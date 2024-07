Samsung eröffnet zu den Olympischen Spiele in Paris die Pop-up-Experience am Square Marigny

Samsung Electronics, weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, feiert den offiziellen Start der Olympischen Spiele Paris 2024 und begrüßt Besucher und Fans im neuen Olympic Rendezvous @Samsung | Square Marigny.

Der Samsung Pop-up-Space führt Gäste durch eine Reihe von immersiven Erlebnissen: Von einer visuellen Reise durch das langjährige olympische Engagement von Samsung bis hin zu Erlebnisstationen mit den neuesten Samsung Galaxy Geräten. Damit geht Samsung unkonventionelle Wege, den olympischen Geist zu feiern und erlebbar zu machen – mit Galaxy AI.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Paris 2024 daran zu arbeiten, ‚Games Wide Open‘ zu realisieren. Das diesjährige Motto hat eine besondere Tragweite, da Fans aus der ganzen Welt nach den Herausforderungen der vergangenen Spiele nun endlich wieder in großer Zahl zusammenkommen und gemeinsam die Olympischen Spielen erleben können. Wir sind ambitioniert, zu diesem Gefühl beizutragen und mithilfe des neuesten Pop-up-Erlebnisses, dem Olympic Rendezvous @Samsung, Square Marigny, Sportler und Fans in Paris und auf der ganzen Welt neue Perspektiven und Möglichkeiten zu zeigen. Zusammen erleben wir ein vereinendes und kraftvolles Fest des Sports und menschlicher Größe“, sagt Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing des Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics.

Design von Architekt Jean Nouvel verbindet Licht, Farben und Blickwinkel

Samsung hat für das Design der neuen Erlebnisfläche erneut mit dem preisgekrönten Architekten Jean Nouvel zusammengearbeitet, der auch die Fassade des Olympic Rendezvous @Samsung | Champs-Elysées 125 gestaltet hat. Die neue Pop-up-Fläche erstreckt sich von der berühmten Champs-Élysées bis zum Place de la Concorde. Der Space befindet sich in der Nähe einiger der berühmtesten Wahrzeichen von Paris und der offenen Arena, in der die mit Spannung erwarteten Breaking- und Skateboard-Wettbewerbe ausgetragen werden. Er beeindruckt mit einer auffälligen Glasfassade, in der das Zusammenspiel aus Farben und Blickwinkeln die Neugier der Besucher wecken soll und ihnen einen Blick auf den offenen, lichtdurchfluteten Raum gewährt. An der Multimedia-Fassade werden Bilder von Sportlern aus der ganzen Welt inszeniert, um die kraftvolle Verbindung von Sport und Samsung zu feiern.

Eine visuelle Reise durch das olympische Engagement von Samsung

Direkt nach Betreten der Erlebnisfläche erfahren Besucher mehr darüber, wie Samsung die Olympischen Spiele seit fast vier Jahrzehnten unterstützt. Sie verfolgen den Weg der Marke zu einem weltweiten olympischen und paralympischen Partner und erleben, welche Rolle Technologie bei den Spielen gespielt hat. Spannende Einblicke in diese Entwicklung zeigt unter anderem die Ausstellung aller Olympic Edition Telefone von Samsung, einschließlich der Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition für Paris 2024. Außerdem sind einige olympische Fackeln aus den vergangenen 20 Jahren bis zu den Spielen in Athen 2004 vor Ort zu bestaunen.

Der neue Standort am Square Marigny wird außerdem das Openness Monument beherbergen – eine kugelförmige Leinwand, die dem Planeten Erde ähnelt und das Zentrum der Fläche bildet. Mit Unterstützung des offiziellen Maskottchens von Paris 2024, den Phrygen, wird es neben der zentralen Botschaft von Samsung für Paris 2024, „Open Always wins“, spektakuläre Aufnahmen der drei olympischen Sportarten Skateboarden, Breaken und Surfen zeigen.

Besucher der Erlebnisfläche haben die Möglichkeit, die neuesten Technologie von Samsung, wie das Samsung Galaxy Z Fold6 und das Samsung Galaxy Z Flip6, unter die Lupe zu nehmen und spannende Wege der Kreativität und Kommunikation mit den Galaxy AI-Funktionen zu erkunden – wie beispielsweise Reisepläne für Paris schmieden und kreative Selfies mit dem perfekten Siegerlächeln schießen.

Erlebnisse ganz im Geiste von Olympia

Besucher des Olympic Rendezvous @Samsung | Square Marigny haben die Möglichkeit, an der beliebten olympischen Tradition des Pin-Handels teilzunehmen, indem sie die exklusive olympische Pin-Aktion von Samsung nutzen. Besucher, die am Samsung Galaxy AI-Erlebnis teilnehmen oder ein Produkt der Samsung Galaxy Familie kaufen, erhalten einen Samsung Paris 2024 Olympic Pin.

Innerhalb der Pop-up-Räumlichkeiten erschafft eine Wand aus 171 wiederverwendeten Galaxy Z Fold5 Geräten ein fesselndes und dynamisches Erlebnis: Auf jedem Gerät werden Breaking-, Skateboard- und Surfvideos gezeigt. Durch den Einsatz kinetischer Produktionstechniken entsteht ein beeindruckender pulsierender Effekt, der Besucher in den Bann zieht.

Das Olympic Rendezvous @Samsung | Square Marigny bildet im Laufe des Sommers die Bühne für eine Reihe von Sonderveranstaltungen, die für alle Fans der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 zugänglich sind. Die Erlebnisfläche ist vom 27. Juli bis 11. August für die Olympischen Spiele und vom 29. August bis 8. September für die Paralympischen Spiele jeweils von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Olympische und paralympische Erlebnisse mit Samsung

Die Eröffnung der neuen Samsung Pop-up-Fläche ist eine von vielen Initiativen, wie Samsung Athleten und Fans zusammenbringen und dazu beitragen will, die Olympischen Spiele erlebbar zu machen. Daneben engagiert sich Samsung auf vielfältige Weise:

Übertragung der Olympischen Spiele mithilfe der 5G-Konnektivität der Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphones, indem die historische Eröffnungsfeier von Paris 2024 auf der Seine und die Segelwettbewerbe in Marseille gestreamt werden, um Fans und Zuschauende näher als je zuvor an das Geschehen heranzubringen.

Mobiles Erlebnis für die Athlet*innen mit der Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition. Das Foldable Smartphone ist die erste Olympische Smartphone Sonderedition von Samsung mit Galaxy AI. Sie wird an fast 17.000 Olympische und Paralympische Athlet*innen verteilt, die in Paris 2024 antreten.

Neuer Blick auf die Medaillenzeremonie, indem Athleten ihr Sieges-Selfie direkt vom Podium in Paris 2024 mit ihrem Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition aufnehmen können.

Darüber hinaus eröffnete Samsung sein Olympic Rendezvous @Samsung | Village Plaza am 18. Juli, um Athleten zu unterstützen, die in Paris 2024 antreten. Hier konnten sie sich intensiv mit den Möglichkeiten der Galaxy AI-Funktionen auseinandersetzen – um das Beste aus dieser unglaublichen Erfahrung ihres Lebens zu machen. Samsung wird außerdem elf universelle Ladestationen an wichtigen Austragungsorten der Olympischen und Paralympischen Spiele einrichten, um sicherzustellen, dass Besucher jederzeit genug Akku haben, um lebenslange Erinnerungen mit Freunden und Familie zu teilen.

