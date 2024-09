Samsung stellt Galaxy Book4 Edge mit 15 Zoll vor

Samsung kündigt die neueste Ergänzung der Samsung Galaxy Book4-Reihe an: das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll), angetrieben von Qualcomms innovativer Snapdragon® X Plus 8-Core-Plattform.

Eine maximale Konnektivität im Samsung Galaxy Ecosystem ermöglicht einfache und effiziente Arbeitsabläufe über mehrere Geräte hinweg und ermöglicht den Zugang zu den AI-Funktionen von Samsung. All diese Neuerungen sind in einem schlanken Design mit einem 15,6 Zoll FHD-Display und mit einem ausdauernden Akku mit Super-Fast-Charging untergebracht. Mit Samsung Knox bietet auch das Galaxy Book4 Edge den gewohnten Schutz von Samsung.

Tragbares Design mit zuverlässigem Akku

Das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) ist aktuell eines der kompaktesten 15,6-Zoll-Notebooks auf dem Markt. Das dünne und leichte Gehäuse verfügt über ein atemberaubendes FHD-Display mit Anti-Glare-Technologie, die für ein angenehmes Seherlebnis bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt. Das schlanke Design geht nicht zu Lasten der Konnektivität und bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter zwei USB-C 4.0, USB-A 3.2, HDMI 2.1a und einen Micro-SD-Steckplatz. Der ausdauernde Akku mit Super-Fast-Charging unterstützt längere Arbeitssitzungen und hält das Gerät einsatzbereit, wenn der Kreativität freien Lauf gelassen werden soll.

Rechenleistung der nächsten Generation mit Snapdragon X Plus

Dank der AI-gestützten Rechenleistung und der reaktionsschnellen Performance der Snapdragon X Plus 8-Core-Plattform kann das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) die breite Palette der Copilot+ Notebook-Funktionen voll ausschöpfen.

Mit Cocreator lassen sich Ideen zum Leben erwecken

Windows Studio Effects, kombiniert mit der hochauflösenden Kamera und Wi-Fi 7-Kompatibilität, ermöglicht eine einfache Umsetzung visueller Ideen

Notizen optimieren oder Kommunikationsbarrieren überwinden mit Live Captions

Ein mobiles AI-Ecosystem

Die Anbindung an das ständig wachsende Galaxy Ecosystem von Samsung ermöglicht eine intuitive Arbeitsumgebung, in der Dateien mit Leichtigkeit übertragen werden können und die Produktivität nicht durch Zugriffsbeschränkungen unterbrochen wird. Nutzer können nahtlos zwischen Notebook und Smartphone wechseln und dank fortschrittlicher Technologie effizient arbeiten. Microsoft Phone Link ermöglicht den Zugriff auf den Bildschirm des Galaxy Smartphones am Notebook und damit die Nutzung beliebter Galaxy AI-Funktionen des Smartphones wie Live-Übersetzung, Foto-Assistent und Circle to Search mit Google.

Wie alle Smartphones und Tablets im Samsung Galaxy Ecosystem ist auch das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) durch Samsung Knox geschützt, der mehrschichtigen Sicherheitsplattform von Samsung. Diese schützt wichtige Informationen und bewahrt sie mit sicherer Hardware, Echtzeit-Bedrohungserkennung und kooperativem Schutz vor Schwachstellen. Als Copilot+ Notebook können Nutzer zusätzlich über die Sicherheit beruhigt sein, da Windows 11 mehrere Sicherheitsebenen bietet – vom Schutz vor Malware über geschützte Anmeldeinformationen bis hin zum Datenschutz und vertrauenswürdigeren Apps.

Verfügbarkeiten

Das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) wird in Deutschland ab Oktober 2024 ab 969,00 € Euro erhältlich sein. Es wird in der ikonischen Farbe Sapphire Blue erhältlich sein, die einzigartig für die Samsung Galaxy Book4 Edge-Serie ist.

www.samsung.de