Nikon präsentiert die neue Vollformatkamera Z5II

Die Nikon Z5II kommt als kompaktes Vollformatmodell mit zahlreichen Funktionen der professionellen Z-Serie.

Die Z5II kommt als kompaktes Vollformatmodell mit zahlreichen Funktionen, die von den professionellen Kameras der Z-Serie übernommen wurden. Anwender können ihrer Kreativität freien Lauf lassen – mit schneller, intelligenter Fokussierung, hervorragender Leistung bei wenig Licht, einem hellen elektronischen Sucher, 4K-UHD-Videos, umfassender Farbkontrolle und einer verbesserten Ergonomie für eine intuitivere Bedienung.

Ein extrem hoher ISO-Bereich, die intelligente Mehrfach-Motivwahrnehmung und 3D-Tracking sowie eine AF-Empfindlichkeit von bis zu -10 LW1 sollen zusammen für perfekt fokussierte Aufnahmen im Vollformat sorgen – selbst bei Dunkelheit. Die kompakte Z5II ist mit ihrem vollständig dreh- und neigbaren Touchscreen und einem elektronischen Sucher mit der hohen Leuchtdichte von 3.000 cd/m² für zuverlässige Vollformat-Aufnahmen konzipiert und erleichtert die Bildkomposition bei hellen Lichtverhältnissen erheblich. Zu den kreativen Steuerelementen für Fotos und Videos gehört eine One-Touch Picture-Control-Taste für die Vorschau und das Umschalten zwischen inspirierenden Farbprofilen in Echtzeit. Filmschaffende können 4K-N-RAW-Videos direkt auf die SD-Speicherkarte der Kamera aufnehmen. Wer Color Grading oder filmische Looks mit RED LUTs freischalten möchte, kann Filmmaterial in N-log aufnehmen, was mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung ermöglicht. UVP Nikon Z5 II-Gehäuse 1.900 Euro.