Zwei neue Leica-Uhren, ZM Monochrome Edition

Die neue Leica ZM Monochrom Uhrenedition ist durch die Leica M11 Monochrom-Kamera inspiriert.

Die ZM Monochrome Edition soll die grundlegenden Prinzipien der Schwarzweiß-Fotografie widerspiegeln: Kontrast und Licht. Kein billiges Vergnügen: Der empfohlene Verkaufspreis für die Leica ZM 1 beträgt 11.550 Euro, die Leica ZM 2 Monochrom wechselt für 15.450 Euro den Eigentümer.

Beide Modelle kommen ohne Farb- und Silbertöne daher, mit Ausnahme des roten Leica-Punktes. Unter dem entspiegelten und gewölbten Saphirglas befinden sich die schwarz rhodinierten, diamantgeschliffenen und sandgestrahlten Indizes und Zeiger. Die Armbänder zeigen sich identisch mit der Oberflächenstruktur der M11 Monochrom-Kamera – sie bestehen aus kräftigem, stark genarbtem, schwarzem Kalbsleder, das mit einer speziellen Schnittkante versehen ist, die durch Handnähte so gefertigt wurde, um den robusten der Leica ZM-Uhren – das Kürzel steht schlicht für ‚Zeitmesser’ – zu unterstützen. Die im Februar 2022 gestartete Leica Uhrenkollektion war nur in einigen wenigen Leica Stores weltweit erhältlich, die neuen Modelle sind in maximal 25 Leica Stores zu kaufen. Unterschiede zwischen ZM 1 und ZM 2: Die Leica ZM 2 verfügt über eine zusätzliche Funktion als GMT-Uhr (Greenwich Mean Time), die es dem Träger zusammen mit einer Tag/Nacht-Anzeige ermöglicht, zwei Zeitzonen mit einem einzigen Zeigersatz abzulesen.

