Samsung und Highsnobiety setzen Galaxy Z Flip5 in Szene

Unwiderstehlicher Glanz: Samsung verleiht seinen gerade erst vorgestellten neuen Geräten einen coolen Look. Gemeinsam mit den Style-Experten von Highsnobiety präsentiert Samsung eine Kooperation im Look der 2000er.

In Zusammenarbeit mit Swarovski und passend zu Y2K stattet Samsung aktuelle Galaxy Devices mit schimmernden Accessoires aus. Die limitierte Swarovski Edition (Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch6 und Galaxy Buds2 Pro) wird exklusiv im Samsung Online Shop erhältlich sein.

Crop Tops, Baggy Pants und maximales Funkeln– mit dem Y2K-Style schafft die Gen Z ein fulminantes Revival der 2000er Jahre. Eine Ära, in der Smartphones noch liebevoll Handys genannt wurden und so klein waren, dass sie problemlos in die Hosentasche passten. Das kann das faltbare Samsung Galaxy Z Flip5 auch heute, und noch viel mehr. Selbst zugeklappt sorgt das faltbare, kompakte Smartphone dafür, dass Nutzer in Verbindung bleiben können und ist dank FlexCam für Selfies sowie andere kreative Ideen ein perfekter Partner.

Unter dem Motto „Welcome to the flip side“ starteten Samsung und Highsnobiety ihre Kooperation passend zum Unpacked der neuen faltbaren Samsung Smartphones am 26. Juli 2023. Über 200 Trendsetter feierten den Anlass im Berliner Highsnobiety Flagship Store. Neben zahlreichen interaktiven und digitalen Installationen waren auch die mit Swarovski-Kristallen designten Cover und Armbänder für das Galaxy Z Flip5 bzw. die Galaxy Watch6-Serie sowie die Box der Galaxy Buds2 Pro perfekt in Szene gesetzt. Noch bis zum 23. August können Fashion-Follower und Fashionistas den Store ebenfalls besuchen und die „flip side“ einzigartig interpretiert kennenlernen.

Zusätzliche Inspiration zur Kombination des Galaxy Z Flip5 mit der Y2K-Fashion liefert das stylishe „Flip Fashun“ Lookbook und eine Reihe von Kurz-Videos. Das Lookbook und die thematisch stark an den 2000ern angelehnten Videos entstehen in Zusammenarbeit mit dem Berliner Fotografen Dan Beleiu und zeigen die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten, die das Smartphone für die Y2K-Kultur bietet. Dabei arbeitet Beleiu mit den Models George Gorg, Otalia Bolore und Alto Thobega. Ergänzt werden die Aktivitäten von „Flip Fits“: eine Streetstyle-Photography-Serie, in der das Galaxy Z Flip5 organisch in Szenen und Outfits von Influencern integriert wird und so zu einem natürlichen Teil des Gesamterscheinungsbildes wird.

„Das Handy war in den 2000ern ein absolutes Kultobjekt, das unsere Art zu kommunizieren revolutionierte. Mit dem Samsung Galaxy Z Flip5 erleben wir heute ein neues Zeitalter mobiler Kommunikation, in dem die Technologie es ermöglicht, einen Retro-Formfaktor mit modernen Funktionen zu kombinieren. Wir feiern diesen Zeitgeist, indem wir Smartphone, Bluetooth-Kopfhörer und Smartwatch im typischen Maximalismus der Nullerjahre inszenieren”, sagt David Fischer, CEO und Gründer von Highsnobiety.

„Y2K war und ist vor allem eins: Spaß am Ausdruck von Individualität und die Freiheit, das zu tun, was einen selbst ausmacht. Unsere Foldables kombinieren das nostalgische Flair der 2000er Jahre mit modernen Funktionen. Wir freuen uns, dass Highsnobiety sofort an diesen Gedanken angeknüpft hat und sich dies am Stil unserer Kooperation deutlich erkennen lässt,” sagt Mario Winter, VP Marketing von Samsung Electronics Deutschland.

Die Swarovski-Sonderedition ist seit dem 26. Juli 2023 im zukünftigen Highsnobiety Flagship Store (Unter den Linden 40) in Berlin zu sehen. Erhältlich sind die auf 1.000 Stück limitierten Cover für das Galaxy Z Flip5 und die Galaxy Buds2 Pro sowie die Armbänder für die Galaxy Watch6 ab Anfang September ausschließlich im Samsung Online Shop.

www.samsung.de