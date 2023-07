Bluetooth-Lautsprecher Aura Studio 4 von Harman Kardon

Mit dem Harman Kardon Aura Studio 4 stellt HARMAN einen neuen Bluetooth-Lautsprecher für den Heimgebrauch vor.

Als Mitglied der ikonischen Harman Kardon Aura Studio-Serie vereint das neue Schmuckstück außergewöhnliche und exquisite Klangqualität mit einem einzigartigen Design und wird mit seinem fesselnden Lichtspiel zum Blickfang in jedem zuhause. Zudem zeigt die Marke mit dem neuen Premium-Lautsprecher ihr Engagement für Nachhaltigkeit und setzt auf überwiegend recycelte Materialien.

Mit dem Harman Kardon Aura Studio 4 genießen anspruchsvolle Musikfans ihre Playlist so, wie die Künstlerinnen und Künstler ihre Songs bei der Produktion gehört haben. Dafür steht die unübertroffene Audiokompetenz der Marke, die technisch durch eine Kombination aus dem nach unten gerichteten 5,2-Zoll-Subwoofer und einem Array aus sechs Lautsprechern umgesetzt wurde. So erzeugt der Harman Kardon Aura Studio 4 eine breite Klangbühne mit herausragender Leistung und höchster Präzision. Mittels Bluetooth lassen sich bequem zwei Mobilgeräte verbinden. Perfekt für nahtloses Streaming in atemberaubender Klarheit!

„Alle Produkte von Harman Kardon haben ihre eigene Identität innerhalb der Marke entwickelt. Das gilt auch für die Aura Studio-Serie, die in der vierten Auflage durch unsere Wertschätzung für die Kraft der Natur inspiriert wurde und eine frische, ikonische Symbiose aus Klang und Licht kreiert. In einem rund zwölfmonatigen Entwicklungsprozess hat unser Designteam verschiedene fortschrittliche Technologien in einem faszinierenden Produkt zusammengebracht, das multisensorische Wärme, Eleganz und Faszination in die Wohnzimmer unserer Nutzerinnen und Nutzer bringt. Unter der transparenten Kuppel des Harman Kardon Aura Studio 4 strahlen 324 einzelne Kristalle, angebracht in einem parametrischen Design an der Basis des Lautsprechers, ein Umgebungslicht aus. Dieses kann individuell angepasst werden und dem Rhythmus der Songs ein zusätzliches visuelles, multisensorisches Erlebnis geben. Damit führen wir die Tradition der Aura Studio-Reihe auf einem neuen Level fort“, so Christian Schluender, Senior Vice President Global Design bei HARMAN International.

Eine große Auswahl sorgfältig kuratierter Lichtthemen steht zur Auswahl und spendiert jedem Titel auf Wunsch eine ganz eigene, individuelle Stimmungsebene. Während etwa Polar Light inspiriert ist von Zauber und Fantasie, lädt Galaxy zum Entdecken unendlicher Räume und Weiten ein. Rainy Night beruhigt die Stimmung und das Thema Cloud wirkt entspannend, Fireplace unterstützt romantische Stimmungen. Mit allen Lichteinstellungen inspiriert der Lautsprecher seine Zuhörerinnen und Zuhörer und verschiebt die Grenzen des Genusses.

Erstmals setzt Harman Kardon in der Neuauflage des Aura Studio auf teilweise recycelte Materialien. So ist die Stoffbespannung über dem Lautsprechergitter aus vollständig recyceltem Polyestergarn gewebt, während das eingesetzte Aluminium zu 100 Prozent und das Lautsprechergehäuse aus zu 85 Prozent recyceltem Post-Consumer-Kunststoff besteht. Zudem nutzt HARMAN für die Verpackung FSC-zertifiziertes Papier, das mit Sojatinte bedruckt wird.

Der Harman Kardon Aura Studio 4 ist ab 15. September 2023 zum Preis von 329,99 Euro verfügbar.

www.harmankardon.de