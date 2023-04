Temperaturbasiertes Zyklus-Tracking auf der Galaxy Watch5

Hauttemperaturmessungen erweitern ab sofort das bereits vorhandene kalenderbasierte Menstruationszyklus-Tracking auf der Galaxy Watch5-Serie. Nutzer können nun noch bequemer detailliertere Einblicke in ihren Menstruationszyklus erhalten und diesen überwachen.

Ab sofort wird die neue Funktion schrittweise durch Updates der Samsung Health-App in Korea, den USA und 30 europäischen Märkten, darunter Deutschland, zur Verfügung stehen.

„Der ganzheitliche Blick von Samsung auf das Thema Wohlbefinden hat unsere Entwicklung von Sensortechnologien vorangetrieben. Der neue Infrarot-Temperatursensor der Galaxy Watch5 erweitert unser Angebot und liefert den Nutzer*innen detaillierte und hilfreiche Informationen“, sagt Hon Pak, Vice President und Head of Digital Health Team, Mobile eXperience bei Samsung Electronics.

Durch die Integration des fortschrittlichen Algorithmus von Natural Cycles in die neue Sensortechnologie von Samsung können Galaxy-Nutzer Veränderungen ihrer Hauttemperatur während des Schlafs über ihre Galaxy Watch5 oder Galaxy Watch5 Pro tracken und so eine gute Schätzung der Basaltemperatur erhalten. Der Temperatursensor der Galaxy Watch5-Serie verwendet Infrarot-Technologie und liefert so genaue Messwerte, auch bei Veränderungen der Umgebungstemperatur. In Kombination mit der kalenderbasierten Methode hilft das Zyklus-Tracking den Nutzer*innen, den Beginn ihrer nächsten Periode vorherzusagen.

Zur Vorhersage der nächsten Periode werden zunehmend neue Möglichkeiten wie etwa Temperaturmessungen verwendet. Grund dafür ist, dass die Basaltemperatur (BT) je nach Menstruationsphase variiert. Um genaue Messwerte zu erhalten, muss der BT-Wert unmittelbar nach dem Aufwachen, noch vor jeglicher körperlichen Aktivität, gemessen werden. Da das tägliche Messen am Morgen nicht nur umständlich sein, sondern auch schnell vergessen werden kann, stellt die neue Funktion von Samsung, die automatisiert diesen Prozess durchführt, eine einfache und bequeme Option dar.

Einfache Aktivierung, sichere Speicherung

Für die Aktivierung der Funktion wählen die Nutzer*innen Cycle Tracking in der Samsung Health-App aus, fügen ihre historischen Zyklusdaten in den Kalender ein und aktivieren dann in den Einstellungen die Option „Periode mit Hauttemperatur vorhersagen“. Die gesammelten Zyklusdaten des Vormonats werden als Diagramm dargestellt und dienen zur Prognose der nächsten Periode, des Eisprungs und des fruchtbaren Zeitraums . Da alle gesammelten Daten verschlüsselt und auf dem Gerät der Nutzer*innen selbst gespeichert werden, haben diese die Kontrolle über ihre Daten.

„Nutze können ihren Menstruationszyklus ganz einfach direkt an ihrem Handgelenk verfolgen, indem sie den Algorithmus von Natural Cycles mit dem Temperatursensor von Samsung kombinieren“, so Hon Pak. „Diese Partnerschaft zeigt einmal mehr die Bereitschaft von Samsung, mit anderen Unternehmen Innovationen voranzutreiben.“

Cycle Tracking wertet auch Symptome aus, die in das Tagesprotokoll eingegeben werden und gibt darauf basierend relevante Informationen und Tipps, wie beispielsweise einen Tag zum Entspannen einzuplanen oder Übungen zur Linderung von prämenstruellen Beschwerden. Darüber hinaus schlägt die Samsung Health-App auch Inhalte dazu vor, wie das Allgemeinbefinden während des Zyklus verbessert werden kann. Zum Beispiel geführte Stretching- oder Meditationskurse, um Stress abzubauen oder für einen besseren Schlaf.

www.samsung.de