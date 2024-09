Neue Überwachungskameras von Hama

Egal ob die Sorge ums Baby oder die Angst vor zwielichtigen Gestalten im eigenen Garten – Überwachungskameras verhelfen mittlerweile in vielen Bereichen zu einem ruhigen Gefühl.

Hama stellt drei neue Modelle vor, die unterschiedliche Ansprüche abdecken und sich noch dazu smart vom Handy aus steuern lassen. Bequemer geht’s kaum.

Elegantes Äußeres – smartes Innenleben

Alle drei Überwachungskameras schicken per WLAN die Aufnahmen in Full HD mit 1080p via App aufs Smartphone. Aufgezeichnet wird, nachdem eine Bewegung erkannt wird. Ganz automatisch und dank Infrarot-Nachtsicht sogar in der Dunkelheit. Auf Wunsch können die Sequenzen auch auf Micro-SD-Karte in den Kameras gespeichert werden. Die Sprachsteuerung erlaubt eine elegant-bequeme Bedienung über das Display von zum Beispiel Amazon Echo, die Kommunikation mit der Person vor der Kamera ist dank 2-Wege-Audiosystem ebenfalls problemlos möglich. Außerdem interessant: Die bewegliche Indoorkamera lässt sich über die App schwenken und neigen und erkennt noch dazu menschliche Bewegungen – und zwar ausschließlich die von Menschen. Perfekt also als Überwachungshilfe in priorisierten Innenräumen. Die Außenkamera für die Fassadenanbringung hingegen ist auch noch staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Die Kameras kosten zwischen 35 und 45 Euro.

www.hama.de