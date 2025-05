ANGA COM 2025: Interaktiver Programm- und Hallenplan

ANGA COM Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online vom 3. bis 5. Juni 2025 in Köln.

In drei Wochen wird die ANGA COM 2025, die führende Kongressmesse für Breitband, Medien & Connectivity, vom 3. bis 5. Juni in Köln ihre Tore öffnen. Zur optimalen Messe- und Kongressvorbereitung ist bereits jetzt die ANGA COM Event-App mit allen Details verfügbar. Zu den wichtigsten Funktionen zählen das Aussteller- und Produktverzeichnis, der interaktive Hallenplan, das umfangreiche Kongressprogramm aus Strategie, Technik und Innovation Stage, eine Übersicht der zahlreichen Side- und Aussteller-Events sowie ein Networking-Tool. Besonders praktisch sind umfangreiche Such- und Sortierfunktionen, z.B. nach Ausstellern oder Produkten sowie beim Programm nach Themen oder Tagen. Die App kann auch offline genutzt werden; sie ist kostenfrei und ohne Registrierung für iOS und Android verfügbar.



Auf der ANGA COM 2025 werden 500 Aussteller aus 40 Ländern und den Bereichen Breitband, Glasfaser, Connectivity und Mediendistribution auf über 25.000 qm Brutto-Ausstellungsfläche präsent sein. Damit haben sie in den beiden Messehallen mehr Fläche als im Vorjahr gebucht (Ausstellerliste | Hallenpläne).



Das Kongressprogramm bietet über 60 Panels mit mehr als 250 Sprecherinnen und Sprechern. Etwa die Hälfte aller Speaker Slots finden in englischer Sprache statt:

Zu den Höhepunkten des Strategieprogramms zählen die Keynote von Hendrik Wüst (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen), der Gigabitgipfel „Was muss sich in Deutschland nach der Wahl ändern?“, ein Exklusivinterview mit der neuen Intendantin des WDR Dr. Katrin Vernau, der Mediengipfel „Content, Streaming, Transformation“ und der Glasfasergipfel.

Der Programmteil „Technik & Praxis" adressiert u.a. die Themenfelder Glasfaser, Inhausnetze, Open Access, Resilience, HFC Networks, Quality of Service, Tiefbau, Connectivity, Streaming, Video Discovery, Ad Insertion, CDN, IP Video, Monitoring, Monetization, Data Protection, Artificial Intelligence und Sustainability.

Für alle Messebesucher frei zugänglich ist das gegenüber dem Vorjahr nochmals erweiterte Vortrags- und Diskussionsprogramm auf der Innovation Stage direkt in Halle 7. Hier sprechen über 60 Branchenexpertinnen und -experten, davon rund 40 in englischer und ca. 20 in deutscher Sprache. Adressiert werden insbesondere die Zukunftsthemen Connectivity, Media Distribution und KI.

Am Donnerstag, 5. Juni 2025 ist der Besuch der ANGA COM einschließlich des regulären Kongressprogramms im Congress-Centrum Nord komplett kostenfrei. Alleine an diesem Tag finden 14 Kongressveranstaltungen zu den Themen Inhausausbau, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Tiefbau, Digitalisierung in der Praxis sowie Technik- und Content-Strategien für TV-Plattformen statt.

Der aktuelle Stand des Programms ist hier veröffentlicht: Programmteil „Strategie“ | Programmteil „Technik & Praxis“ | Innovation Stage | Sprecherliste.



Die Anmeldung für Kongress- und Messebesucher ist online möglich (vor Ort findet kein Ticketverkauf statt). Tickets für die Ausstellung sind für 25,- Euro erhältlich, die Teilnahme am Kongressprogramm ist ab 140,- Euro möglich. Aufgrund des großen Erfolgs des Kongresstickets für Young Professionals (Personen unter 30 Jahren) ist diese Ticketkategorie auch für die ANGA COM 2025 wieder für nur 40,- Euro buchbar. Am dritten Tag, Donnerstag, 5. Juni 2025, ist der Besuch von Ausstellung und Kongress komplett kostenfrei.



Weitere Informationen zur ANGA COM sowie zahlreiche Statements führender Vertreter der Glasfaser-, Breitband- und Medienbranche können dem Fact Sheetentnommen werden. Für einen umfassenden Rückblick stehen zudem Fotos und Videos auf der Webseite bereit. Die wichtigsten Informationen im Überblick finden sich im neuen Besucher Guide.