JBL startet neue Handelskampagne Dein Sommer – Dein JBL!

Jetzt kann der Sommer richtig starten! Gemeinsam mit seinen Handelspartnern bringt der Audiospezialist JBL die neue Kampagne „Dein Sommer – Dein JBL!“ an den Start.

Dabei winken Musikfans, Gamerinnen und Heimkino-Enthusiasten, die noch auf der Suche nach der perfekten Audio-Austattung für unterwegs oder Zuhause sind, satte Rabatte und unschlagbare Angebote.

Die Aktion läuft vom 24. Juli bis zum 6. August 2023 sowohl in Online-Shop von JBL als auch bei namhaften Handelspartnern wie Amazon, Cyberprot, Expert, Media Markt, Otto und vielen weiteren Online- und Retail-Stores in Deutschland und Österreich.

Passender Sound für alle Fälle

Sommer, Party, Sonnenschein. Wer die warme Jahreszeit für Ausflüge in die Natur, Strandpartys oder den Besuch auf einem der vielen Musikfestivals nutzt, der findet mit den Bluetooth-Lautsprechern vom Marktführer JBL die passende Begleitung für die Anreise oder den Zeltplatz. Von den kompakten JBL Go 3 Eco oder JBL Clip 4 Eco über die potenten JBL Charge 5 oder JBL Xtreme 3 bis hin zu ausgewiesenen Partybiestern wir der JBL Boombox 3 oder der JBL PartyBox Encore schließt die Promotion „Dein Sommer – Dein JBL!“ zahlreiche mobile Produkte ein.

Wer den heißen Temperaturen lieber entgeht und sein Gaming-Setup oder das Heimkino ausbaut, dem bietet JBL im Rahmen der Aktion ebenfalls zahlreiche Angebote, um das Hörerlebnis auf ein neues Niveau zu heben. PC- und Konsolen-Zocker finden im Portfolio eine riesige Auswahl an Headsets, die mit immersivem Gamesound und je nach Modell sogar mit innovativem Head Tracking punkten. Dazu zählen etwa das derzeitige Topmodell JBL Quantum 910 sowie das True Wireless-Modell JBL Quantum TWS.

Auch wer diesen Sommer längere Flug- oder Zugreisen plant oder einfach entspannt im Park die aktuellen Summer Hits genießen möchte, kommt mit dem Kopfhörer-Portfolio von JBL voll auf seine Kosten. So glänzen die kürzlich vorgestellten Over-Ears JBL Tour One M2 und der In-Ear JBL Tour Pro 2 mit dem besten adaptiven Noise-Cancelling und bieten zahlreiche weitere Zusatz- und Komfortfunktionen für unbeschwerten Musikgenuss.

Die Aktion „Dein Sommer – Dein JBL!“ schließt viele weitere innovative und vielfach ausgezeichnete Produkte von JBL ein und garantiert mit satten Rabatten zudem eine gut gefüllte Urlaubskasse. Die Aktion wird sowohl Online als auch im stationären Handel ausgespielt und ist dank der Kooperation mit allen relevanten Vertriebspartnern für Kundinnen und Kunden leicht erreichbar.

„Wir freuen uns, in Kooperation mit zahlreichen Handelspartnern und rechtzeitig zum Start in die Urlaubs- und Reisezeit, unseren Fans den perfekten Sound für ihren Sommer zu liefern. Und das zu überaus attraktiven Konditionen. Egal ob am Strand, beim Grillen im Garten, im klimatisiertem Wohnzimmer, auf Festivals oder beim Roadtrip, mit unseren Audioprodukten genießen sie überall ihren Lieblingssound und erleben ihren Sommer noch intensiver“, erklärt Roland Melz, Head of Marketing bei HARMAN Deuschland die neue Promotion.

https://de.jbl.com/soundweek/