Gleichzeitig sorgt es für eine intuitive Bedienung, die die AI-Funktionen nahtlos einbindet.

Ein übersichtlicher Startbildschirm sowie die neu gestalteten One UI-Widgets und der Sperrbildschirm sorgen neben weiteren Funktionen dafür, dass Nutzer*innen nahezu jedes Detail nach ihrem Belieben anpassen können.

Dank der überarbeiteten Benutzeroberfläche der Kamera können Nutzer die erweiterten Kamera-Einstellung einfach und komfortabel navigieren. Die Tasten, Bedienelemente und Kamera-Modi wurden neu angeordnet, sodass die benötigten Funktionen leichter zu finden sind.

Fans des Pro-Modus und Pro-Videomodus können sich über ein vereinfachtes Layout der manuellen Einstellungen freuen, das klar und übersichtlich gestaltet ist, ohne dabei die Bild- oder Videoaufnahme zu stören. Im Pro-Videomodus gibt es außerdem eine neue Zoomsteuerung, die es ermöglicht, die Zoomgeschwindigkeit zu steuern und sanfte Übergänge zu erzeugen.

Das offizielle Rollout von One UI 7 startet Anfang 2025 mit dem Launch der neuen Geräte der Samsung Galaxy S-Serie, die erweiterte AI-Funktionen bieten. Das Update wird schrittweise auf weitere Samsung Galaxy Geräte ausgerollt.

Das One UI 7 Beta-Programm wird ab dem 5. Dezember 2024 zunächst für Geräte der Samsung Galaxy S24-Serie in Deutschland, Indien, Korea, Polen, Großbritannien und den USA verfügbar sein. Nutzer der Samsung Galaxy S24-Serie können sich über Samsung Members für die Teilnahme am Beta-Programm bewerben.

www.samsung.de