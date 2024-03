LG QNED-Portfolio 2024 mit großen Bilddiagonalen

LG Electronics präsentiert sein neues QNED-Portfolio für 2024. Mit Bildschirmdiagonalen von 43 bis 98 Zoll, verbesserten KI-Prozessoren, Quantum Dot- und NanoCell-Farbtechnologien sowie individuellen Inhalten und Diensten via webOS liefert die QNED-Range erstklassiges Home-Entertainment.

Besondere Highlights sind die Modelle QNED99 und QNED91: Dank MiniLED-Hintergrundbeleuchtung sorgen sie mit höheren Spitzenhelligkeiten und tieferen Schwarztönen für eine noch präzisere und detailliertere Darstellung als Standard-LCD-Fernseher.

Die Basis für verbesserte Fernseh- und Gaming-Erlebnisse mit den neuen QNED-Modellen legt der brandneue α8 4K AI-Prozessor. Er verbessert die KI-Performance im Vergleich zum Vorgänger α7 Gen 6 um 30 Prozent, verfügt über eine um 130 Prozent gesteigerte Grafikleistung, während die Verarbeitungsgeschwindigkeit um 60 Prozent erhöht werden konnte. Beim QNED99, der neuen Benchmark im QNED-Segment, wird sogar der α9 Gen 7 8K AI-Prozessor der siebten Generation eingesetzt. Bei beiden Modellen profitiert durch die AI Sound Pro Funktion die Audioqualität. Ein weiterer Vorteil von QNED99 und QNED91 ist die Funktion „Million Grey Scale“. Sie differenziert Grautöne und Abstufungen mit einer 20-Bit-Genauigkeit und lässt so äußerst lebendige Kontraste entstehen.

Hyperrealistische Bilder dank Quantum Dot und NanoCell

In allen QNED-Modellen kommen die innovativen Quantum Dot- und NanoCell-Farbtechnologien zum Einsatz. Sie liefern gestochen scharfe, lebendige Bilder für eine hyperrealistische Darstellung. Zum umfassenden Technologie-Paket zählen außerdem die praktischen Dimming-Funktionen: Während in den Top-Modellen Schwarzwerte durch die Precision Dimming-Technologie noch tiefer als bislang möglich erscheinen, sorgt Local Dimming in den weiteren QNED TVs für lebendige Kontraste und außergewöhnliche Helligkeit. Darüber hinaus kommen die Features AI Picture Pro und Dynamic Tone Mapping Pro zum Einsatz. Der Deep-Learning-Algorithmus AI Picture Pro verfeinert die visuelle Darstellung und erhöht die Bildintensität, Dynamic Tone Mapping Pro hingegen unterteilt das Bild in mehrere Bereiche und analysiert diese. Dabei werden die dunkelsten und hellsten Bereiche identifiziert und Details mit präziser HDR-Optimierung hervorgehoben. Das Ergebnis ist eine dreidimensionale Tiefe, die den Nutzer praktisch in das Filmgeschehen „eintauchen“ lässt. Das ist in unterschiedlichen Größenordnungen möglich: Mit einer breiten Range von 65 bis 86 Zoll bei den QNED MiniLEDs und 43 bis 98 Zoll bei den QNED TVs haben Kunden mehr Auswahl denn je.

Nahtlose Verbindung mit Soundbars und Smart-Home-Geräten

Weil für ein immersives Home Entertainment-Erlebnis neben imposanten Bildern auch ein eindrucksvoller Sound unverzichtbar ist, bieten die QNED TVs aus ihren integrierten Lautsprechern virtuellen 9.1.2 Surround Sound. Der satte, volle Klang wirkt sogar noch eindrucksvoller, wenn er per kabelloser Verbindung über WOWCAST Built-in mit einer LG Soundbar ausgegeben wird: WOW Orchestra erzeugt dann ein dreidimensionales Hörerlebnis, indem es die TV-Lautsprecher und die Soundbar zu einem Audiosystem vereint. Die optimierte Tonausgabe wird dabei über KI-Klangalgorithmen von LG sichergestellt.

webOS Re:New-Programm bietet System-Upgrades über mehrere Jahre

Neben Soundbars können die QNED TVs auch mit allen anderen Smart-Home-Geräten interagieren, die Matter, den universellen Standard für Smart Homes (IoT), unterstützen. Möglich macht das die neueste Version der LG Smart TV-Plattform webOS. Sie ist gleichzeitig die Basis, um individuelle Nutzerprofile zu erstellen und von personalisierten Diensten und Inhalten zu profitieren. Damit das für einen langen Zeitraum gilt, bietet LG für die LG 8K QNED TVs, die bereits im Jahr 2022 auf den Markt gekommen sind, und alle seitdem erschienenen QNED TVs per webOS Re:New-Program1 in den kommenden Jahren insgesamt vier Upgrades auf die jeweils neueste webOS-Version an.

Neben den neuen QNED TVs wird es im Jahr 2024 erneut eine breite Palette an LG UHD sowie NanoCell TVs geben.

