Homematic IP Wired Glasdisplay und Wired Glasdisplay – plus

Für die elegante Steuerung des Smart Homes: Das Homematic IP Wired Glasdisplay und das Wired Glasdisplay – plus

Schick, schwarz, smart: Das Homematic IP Wired Glasdisplay und das Homematic IP Wired Glasdisplay – plus gestalten die Bedienung des Smart Homes so komfortabel und elegant wie nie.

Über den großen, beleuchteten Touchscreen des Homematic IP Wired Glasdisplays haben Nutzer ihr Smart Home jederzeit im Blick und voll im Griff. Fünf Bildschirmseiten lassen sich jeweils mit einer, zwei oder vier Kacheln belegen, die einen direkten Zugriff auf Beleuchtungs- oder Beschattungsfunktionen ermöglichen. So sind auf einem Bildschirm etwa die Rollladen- und die Beleuchtungssteuerung des Wohnzimmers vereint, auf einem anderen die der Küche oder der Kinderzimmer. Ein einfaches Wischen oder ein Druck auf die Pfeiltasten am Rand des Displays genügt, um schnell zwischen den verschiedenen Bildschirmseiten hin und her zu springen.

Mit seinem eleganten, minimalistischen Design fügt sich das Wired Glasdisplay in jede Wohnumgebung ein. Der Touchscreen wird nur bei Annäherung aktiviert, dabei passt sich die Bildschirmhelligkeit selbstständig dem Umgebungslicht an. Einzelne Funktionen lassen sich als ‚Quick Action‘ konfigurieren, um sie berührungslos mit einer einzigen Handgeste auszulösen.

Raumklima steuern mit dem Homematic IP Wired Glasdisplay – plus

Das Homematic IP Wired Glasdisplay – plus beherrscht sämtliche Funktionen des normalen Wired Glasdisplays und gibt dem Nutzer zusätzlich die Möglichkeit, auch das Raumklima komfortabel auf einen Blick zu kontrollieren und die Temperatur in bis zu zehn Räumen einzustellen. Zu diesem Zweck stehen fünf zusätzliche Bildschirmseiten zur Raumklimasteuerung bereit. Praktische Anzeigen geben unmittelbar Auskunft über die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und informieren gegebenenfalls über geöffnete Fenster in den verknüpften Räumen.

Das Homematic IP Wired Glasdisplay und das Wired Glasdisplay – plus werden mit der mitgelieferten Montageplatte auf einer Unterputzdose installiert. Die herausnehmbare Push-in-Klemme erleichtert den Anschluss an den Homematic IP Wired Bus. Zum Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig.

Das Homematic IP Wired Glasdisplay und das Wired Glasdisplay – plus sind ab sofort im Fachhandel verfügbar.

www.eg-3.de