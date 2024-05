Samsung Galaxy AI-Notebook der nächsten Generation

Mit dem neuen Galaxy Book4 Edge präsentiert Samsung das Galaxy AI-Notebook der nächsten Generation.

Mit 45 TOPS (Billionen von Operationen pro Sekunde) NPU-Rechenleistung und einer beeindruckenden hybriden AI-Integration erweitert das Samsung Galaxy Book4 Edge das PC-Erlebnis und bereichert das vernetzte mobile, AI unterstützte Galaxy Ecosystem von Samsung. Gemeinsam treiben Samsung und führende Industriepartner wie Microsoft Technologien voran und setzen mit dem Galaxy Book4 Edge ein klares Zeichen für AI in Notebooks.

„Das Galaxy Book4 Edge erweitert unsere Vision von AI-Konnektivität. Es verbindet die Möglichkeiten von Smartphone und Notebook, demokratisiert AI-Erfahrungen und verändert so die Art und Weise unserer täglichen Arbeit“, sagt TM Roh, Präsident und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung. „Dieses Notebook bietet die stärkste Rechenleistung bei Samsung. Durch unsere Schnittstelle in Galaxy-Geräten und der offenen Zusammenarbeit mit anderen Partnern ermöglichen wir unseren Nutzer*innen starke Hardware- und Software-Lösungen.“

Hohe AI-Konnektivität

Das Samsung Galaxy Book4 Edge mit Galaxy AI1 bietet ein beeindruckendes vernetztes Erlebnis. Unterstützt wird das AI-Notebook durch Wi-Fi 7 für nahtlose Konnektivität und die Verbindung von geräteinterner und cloudbasierter Verarbeitung. Mit diesem hybriden Ansatz können Nutzer auch von AI-Funktionen profitieren, wenn sie offline sind. Gleichzeitig werden Daten auf hohem Niveau geschützt. Dank geräteinterner AI lernt die intelligente Plattform im Laufe der Zeit von den Nutzern und kann so die Produktivität steigern.

Mit der Einführung des Galaxy Book4 Edge wird es noch einfacher, AI auf unterschiedlichen Samsung Galaxy-Geräten zu nutzen. Als Copilot-fähiges Notebook verändert das Galaxy Book4 Edge die Interaktion mit den Nutzern und verbindet Galaxy-Geräte mit einfacher, alltäglicher Sprache. Link zu Windows ermöglicht den Anschluss eines mobilen Geräts, um die Galaxy AI-Funktionen auf einem größeren Display zu erleben. Mit Circle to Search mit Google4 können Suchergebnisse direkt in Arbeitsdateien eingefügt werden, um schnell und einfach Ideen zu entwickeln. Auf dem Galaxy Book4 Edge sind auch die bei Nutzern beliebten Funktionen Chat-Assistent5 und Live-Übersetzung verfügbar.

Samsung kooperiert mit Microsoft, um bereits bekannte Galaxy AI-Funktionen mit Windows Copilot auf dem Galaxy Book zu verbinden und so die passende Mischung aus geräteinterner und cloudbasierter AI zu ermöglichen. Für alltägliche Aktionen wie das Einstellen von Alarmen, das Abrufen von Kontakten, das Versenden von Nachrichten und vieles mehr kann das Smartphone als Plugin genutzt werden – ein Tool, mit dem Benutzer über Copilot-Sprachbefehle auf ihre mobilen Geräte zugreifen können. Copilot unterstützt auch mit intelligenten Vorschlägen für die nächsten Schritte, um die Produktivität zu steigern.

Die Arbeit schnell erledigen

Das Galaxy Book4 Edge wurde von Grund auf für AI entwickelt. Es stellt die nächste Generation von Galaxy AI-Notebooks vor. Das Gerät legt den Umfang künstlicher Intelligenz in die Hände der Nutzer und ermöglicht diesen dadurch, effizienter zu arbeiten. Der Snapdragon X Elite-Prozessor mit 45 TOPS NPU-Rechenleistung stattet das Galaxy Book4 Edge mit erhöhter Leistung für schnelle AI-Funktionen in allen Bereichen aus. Die geräteinterne AI-Technologie wird dabei kontinuierlich verbessert, um ein reaktionsschnelles Erlebnis zu ermöglichen.

