Strahlende Aussichten für Samsung Galaxy Geräte

Weniger Stress und mehr Zeit, Unterstützung, schon bevor danach gefragt wurde – In Zeiten mobiler AI ist die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, kein Zukunftstraum mehr. Hier setzen die Samsung Galaxy Geräte an.

Vor einigen Wochen hat Samsung das One UI 7 Beta-Programm gestartet und mit dem ersten Betriebssystem mit direkter AI-Integration den Beginn seiner neuen AI Ära markiert. Künftig wird sich das Smartphone noch stärker an die Gewohnheiten der Nutzer anpassen und das Nutzungserlebnis weiter vereinfachen.

Galaxy AI-Funktionen: Intelligenter und sicherer

Bei der Entwicklung der AI-gestützten Personalisierung von Samsung Galaxy Geräten stand der Schutz der Daten von Anfang an im Mittelpunkt – von der Einführung des ersten AI Phones bis zu den neuesten Technologien bei geräteinterner AI. Mobile AI kann nur dann ihren vollen Nutzen entfalten, wenn sie individuelle Bedürfnisse wirklich versteht. Das Ziel ist also ein Smartphone, das sich dem individuellen Lebensstil anpasst, den Alltag erleichtert und das Leben bereichert, ohne dabei ein Datenrisiko einzugehen.

Die Smartphones der kommenden Samsung Galaxy S-Serie geben Nutzern mehr Schutz und erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten. Dafür wurde die Personal Data Engine entwickelt, die eine leistungsstarke Erweiterung des Schutzes der Daten darstellt. Sie schützt die personenbezogenen Daten auf Samsung Galaxy Geräten über verschiedene Apps hinweg.

Die persönlichen Daten werden an einem sicheren Ort gespeichert und durch einen Knox Vault Verschlüsselungscode gesichert. Knox Vault schützt auch weitere sensible Informationen auf dem Samsung Galaxy Smartphone, wie zum Beispiel biometrische Daten. Zusätzlich schützt Post-Quanten-Kryptographie die Daten vor zunehmenden Bedrohungen durch Quantencomputer. Unter diesem umfangreichen Schutz für die Privatsphäre der Nutzer lässt sich das Smartphone optimal und individuell angepasst an persönliche Gewohnheiten nutzen.

Neuer Sperrbildschirm: Personalisierung auf einen Blick

Ein zentrales Element von One UI 7 ist die Now Bar. Sie integriert tägliche Aufgaben und häufig verwendete Apps bequem auf dem Sperrbildschirm. Von hier aus lassen sich Medien steuern, Trainingszeiten festlegen, Wegbeschreibungen zum nächsten Meeting abrufen oder in verschiedenen Sprachen kommunizieren.

Über die Now Bar kann das Samsung Galaxy Smartphone auf neue Art genutzt werden. Das Smartphone agiert nicht nur als Benachrichtigungszentrale, sondern wird zum aktiven Begleiter im Alltag. Beim Packen für einen Trip von Seoul nach San Jose schlägt das Gerät beispielsweise vor, einen Ordner mit den wichtigsten Reise-Apps zu erstellen. Um den Flug rechtzeitig zu erreichen, erinnert es daran, pünktlich zum Flughafen aufzubrechen. Passend zum langen Flug wird eine Playlist angeboten, die für gute Stimmung sorgt. Auch Wettervorhersagen sind verfügbar, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Galaxy AI liefert morgens und abends personalisierte Empfehlungen, die auf den individuellen Alltag der Nutzer abgestimmt sind. Relevante Informationen halten Nutzer*innen auf dem Laufenden und liefern inspirierende Impulse. Durch diese personalisierte Unterstützung wird das Samsung Galaxy Smartphone zum Gamechanger – mit zuverlässigem Schutz der Daten als zentralem Bestandteil. Das ist die nächste Entwicklungsstufe der Samsung Smartphones mit Galaxy AI.

