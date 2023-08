Verkaufsstart der neuen Samsung Galaxy Tablets, Foldables und Watch

Samsung hat den Verkauf seiner neuen Generation des Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5 sowie der Galaxy Watch6- und Galaxy Tab S9-Serie gestartet.

Das Galaxy Z Flip5 und das Galaxy Z Fold5 sind die fünfte Generation der faltbaren Smartphones von Samsung und bieten Premium-Erlebnisse unter anderem durch stylische Designs und elegante Formfaktoren, einschließlich des angepassten Scharniers. Die beiden innovativen Geräte erfreuen sich weltweit einer starken Nachfrage, wobei sich ca. 65 % der Verbraucher für das Galaxy Z Flip5 entschieden haben.

Die Galaxy Watch6 und Galaxy Watch6 Classic bieten eine detaillierte Schlafanalyse, individuelle Fitness-Einblicke und umfangreiche Wellness-Funktionen sowie eine leistungsstarke Performance.

Die Galaxy Tab S9-Serie ist in drei Modellen erhältlich: Das Galaxy Tab S9 Ultra, das Galaxy Tab S9+ und das Galaxy Tab S9. Dank der Dynamic AMOLED Displays, der IP68-Zertifizierung1 für alle drei Modelle und dem im Lieferumfang enthaltenen S Pen verbindet die Serie Produktivität mit Entertainment. Mithilfe des Galaxy-Ecosystems können Galaxy Smartphones und Tablets nahtlos miteinander verbunden werden, was für hohe Produktivität und kreative Freiheit sorgen kann. 60 % der Kunden, die ein Gerät aus der Galaxy Tab S9-Serie vorbestellt haben, haben sich für das Galaxy Tab S9 Ultra entschieden.

Kaufen und profitieren

Farblich hat sich das Galaxy Z Flip5 von der Natur inspirieren lassen: Mint, Graphite, Cream und Lavender – sowie einer Reihe von Accessoires, darunter ein durchsichtiges Clear Gadget Case und ein FlipSuit Case. Das Galaxy Z Fold5 ist in den eleganten Farben Icy Blue, Phantom Black und Cream erhältlich – mit neuem Zubehör, darunter ein Slim S Pen Case, das nicht nur praktisch, sondern auch stilvoll ist. Für diejenigen, die es individueller mögen und einzigartige Farben suchen, gibt es auf Samsung.com exklusive Farben für beide Geräte. Bis zum 31. August erhalten Käufer eines Galaxy Z Flip5 und eines Galaxy Z Fold5 die Galaxy Buds2 Pro gratis dazu sowie eine Tauschprämie in Höhe von bis zu 200 € plus bis zu 630 € Ankaufswert beim Eintausch eines Altgerätes.*

Die Galaxy Watch6 ist in zwei Größen erhältlich: 44 mm in Graphite und Silver sowie 40 mm in Graphite und Gold. Die Galaxy Watch6 Classic mit ihrer beliebten drehbaren Lünette ist in den Größen 43 mm und 47 mm in Black und Silver verfügbar. Wer seine Altgerät bei Samsung eintauscht, kann sich eine Tauschprämie in einer Höhe von 50 € sichern. Kunden, die sich nach dem Kauf bis zum 14.09.2023 bei Samsung Pay registrieren, erhalten hier ein zusätzliches Samsung Pay-Guthaben in Höhe von 75 €. Käufer erhalten außerdem 15 € Rabatt beim Kauf, wenn sie ein Samsung Care+ Paket hinzufügen.

Die Galaxy Tab S9-Serie ist in den zwei Farben Beige und Graphite7 und in drei Größen erhältlich: 14,6 Zoll (36,99 cm) beim Tab S9 Ultra, 12,4 Zoll beim Tab S9+ (31,50 cm) und 11 Zoll beim Tab S9 (27,81 cm). Beim Kauf eines Modells der Galaxy Tab S9-Serie erhalten Käufer ein kostenloses Speicher-Upgrade, ein gratis Keyboard Cover Slim sowie eine Tauschprämie in Höhe von 100 €. Wer zusätzlich dazu ein Samsung Care+ Paket zum Warenkorb hinzufügt erhält zusätzlich 15 € Rabatt10.

Außerdem besteht für Nutzer die Möglichkeit, die neuen Foldables auf der interaktiven Erlebnisfläche des „Galaxy Experience Space“ von Samsung in Berlin zu erleben. Bis zum 23. August 2023 können täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Smartphones ausprobiert werden.

