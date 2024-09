Samsung Galaxy Book5 Pro 360 mit Copilot+

Samsung stellt das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 vor, ein Copilot+ Notebook und das erste Modell der neuen Galaxy Book5-Serie. Der Intel Core Ultra Series 2 Prozessor sorgt für hohe Performance mit insgesamt bis zu 40 TOPS NPU.

Zudem stehen mehr als 300 AI-gestützte Features in über 100 Apps für Kreativität, Produktivität, Gaming und Unterhaltung zum Download bereit. Link zu Windows vernetzt das mobile Ecosystem von Samsung mit dem Notebook und bringt so Galaxy AI-Funktionen wie Circle to Search mit Google, Chat-Assistent und Live-Übersetzung auf den großen Monitor. Die Intel Arc GPU verbessert die Grafikleistung um bis zu 18%. In Kombination mit dem Dynamic AMOLED 2X Display mit Vision Booster und dem 10-Punkt-Multi-Touchscreen beflügelt das Galaxy Book5 Pro 360 Nutzer beim kreativen Arbeiten.

Der Intel Core Ultra Series 2 Prozessor im Samsung Galaxy Book5 Pro 360 mit viermal mehr NPU-Leistung im Vergleich zum Vorgängermodell sorgt für effiziente Rechenleistung, mit der sich AI auf dem Notebook in mehrfacher Hinsicht nutzen lässt. Denn das neue Galaxy Book5 Pro 360 unterstützt über 300 AI-Anwendungen in über 100 Apps für Kreativität, Produktivität, Gaming und Unterhaltung. Die AI-Apps bieten Nutzer vielfältige Unterstützung im Alltag und beim kreativen Arbeiten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden Videowiedergabe und Super-Fast-Charging ist das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ein perfekter Begleiter für Entertainment und Arbeit.

Zusätzlich zu den Funktionen von Copilot+ bringt Link zu Windows Galaxy AI-Funktionen auf das Notebook: Es verbindet sich nahtlos mit dem Galaxy Smartphone oder Tablet und bringt so die intelligenten Funktionen von Galaxy AI auf das große Display:

• Circle to Search mit Google: Via Geste ganz einfach finden wonach gesucht wird• Chat-Assistent: Vorgeschlagene Antworten auf Basis der Eingaben erhalten und einsetzen sowie Hilfe bei Übersetzungen bekommen

• Live-Übersetzung: Sprachbarrieren überwinden in Sprachanrufen, Nachrichten und Live-Unterhaltungen

• Transkriptionsassistent: Aufgezeichnete Meetings schnell und einfach transkribieren und zusammenfassen

Die Samsung Galaxy Book5-Serie unterstützt außerdem Wi-Fi 7 für superschnelle Verbindung ins WLAN.

Gestochen scharf: Galaxy Book mit Premium-Display

Ausgestattet mit der Intel Arc GPU bietet das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 die bisher beste Grafikleistung eines Galaxy Book. Dank des Dynamic AMOLED 2X-Displays mit Vision Booster, das die Sicht im Freien verbessern und Blendeffekte reduzieren kann, können Nutzer jederzeit und überall arbeiten. 3K-Auflösung und eine adaptive Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgen für hohe Qualität beim Videoschauen. Der 10-Punkt-Multitouchscreen vereinfacht die Navigation in Apps, Fenstern usw. und macht die Nutzung noch komfortabler. Egal ob mit den Fingerspitzen oder dem mitgelieferten S Pen – auf dem Touchscreen des Galaxy Book5 Pro 360 schreiben, zeichnen und navigieren Nutzer*innen mit reaktionsschnellen Multi-Touch-Gesten und verfeinern mit dem präzisen S Pen die Details.

Und das ist noch nicht alles – die beliebtesten Unterhaltungsangebote, vom Blockbuster bis hin zum Lieblings-Game, sind jetzt deutlich immersiver. Zusätzlich zu den leistungsstarken Quad-Lautsprechern mit Dolby Atmos verfügt das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 über einen verbesserten Tieftöner, der für sattere und tiefere Bässe sorgt.

Schlankes und leichtes Design

Das schlanke und leichte Design des Samsung Galaxy Book5 Pro 360 setzt hohe Maßstäbe für den Einsatz unterwegs. Es ist in den zwei Farben Moonstone Gray und Platinum Silver erhältlich und bietet erstmals ein Touchpad mit adaptiver Handballenablage, für hohen Komfort und Effizienz. Gleichzeitig kann es versehentliche Klicks beim Navigieren auf dem Gerät verhindern.

Wirksam geschützt durch Samsung Knox und Microsoft Security

Wie alle Samsung Galaxy Smartphones und Tablets wird auch das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 von Samsung Knox, der Sicherheitsplattform von Samsung, geschützt. So können Nutzer sicher sein, dass ihre persönlichen Daten dank Echtzeit-Bedrohungserkennung und kooperativem Schutz geschützt sind. Und als Copilot+ Notebook sind Daten zusätzlich gesichert, denn Windows 11 bietet mehrere Sicherheitsstufen – vom Schutz vor Malware über geschützte Anmeldeinformationen bis hin zum Datenschutz und vertrauenswürdigen Apps.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 wird ab September 2024 über den Samsung Online Shop erhältlich sein.