Recall von Microsoft Copilot versteht einfache Sprachbefehle und arbeitet als Produktivitätshelfer, um verloren gegangene Dokumente und E-Mails zu finden. Das kann zu weniger Zeitaufwand beim Durchsuchen von Dateien führen und eine schnelle Alternative sein, um auf lokal gespeicherte Elemente zuzugreifen.

In der hybriden Arbeitsumgebung sind Videoanrufe an der Tagesordnung – und das Galaxy Book4 Edge hilft dabei, Sprachbarrieren mit internationalen Kollegen, Freunden und der Familie zu überwinden. Die Live-Übersetzung für Video- und Audiountertitel wird in 44 Sprachen unterstützt, während man eine beliebige Video-App mit Live Captions9 verwendet.

Das Galaxy Book4 Edge wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe effizienter als je zuvor zu gestalten. Die AI sorgt dabei für eine viermal schnellere Verarbeitung von Daten. Mit der speziellen AI-Taste des Geräts kann nahtlos zwischen Anwendungen und Befehlen gewechselt und die AI-Funktionen mit einem einfachen Tastendruck aktiviert werden. Der leistungsstarke Akku des Galaxy Book4 Edge ermöglicht eine Videowiedergabezeit von bis zu 22 Stunden und lässt sich dank Schnellladefunktion schnell wieder aufladen.

Kreatives Potenzial entfesseln – auch unterwegs

Galaxy-Nutzer können jetzt eine noch größere Auswahl an Kreativwerkzeugen nutzen. Das Galaxy Book4 Edge mit Microsofts Paint Co-Creator nutzt AI, um die kreative Arbeit zu erweitern. Skizzen und Text können so zu Kunstwerken werden, mit Textanweisungen können neue Designs gelingen. Alle Daten werden auf dem Gerät selbst verarbeitet und so die Privatsphäre geschützt.

Windows Studio Effect hebt die Kreativität in Präsentationen auf eine hohe Stufe. Videokonferenzen werden mit AI-unterstützten Kamerafiltern und Hintergrundeffekten zum unterhaltsamen Moment.

Das Display und Design des Galaxy Book4 Edge machen es einfach, sich ganz in kreative Aktivitäten zu vertiefen. Vision Booster ermöglicht eine verbesserte Sichtbarkeit im Freien und der entspiegelte 10-Punkt-Multitouch-Touchscreen reduziert zusammen mit seinem Dynamic 2X AMOLED-Display die Blendwirkung. Mit dem ultradünnen und leichten Design haben Nutzer die Freiheit, immer und überall kreativ zu sein. Die adaptive 120Hz Bildwiederholrate sorgt für geschmeidiges Scrollen und Browsen von Inhalten.

Mit Auto-Super-Resolution liefert das Galaxy Book4 Edge hochauflösende Grafiken mit beeindruckender Bildrate, die Spiele in Echtzeit hochskalieren14 .

Zuverlässige Sicherheit, unterstützt durch Samsung Knox und Microsoft

Durch Samsung Knox, der mehrschichtigen Sicherheitsplattform von Galaxy, schützt das Galaxy Book4 Edge kritische Informationen zuverlässig. Durchgängig gesicherte Hardware, Echtzeit-Bedrohungserkennung und kooperativer Schutz sorgen für ein hohes Level an Datenschutz. Mit dem Microsoft Secured-Core-Notebook können sich Nutzer*innen auf die Sicherung der Firmware verlassen, die mit dem hohen Schutzniveau von Windows 11 einhergeht.

Ausgewählte Galaxy AI- und Copilot-Funktionen verarbeiten Benutzerdaten ohne Zwischenspeicherung in der Cloud. So schützen sie die Privatsphäre der Benutzer*innen. Die Datenschutzeinstellungen des Geräts belegen das Engagement von Samsung, den Nutzern die Wahl zu lassen, wenn es um ihr Gerät geht, und ihnen die Kontrolle über die Geräteschutzmaßnahmen zu geben.

Preise und Verfügbarkeit

Das Galaxy Book4 Edge wird ab dem 18. Juni 2024 in Deutschland erhältlich sein15. Die 14- und 16-Zoll-Modelle sind mit einer veredelten Oberfläche ausgestattet, die ein elegantes, hochwertiges Gefühl vermittelt.

Das Samsung Galaxy Book4 Edge mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale wird zur UVP von 1.799 € (512 GB Speicher) bzw. 2.099 € (1 TB) angeboten. Die UVP für das Modell mit 14 Zoll und 512 GB Speicher liegt bei 1.699 €.

www.samsung.de