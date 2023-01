Intelligente Außenkamera H8C von EZVIZ

EZVIZ stellt die neue schwenk- und neigbare Außenkamera H8C für Privathaushalte vor. Die Kamera vereint Funktionalität, Langlebigkeit und Zugänglichkeit in einem Gerät und erfüllt so die täglichen Sicherheitsbedürfnisse von Familien.

Sie macht die Installation mehrerer Kameras oder teurer Überwachungstechnik überflüssig: Dank ihrer 360-Grad-Sicht und der KI-gestützten Erkennungsmodi werden Hausbesitzer zuverlässig über unerwartete Aktivitäten informiert. Die H8C ist WLAN-fähig und wetterfest – optimal für das Anbringen an Außenwänden oder unter einem Dachvorsprung. Sie ist einfach zu installieren, flexibel in der Anwendung und leistungsstark im Einsatz.

360-Grad-Schutz, der einfach smart ist

EZVIZ stellt das Nutzererlebnis in den Vordergrund und erfüllt die Erwartungen an moderne Haushaltsgeräte in puncto Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit. Nachdem sich die erste Schwenk- und Neige-Kamera von EZVIZ, die C8C, sowie weitere Modelle wie die C8W Pro und C8PF erfolgreich auf dem Markt behauptet haben, erbt die H8C deren praktisches Design und die zentralen KI-Fähigkeiten. So verfügt sie sowohl über die Standard- als auch die Profi-Funktionen.

Die EZVIZ H8C bietet einen Rundumschutz für größere Bereiche. Ausgestattet mit einem Motor, erfasst sie alle Aktivitäten innerhalb eines Panorama-Ausschnittes und automatisiert dank integrierter KI den Überwachungsprozess. Sobald die Kamera eine menschliche Bewegung erkennt, verfolgt sie diese automatisch, bis sich das Ziel nicht mehr im festgelegten Erfassungsbereich befindet. Um das manuelle Neuausrichten des Kamerakopfes zu vereinfachen, können Nutzer der H8C bis zu 12 Blickwinkel festlegen. Ein einfacher Mausklick genügt, und die Kamera kehrt zum gewünschten Bildausschnitt zurück. All diese intelligenten Funktionen sind nach dem Kauf der Kamera kostenlos verfügbar; der Abschluss eines zusätzlichen Service-Abos, das Kunden unnötig bindet, ist nicht notwendig.

Zwei-Wege-Kommunikation, Full-HD-Bildgebung und 20-Meter-Nachtsicht in Farbe sind weitere zusätzliche Funktionen, die diese Kamera für die 24/7-Überwachung und -Reaktion fit machen. Selbst wenn der Hausbesitzer bei der Arbeit oder auf Reisen ist, alarmiert ihn die H8C sofort per Handy-Benachrichtigung. Über sein Smartphone kann der Nutzer dann einen Besucher begrüßen, mit dem Postboten sprechen oder Fremde warnen. Darüber hinaus ist die Kamera in der Lage, Eindringlinge aktiv und ohne manuelle Anweisung zu vertreiben – sie löst eine laute Sirene aus und lässt zwei blendende Lichter aufblitzen, sobald ein Mensch entdeckt wird.

Ein weiteres wichtiges Kriterium, auf das Familien achten, ist Langlebigkeit – und die H8C ist eine Kamera, die man einrichten und vergessen kann. Sie ist solide gebaut und hat ein robustes und langlebiges wetterfestes Gehäuse, das auch rauen Witterungsbedingungen standhält. Integrierte Hochleistungsantennen sorgen für eine stabile WLAN-Verbindung. Für eine besonders einfache Installation verfügt die H8C über eine innovative, abnehmbare Halterung. Nutzer können den optimalen Installationsort wählen und zuerst die Halterung anbringen, ohne gleichzeitig Kamera, Werkzeug und Hardware festhalten zu müssen.

„Die H8C unterstützt das Vorhaben von EZVIZ, fortschrittliche Funktionen wie KI-Erkennung und aktive Gefahrenabwehr in unser gesamtes Sortiment an Außenkameras zu integrieren und damit die Hemmschwelle für Smart-Home-Security zu senken“, so Jenny Zhu, Produktmanagerin der H8C. „Wir hoffen, dass mehr Familien sehen, wie einfach es ist, ohne großen Aufwand und übermäßige Kosten modernste, intelligente Sicherheitslösungen zu nutzen. Auf diese Weise erfüllen wir unser Ziel, „Easy Vision“ und spürbare Lebensqualität in jedes Zuhause zu bringen.“

Preise und Verfügbarkeit

Die EZVIZ H8C Schwenk- und Neige-Außenkamera ist ab einem Preis von 89,99 EUR verfügbar.

https://m.ezvizlife.com/de