Kabellos und entspannt durch die Welt. Dieses Motto beschreibt den neuen Bluetooth-Kopfhörer Passion Voyage von Hama am treffendsten.

Das weich gepolsterte Over-Ear-Modell überzeugt mit gutem Sound, schirmt mit zuschaltbarem Active Noise Cancelling Lärm von außen ab und macht mit der Wireless-Charging-Funktion die Suche nach dem passendem Ladekabel überflüssig. Seine intuitive Bedienbarkeit per Fingertipp direkt an den Ohrmuscheln steuert neben Musik auch die Lautstärke sowie das Telefon des Smartphones. Zwar reduziert der Passion Voyage schon allein aufgrund seiner hervorragenden Passform unerwünschte Nebengeräusche auf ein Minimum, wird allerdings das Active Noise Cancelling zugeschaltet, dringt von außen kein Mucks mehr in die Kopfhörer. Alles, was zu hören ist, ist purer Sound.

Die ANC funktioniert im Übrigen auch, um sich für absolute Stille von jeglichen Umgebungsgeräuschen abzuschotten. Darfs ein bisschen mehr Außenwelt sein, bietet sich der Ambient-Mode an: dieser lässt nämlich weiterhin Durchsagen oder Sirenen durch. Ist der Kopfhörer-Akku im Bluetooth-Modus nach etwa 18 bis 20 Stunden leer, kommt die intelligente Ladetechnologie ins Spiel: Entweder fließt neuer Strom über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder der Passion Voyage lädt kabellos an jedem Induktionsladegerät.

Weiteres Gimmick ist der Kopfhörer-Doppeladapter für Flugzeuge, mit dem sich der Kopfhörer über das Audiokabel an das Bord-Entertainment-System anschließen lässt.

Im Handel ist der Bluetooth-Kopfhörer Passion Voyage für 129,00 Euro erhältlich.

www.hama.de