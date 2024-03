One UI 6.1 System-Update bringt Galaxy AI auf Galaxy Geräte

Ab dem 28. März erhalten Nutzer der Samsung Galaxy S23-Serie inklusive Galaxy S23 FE, der Galaxy Z-Modelle Fold5 und Flip5 sowie mit der Galaxy Tab S9-Serie Zugriff auf ein AI-unterstütztes Mobilerlebnis.

„Mit dem Rollout des One UI 6.1 Updates arbeiten wir weiter an unserem Ziel, im Verlauf des Jahres 2024 Galaxy AI-Funktionen für mehr als 100 Millionen Galaxy-Nutzer weltweit zugänglich zu machen“, erklärt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics Germany. „Ab sofort können Nutzer der Samsung Galaxy S23-Serie, der Samsung Galaxy Z5-Serie sowie Samsung Galaxy Tab S9 Tablets auf Galaxy AI-Features wie die Live-Übersetzung und Dolmetscherfunktionen zurückgreifen oder sich mittels Generativer Bildbearbeitung kreativ ausleben.“

Mit dem Rollout des One UI 6.1 Updates erweitert Samsung die Anzahl der mobilen Geräte, die die Möglichkeiten der Galaxy AI-Funktionen nutzen können, um neun weitere Modelle.

Galaxy AI – Ein Booster für Produktivität

Galaxy AI-Funktionen ermöglichen Nutzern ein nahtloses mobiles Nutzungserlebnis und hohe Effizienz bei alltäglichen Aufgaben auf den AI-unterstützten Modellen und innerhalb des Ecosystems von Samsung. So werden unter anderem Suchaktionen durch Circle to Search mit Google jetzt auch auf den Geräten der Galaxy S23-Serie, inklusive S23 FE, dem Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Folg5 sowie der Galaxy Tab S9-Serie, vereinfacht: Suchergebnisse werden intuitiv durch das einfache Umkreisen von Inhalten auf dem Display erzeugt. Funktionen wie der Notizenassistent ermöglichen Nutzern, Zusammenfassungen zu generieren und Notizen zu übersetzen. Der Browsing-Assistent hält Nutzer auf dem Laufenden, indem er z.B. Zusammenfassungen von News-Artikeln erstellt. Mit dem Transkriptionsassistent5 können Meeting-Aufzeichnungen einfach transkribiert und Zusammenfassungen und Übersetzungen erstellt werden. Die Live-Übersetzung übersetzt Telefonanrufe in beide Richtungen und in Echtzeit in Sprache und Text, sodass Nutzer einfacher Hotelbuchungen oder Reservierungen im Restaurant tätigen können.

Kreativität entfesseln

Mit den Galaxy AI-Funktionen eröffnet Samsung seinen Nutzern zahlreiche Möglichkeiten, ihr kreatives Potenzial zu entfalten, ob während des Fotografierens oder im Nachhinein. Mit der Funktion Generative Bearbeitung6 können Galaxy AI-fähige Samsung Geräte ganz einfach die Größe, Position oder Ausrichtung von Objekten in Fotos ändern, um die gewünschte Komposition zu erhalten. Mit der Funktion Bearbeitungsvorschlag-Funktion können Nutzer ihre Aufnahmen schnell und einfach optimieren. Instant Slow-Mo generiert zusätzliche Frames für Zeitlupenvideos, um actionreiche Momente einzufangen, ohne mehrere Aufnahmen machen zu müssen.

Kreativität und Personalisierung gehen noch weiter: Mit AI-generierten Hintergrundbildern wird die Individualisierung von Galaxy-Geräten nun auch für S23-, Z5- und Tab S9-Geräte einfacher, sodass Nutzer ihrer Kreativität freien Lauf lassen können

